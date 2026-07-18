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Mùa hè này, hãy thử công thức phối màu xanh - nâu: Càng đơn giản càng sang, mặc đi làm hay đi chơi đều đẹp

| | Lifestyle

Mùa hè này, hãy thử công thức phối màu xanh - nâu: Càng đơn giản càng sang, mặc đi làm hay đi chơi đều đẹp

Điểm hấp dẫn của cách phối này là không cần những thiết kế cầu kỳ hay phụ kiện đắt tiền, chỉ cần kết hợp đúng màu sắc, tổng thể đã trở nên có chiều sâu và tinh tế hơn hẳn.

Không phải ngẫu nhiên mà thời gian gần đây, những bộ trang phục mang tông xanh - nâu xuất hiện dày đặc trên Instagram, Pinterest hay street style của các fashion blogger. Đây được xem là một trong những công thức phối màu nổi bật của mùa hè 2026 nhờ sự cân bằng giữa vẻ mát mẻ, trẻ trung và nét thanh lịch, sang trọng.

Mùa hè này, hãy thử công thức phối màu xanh - nâu: Càng đơn giản càng sang, mặc đi làm hay đi chơi đều đẹp - Ảnh 1.

Vì sao xanh - nâu lại là cặp màu được yêu thích trong mùa hè?

Nếu màu xanh gợi cảm giác trong trẻo, dịu mát thì màu nâu lại mang đến sự ấm áp, nền nã. Một gam lạnh, một gam nóng tưởng như đối lập nhưng lại bổ sung hoàn hảo cho nhau.

Chính sự cân bằng này giúp bộ trang phục vừa có điểm nhấn, vừa không quá nổi bật hay khó mặc. Sắc xanh làm dịu sự trầm của màu nâu, trong khi màu nâu giúp tổng thể không bị nhạt nhòa, tạo cảm giác sang trọng mà vẫn gần gũi.

Mùa hè này, hãy thử công thức phối màu xanh - nâu: Càng đơn giản càng sang, mặc đi làm hay đi chơi đều đẹp - Ảnh 2.

Đây cũng là lý do xanh - nâu được đánh giá là bảng màu phù hợp với nhiều tông da châu Á và có thể ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh, từ đi làm, dạo phố đến du lịch.

Mùa hè này, hãy thử công thức phối màu xanh - nâu: Càng đơn giản càng sang, mặc đi làm hay đi chơi đều đẹp - Ảnh 3.

4 công thức phối màu xanh - nâu giúp mặc đẹp mà không cần suy nghĩ nhiều

1. Áo sơ mi xanh + chân váy satin màu nâu: Thanh lịch nhưng vẫn đầy nữ tính

Nếu đang tìm một set đồ vừa đủ nổi bật cho những buổi hẹn hò hay cà phê cuối tuần, hãy thử kết hợp áo sơ mi xanh với chân váy đuôi cá bằng chất liệu satin màu nâu.

Mùa hè này, hãy thử công thức phối màu xanh - nâu: Càng đơn giản càng sang, mặc đi làm hay đi chơi đều đẹp - Ảnh 4.

Chất liệu bóng nhẹ tạo hiệu ứng mềm mại, trong khi những chi tiết như hở lưng hoặc nơ buộc phía sau giúp tổng thể trở nên tinh tế mà không cần quá nhiều phụ kiện.

2. Sơ mi linen xanh + quần tây nâu: Công thức dành cho dân công sở

Một chiếc sơ mi linen xanh nhạt phối cùng quần tây ống suông màu nâu là lựa chọn lý tưởng cho những ngày hè.

Mùa hè này, hãy thử công thức phối màu xanh - nâu: Càng đơn giản càng sang, mặc đi làm hay đi chơi đều đẹp - Ảnh 5.

Sự kết hợp giữa chất liệu linen thoáng mát và quần có độ rủ tự nhiên tạo cảm giác thoải mái nhưng vẫn giữ được vẻ chỉn chu. Chỉ cần thêm một đôi sandal da hoặc giày loafer là đủ để hoàn thiện set đồ.

