Chung kết Miss Grand All Stars: Khán giả phát bực vì xem quảng cáo hơn nửa tiếng

Đêm Chung kết Miss Grand International All Stars 2026 đang diễn ra tại Thái Lan với sự góp mặt của dàn hoa hậu từng đăng quang hoặc đạt thành tích cao tại các mùa giải trước. Đây được xem là một trong những sự kiện được cộng đồng fan sắc đẹp mong chờ nhất năm nay, đặc biệt khi đại diện nhan sắc Việt - Nguyễn Hương Giang đang được đánh giá có cơ hội tiến sâu.

Tuy nhiên, khi chương trình bước vào giai đoạn quan trọng, một sự cố bất ngờ đã xảy ra khiến không khí theo dõi cuộc thi trở nên hỗn loạn.

BTC Miss Grand International All Stars thông báo về sự cố giữa đêm chung kết

Theo đó, khi Top 18 chuẩn bị bước vào phần thi trình diễn áo tắm, sóng livestream đột ngột phát đi phát lại quảng cáo. Ban đầu, nhiều khán giả cho rằng đây chỉ là quãng nghỉ ngắn giữa chương trình. Thế nhưng thời lượng quảng cáo kéo dài liên tục hơn 30 phút khiến người xem bắt đầu mất kiên nhẫn.

Trên các diễn đàn sắc đẹp, hàng loạt bài đăng xuất hiện với nội dung thắc mắc chuyện gì đang diễn ra tại đêm chung kết. Nhiều khán giả theo dõi trực tiếp cho biết họ gần như chỉ ngồi xem quảng cáo trong suốt khoảng thời gian dài mà không nhận được bất kỳ cập nhật nào từ sân khấu.

Trước làn sóng thắc mắc ngày càng tăng, fanpage chính thức của Miss Grand International đã đăng tải thông báo khẩn. Ban tổ chức xác nhận hệ thống bình chọn đang gặp sự cố kỹ thuật và cần tạm dừng chương trình để xử lý.

Thông báo nêu rõ: "Hệ thống bình chọn hiện đang gặp sự cố kỹ thuật. Để đảm bảo tính công bằng theo đúng quy định cuộc thi, đội ngũ tổ chức đang khẩn trương khắc phục vấn đề trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát sóng trực tiếp ngay sau khi sự cố được xử lý hoàn tất".

Chung kết Miss Grand tạm hoãn vì sự cố trang web bình chọn

Việc chương trình buộc phải dừng lại không đơn thuần là lỗi kỹ thuật thông thường. Theo thể thức của Miss Grand International All Stars năm nay, phần bình chọn từ khán giả được triển khai song song khi Top 18 trình diễn trang phục áo tắm. Đặc biệt, thí sinh chiến thắng ở hạng mục bình chọn sẽ nhận tấm vé đặc cách vào thẳng Top 10.

Điều đó đồng nghĩa nếu hệ thống vote xảy ra lỗi, ban tổ chức không thể tiếp tục công bố kết quả hoặc triển khai các vòng thi tiếp theo bởi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của thí sinh. Đây cũng là lý do cuộc thi phải tạm hoãn để chờ khắc phục hoàn toàn sự cố.

Cho đến 20h50, diễn biến chương trình mới được tiếp tục.

Sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Không ít khán giả bày tỏ sự thất vọng khi một cuộc thi quốc tế quy mô lớn lại gặp trục trặc kỹ thuật ngay trong đêm thi quan trọng nhất.

Bên cạnh sự cố sập hệ thống bình chọn, điều khiến cộng đồng fan sắc đẹp bức xúc hơn cả chính là cách xử lý của ban tổ chức trong thời gian chờ khắc phục lỗi. Thay vì tận dụng khoảng nghỉ để phát lại những phần trình diễn nổi bật của thí sinh, các khoảnh khắc hậu trường hoặc điểm qua hành trình của các ứng viên sáng giá, livestream lại liên tục phát quảng cáo của các nhà tài trợ.

Việc các đoạn quảng cáo xuất hiện dày đặc và kéo dài hơn nửa tiếng khiến không ít khán giả cảm thấy ngán ngẩm. Trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng họ thức khuya hoặc dành nhiều thời gian theo dõi đêm chung kết nhưng cuối cùng lại phải "xem TVC nhiều hơn xem hoa hậu".