Vì sao cửa hàng ở Paris dựng rào chắn, 8.000 cảnh sát được huy động trước chung kết Champions League giữa Arsenal và PSG?

Chiến dịch an ninh quy mô lớn tại Pháp trước trận chung kết Champions League đã được kích hoạt.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez cho biết vào thứ Tư, ngày 27 tháng 5 rằng khoảng 22.000 cảnh sát sẽ được triển khai trên khắp nước Pháp cho trận chung kết Champions League giữa Paris Saint-Germain và Arsenal vào cuối tuần này. Ông Nuñez chia sẻ với trang tin tức trực tuyến Brut rằng trong số 22.000 sĩ quan làm nhiệm vụ cho trận đấu vào thứ Bảy, 8.000 người sẽ tập trung tại thủ đô của Pháp.

Chiến thắng 5-0 của PSG trước Inter Milan trong trận đấu đỉnh cao của bóng đá châu Âu năm ngoái đã chứng kiến nhiều hành vi bạo lực, đặc biệt là trên đại lộ Champs-Elysées và xung quanh sân vận động Parc des Princes của câu lạc bộ, nơi trận đấu được truyền hình trực tiếp.

Các cổ động viên PSG tràn xuống đại lộ Champs-Élysées sau khi đội bóng giành chiến thắng trong trận chung kết Champions League giữa Paris Saint-Germain và Inter Milan vào Chủ nhật, ngày 1 tháng 6 năm 2025 tại Paris. Ảnh: AP

Năm ngoái cũng chứng kiến một chiến dịch cảnh sát quy mô lớn, với 5.400 sĩ quan được huy động trong khu vực đô thị Paris. Đã có 563 vụ bắt giữ tại Pháp trong đêm đó, bao gồm 491 vụ tại Paris. Thêm 79 người nữa bị bắt giữ vào tối hôm sau.

PSG, đội vừa giành chức vô địch giải đấu thứ năm liên tiếp vào đầu tháng này, sẽ đối đầu với nhà vô địch nước Anh là Arsenal tại Budapest. Trận đấu bắt đầu lúc 6 giờ tối theo giờ địa phương.

Các cửa hàng dọc theo đại lộ Champs-Elysées mang tính biểu tượng của Paris đã được dựng rào chắn bảo vệ vào ngày 29 tháng 5 khi các chủ doanh nghiệp thực hiện các biện pháp phòng ngừa khả năng xảy ra cướp bóc và bất ổn trước trận chung kết UEFA Champions League.

Các cửa hàng được rào lại để tránh trộm cướp

Các mặt tiền cửa hàng đã được che chắn bằng các rào chắn bảo vệ trong bối cảnh lo ngại về an ninh liên quan đến trận đấu được mong đợi rất cao này, dự kiến sẽ thu hút đám đông lớn trên khắp thủ đô của Pháp.

Trận chung kết Champions League giữa PSG và Arsenal sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 30 tháng 5 lúc 18 giờ theo giờ địa phương (23 giờ theo giờ Việt Nam).

Việt Nam có 1 hệ thống trường vừa đạt danh hiệu trường học đẳng cấp quốc tế

Theo Chi Chi

Đời sống pháp luật

