Trải chiếu, căng bạt, mang cơm đi 'xí chỗ' xem pháo hoa Đà Nẵng
|
Theo Duy Quốc - Văn Thuận 30-05-2026 - 20:38 PM |
Lifestyle
Giữa cái nắng như đổ lửa của Đà Nẵng, từ đầu giờ chiều 30/5, hàng trăm người dân và du khách đã đổ về hai bờ sông Hàn để "xí chỗ", chờ xem đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 với màn tranh tài giữa đội chủ nhà Việt Nam và đội Trung Quốc.
30-05-2026
29-05-2026
28-05-2026
Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, từ khoảng 16h, khu vực dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo và các công viên ven sông Hàn đã trở nên đông đúc. Dù còn nhiều giờ nữa chương trình mới bắt đầu, dòng người vẫn liên tục đổ về các vị trí quan sát pháo hoa miễn phí với mong muốn tìm được góc nhìn đẹp nhất hướng về sân khấu và trận địa pháo hoa.
Nhiều gia đình mang theo bạt, ô che nắng, quạt cầm tay cùng các vật dụng cá nhân để giữ chỗ. Dưới những tán cây ven sông, từng nhóm người trải bạt ngồi nghỉ ngơi, trò chuyện và chờ đợi trong không khí háo hức.
Bà Nguyễn Thị Hường (trú phường Hòa Khánh) cho biết gia đình bà có mặt tại khu vực bờ sông từ rất sớm để chọn vị trí thuận lợi xem pháo hoa. “Khoảng 15h tôi đã ra đây giữ chỗ. Những năm trước gia đình chỉ đứng ở xa nên tầm nhìn không được đẹp. Năm nay quyết định đi sớm để có vị trí thuận lợi hơn, xem đêm khai mạc cho trọn vẹn”, bà Hường chia sẻ.
Để giữ những vị trí có tầm nhìn đẹp, nhiều người dân mang theo chiếu, bạt, áo mưa và các vật dụng cá nhân để đánh dấu chỗ ngồi từ sớm. Một số nhóm bạn trẻ thay phiên nhau trông đồ, trong khi những người khác tranh thủ dạo quanh khu vực lễ hội, ăn uống hoặc chụp ảnh lưu niệm trước giờ khai hội.
Nhiều du khách từ Huế, Quảng Ngãi, TPHCM và các địa phương khác cho biết đã lên kế hoạch từ nhiều tuần trước để đến Đà Nẵng dịp này. Dù phải ngồi chờ dưới thời tiết nắng nóng kéo dài, ai nấy đều tỏ ra hào hứng bởi DIFF được xem là một trong những sự kiện văn hóa, du lịch hấp dẫn nhất của thành phố biển.
Để chuẩn bị cho nhiều giờ chờ đợi đến tối, nhiều gia đình mang theo đồ ăn nhẹ, trái cây và nước uống, vừa nghỉ ngơi vừa dùng bữa ngay tại khu vực ven sông Hàn trong không khí háo hức trước giờ khai mạc lễ hội.
Không chỉ người dân, du khách nước ngoài cũng tranh thủ đến từ sớm để chọn vị trí thuận lợi theo dõi đêm pháo hoa.
Đêm khai mạc DIFF 2026 được kỳ vọng sẽ mang đến những màn trình diễn pháo hoa đặc sắc khi đội chủ nhà Việt Nam đối đầu với đội Trung Quốc, một trong những đội được đánh giá cao về kỹ thuật và hiệu ứng trình diễn. Ngay từ đầu giờ chiều, sức nóng của lễ hội đã lan tỏa khắp khu vực trung tâm Đà Nẵng, báo hiệu một đêm pháo hoa hứa hẹn bùng nổ bên dòng sông Hàn.
Theo Duy Quốc - Văn Thuận
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/trai-chieu-cang-bat-mang-com-di-xi-cho-xem-phao-hoa-da-nang-post1847530.tpo
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM