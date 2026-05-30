Công bố danh sách khách mời siêu đám cưới Taylor swift: 1 cô bạn thân đi đâu mất rồi?

Với đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce sắp diễn ra, người hâm mộ không khỏi tò mò xem ai đã được mời đến dự ngày trọng đại. Trước đó có thông tin cho rằng cặp đôi dự định kết hôn tại thành phố New York vào cuối tuần lễ Quốc khánh Mỹ 4/7, nhưng một nguồn tin nói với Page Six rằng điều đó dường như không còn đúng nữa.

Hiện có thông tin cho rằng những tấm thiệp báo trước ngày cưới được gửi đi trước đó là một nỗ lực đánh lạc hướng của Taylor Swift. TMZ đưa tin Taylor Swift đã đích thân gọi điện cho mọi người để mời họ đến dự đám cưới của mình. Dưới đây là những người nổi tiếng đã được mời đến siêu đám cưới này.

Zoe Kravitz

Bất chấp những tin đồn về mâu thuẫn, Zoe Kravitz vẫn được mời đến đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce. 1 nguồn tin thân cận tiết lộ với Page Six rằng nữ diễn viên chắc chắn sẽ đến dự ngày trọng đại này. Tuy nhên, vị hôn phu của Zoe Kravitz - Harry Styles có lẽ sẽ không tham dự. Lý do là bởi Harry Styles từng là bạn trai cũ của Taylor Swift, đồng thời anh cũng đang đi lưu diễn vòng quanh thế giới.

Ed Sheeran và vợ

Ed Sheeran là bạn thân lâu năm của Taylor Swift, anh và vợ đã nhận được lời mới đến đám cưới. 1 nguồn tin tiết lộ với Page Six rằng Taylor Swift đã học hỏi từ đám cưới riêng tư năm 2018 của Ed Sheeran, từ đó tổ chức lễ cưới bí mật của mình theo cách tương tự. “Cho đến nay, không ai biết chính xác ai đã tham dự đám cưới của Ed Sheerhan, và đó là hình mẫu cho đám cưới này. Hoàn toàn bí mật” - nguồn tin cho biết.

Chị em nhà Haim

Việc chị em nhà Haim nhận được thiệp mời cưới không có gì đáng ngạc nhiên. Họ đã là bạn bè thân thiết trong nhiều năm nay. Đầu năm nay, Tyalor Swift đã khởi đầu năm 2026 bằng việc tham dự đám cưới của chị cả Este Haim với doanh nhân công nghệ Johnny Levin tại California.

Suki Waterhouse

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Variety ngày 28/5, Suki Waterhouse đã xác nhận cô nhận được lời mời đến đám cưới của Taylor Swift và sẽ tham dự. Nữ ca sĩ chia sẻ với tờ báo rằng cô hy vọng sẽ tìm được "một vài nguồn cảm hứng" từ buổi lễ cho đám cưới sắp tới của mình với Robert Pattinson. “Không có gì đáng sợ hơn khâu lập kế hoạch thực tế, phải không?” - Suki Waterhouse nói.

Gigi Hadid

Có thông tin cho rằng Gigi Hadid đã nhận được lời mời đến đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce. Siêu mẫu 31 tuổi và Taylor Swift từ lâu đã là bạn thân, họ cùng nhau thường xuyên đi chơi. Cũng có tin đồn cho rằng Gigi Hadid là 1 trong những phù dâu của giọng ca sinh năm 1989.

Selena Gomez

Selena Gomez và chồng cô Benny Blanco, cũng nhận được thiệp mời đến đám cưới của Taylor Swift. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên vì họ đã là bạn thân hơn 1 thập kỷ, Taylor Swift cũng đã ở bên cạnh Selena Gomez khi cô kết hôn vào năm ngoái.

Nữ ca sĩ đoạt giải Grammy thậm chí còn có một bài phát biểu đầy xúc động tại buổi tiệc chiêu đãi. Ngoài ra, có tin đồn rằng Selena Gomez cũng là một trong những phù dâu của cô bạn thân.

Cara Delevingne

Theo nguồn tin thân cận tiết lộ với Page Six, Cara Delevingne cũng nhận được lời mời đến đám cưới của cặp đôi nổi tiếng này. Không có gì ngạc nhiên khi Cara Delevingne nhận được lời mời, xét đến tình bạn lâu năm giữa hai ngôi sao.

Huấn luyện viên Andy Reid của đội Kansas City Chiefs

Về phía Travis Kelce, huấn luyện viên Andy Reid của đội Kansas City Chiefs đã nhận được lời mời. Vị huấn luyện viên NFL này cũng có mối quan hệ với Taylor Swift thông qua cha cô, Scott Swift.

“Tôi biết cô ấy từ Philadelphia. Bố cô ấy là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của NFL” - cựu huấn luyện viên của Philadelphia Eagles giải thích trong một tập phát sóng năm 2023 của chương trình The Five Spot trên Outkick. “Tôi đã gặp cô ấy khi cô ấy còn rất nhỏ, và cả bố của cô ấy nữa” - Andy Reid tiếp tục.