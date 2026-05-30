Hàng loạt khu du lịch nổi tiếng ở Phong Nha - Kẻ Bàng đồng loạt bị cắt điện

Sông Chày - hang Tối một khu du lịch tham quan, trải nghiệm nổi tiếng ở Phong Nha - Kẻ Bàng đang bị cắt điện, phải chạy bằng máy nổ để vận hành cầm chừng

Ngày 30-5, đại diện Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) xác nhận 2 điểm du lịch trọng điểm là Khu du lịch sinh thái Suối nước Moọc và Khu du lịch Sông Chày - Hang Tối đang bị cắt điện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác vận hành và phục vụ du khách.

Theo phản ánh, từ khoảng 9 giờ cùng ngày, hàng loạt khu du lịch dọc tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bất ngờ mất điện. Không chỉ Sông Chày - Hang Tối, các điểm du lịch nổi tiếng khác như: động Thiên Đường của Tập đoàn Trường Thịnh, Hava - Thung lũng Ngọc Bích của Công ty Phù Sa Đỏ và ngay cả Trạm bảo vệ rừng Trộ Mợng thuộc VQG Phong Nha - Kẻ Bàng… cùng nhiều cơ sở dịch vụ du lịch trong khu vực cũng bị ảnh hưởng.

Riêng khu du lịch Suối nước Moọc thì tình trạng mất điện đã kéo dài từ tháng 11-2025 đến nay.

Điều đáng nói, đây không phải sự cố xảy ra lần đầu. Tình trạng thiếu điện, mất điện tại khu vực này đã kéo dài nhiều tháng qua nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Theo tìm hiểu, nguồn điện phục vụ các khu du lịch nằm dọc nhánh Tây đường Hồ Chí Minh hiện phụ thuộc gần như hoàn toàn vào một tuyến điện duy nhất được đấu nối qua trạm điện của Nhà hàng Phương Nam. Khi tuyến điện này bị ngắt hoặc phát sinh vướng mắc trong việc đấu nối, hàng loạt cơ sở du lịch phía trong gần như rơi vào tình trạng tê liệt.

Nghịch lý nằm ở chỗ, đây đều là những điểm đến nổi tiếng của Phong Nha - Kẻ Bàng, mỗi năm đón hàng trăm nghìn lượt khách trong và ngoài nước. Thế nhưng đến nay, nhiều khu du lịch vẫn chưa được đầu tư hệ thống điện ổn định, lâu dài mà phải phụ thuộc vào một tuyến cấp điện của doanh nghiệp mang tính tạm thời.

Đại diện một doanh nghiệp du lịch cho biết từ tháng 10-2025 đến nay, các đơn vị liên tục phải xoay xở để duy trì hoạt động. Khi không thể thỏa thuận đấu nối điện với nhà hàng Phương Nam, nhiều khu du lịch buộc phải vận hành bằng máy phát điện để phục vụ tối thiểu nhu cầu của du khách.

Nhánh Tây đường Hồ Chí Minh ở Phong Nha - Kẻ Bàng nơi có nhiều khu du lịch nổi tiếng

Riêng tại Khu du lịch sinh thái Suối nước Moọc, chi phí nhiên liệu cho máy phát điện trung bình hơn 100 triệu đồng mỗi tháng. Đây là khoản chi rất lớn đối với đơn vị vận hành, nhưng vẫn không thể bảo đảm các dịch vụ hoạt động bình thường như khi có điện lưới ổn định.

Không chỉ các khu du lịch gánh thêm chi phí, du khách cũng gặp không ít phiền toái. Tại nhiều điểm tham quan, việc thanh toán chủ yếu thực hiện qua hình thức chuyển khoản. Tuy nhiên, do nguồn điện chập chờn, hệ thống wifi và internet trong khu vực rừng núi thường xuyên mất ổn định, dẫn đến việc thanh toán bị gián đoạn, ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách.

Điều khiến các doanh nghiệp lo lắng là tình trạng này đã kéo dài qua nhiều tháng, thậm chí qua nhiều mùa du lịch, nhưng đến nay UBND tỉnh Quảng Trị cùng cơ quan chức năng vẫn chưa có giải pháp căn cơ để xử lý dứt điểm.

"Một điểm đến du lịch mang tầm quốc gia, có thương hiệu quốc tế như Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ rất khó phát triển bền vững nếu hạ tầng thiết yếu vẫn trong tình trạng chắp vá và bị động như hiện nay" - đại diện một khu du lịch bày tỏ.

Mùa du lịch hè đang bắt đầu sôi động, lượng khách dự báo tăng mạnh trong những tháng tới. Nếu tình trạng mất điện tiếp tục kéo dài, không chỉ doanh nghiệp chịu thiệt hại mà hình ảnh du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng trong mắt du khách.

Nhiều doanh nghiệp kiến nghị UBND tỉnh Quảng Trị sớm chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc về hạ tầng điện, đồng thời đầu tư hệ thống cấp điện ổn định, lâu dài cho toàn bộ tuyến du lịch phía Tây đường Hồ Chí Minh.

Bởi với một di sản du lịch nổi tiếng của Việt Nam và thế giới, điện không thể mãi là "nút thắt" cản trở sự phát triển.