3. Áo len dệt kim xanh + quần nâu: Chuẩn phong cách Pháp

Những chiếc áo dệt kim mỏng màu xanh nhạt kết hợp cùng quần suông màu nâu và giày Mary Jane mang đến vẻ ngoài nhẹ nhàng, tinh tế.

Mùa hè này, hãy thử công thức phối màu xanh - nâu: Càng đơn giản càng sang, mặc đi làm hay đi chơi đều đẹp - Ảnh 6.

Đây là kiểu phối đồ phù hợp với những buổi dạo phố, gặp gỡ bạn bè hoặc làm việc trong môi trường sáng tạo.

4. Áo xanh phối chân váy nâu: Trẻ trung và cá tính hơn

Nếu thích phong cách năng động, bạn có thể kết hợp áo sơ mi xanh với chân váy ngắn màu nâu hoặc áo trong màu nâu cùng áo khoác denim.

Mùa hè này, hãy thử công thức phối màu xanh - nâu: Càng đơn giản càng sang, mặc đi làm hay đi chơi đều đẹp - Ảnh 7.

Thiết kế ngắn giúp tôn vòng eo, trong khi boots da lộn tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân và tăng thêm nét cổ điển cho tổng thể.

Muốn mặc xanh - nâu đẹp, đừng bỏ qua 3 bí quyết này

Kết hợp nhiều chất liệu thay vì chỉ tập trung vào màu sắc

Một trong những lý do khiến các outfit của fashion blogger luôn trông "đắt tiền" là sự kết hợp giữa các chất liệu.

Mùa hè này, hãy thử công thức phối màu xanh - nâu: Càng đơn giản càng sang, mặc đi làm hay đi chơi đều đẹp - Ảnh 8.

Linen đi cùng satin, denim kết hợp da lộn hay dệt kim phối với những chất liệu có độ bóng nhẹ đều giúp bộ trang phục có thêm chiều sâu mà không cần quá nhiều chi tiết.

Chọn phụ kiện cùng tông nâu

Những món phụ kiện như túi da nâu, túi cói, giày da lộn hay trang sức ánh vàng sẽ giúp tổng thể hài hòa hơn.

Mùa hè này, hãy thử công thức phối màu xanh - nâu: Càng đơn giản càng sang, mặc đi làm hay đi chơi đều đẹp - Ảnh 9.

Không cần sử dụng quá nhiều phụ kiện, chỉ một vài điểm nhấn nhỏ cũng đủ khiến bộ đồ trông hoàn thiện và sang trọng.

Cân đối tỷ lệ trang phục

Hãy ưu tiên những công thức như áo rộng kết hợp quần gọn, áo ngắn đi cùng quần cạp cao hoặc chân váy dài. Đây là cách đơn giản nhất để tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân và giúp vóc dáng trông cân đối hơn.

Mùa hè này, hãy thử công thức phối màu xanh - nâu: Càng đơn giản càng sang, mặc đi làm hay đi chơi đều đẹp - Ảnh 10.

Nên chọn sắc xanh nào để phối với màu nâu?

Không phải mọi sắc xanh đều mang lại hiệu ứng giống nhau. Tùy hoàn cảnh, bạn có thể lựa chọn những tông màu phù hợp.

Xanh baby hoặc xanh pastel + nâu: Phù hợp đi làm, tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh lịch.

Xanh navy + nâu: Mang đến vẻ trưởng thành, sang trọng, thích hợp cho những buổi gặp gỡ hoặc hẹn hò.

Xanh denim + nâu: Trẻ trung, năng động, rất phù hợp để đi du lịch hoặc dạo phố cuối tuần. Xanh - nâu là công thức phối màu đáng thử nhất mùa hè 2026

Giữa rất nhiều xu hướng màu sắc thay đổi liên tục, xanh - nâu là một trong số ít những bảng màu vừa hợp xu hướng vừa có tính ứng dụng cao.

Mùa hè này, hãy thử công thức phối màu xanh - nâu: Càng đơn giản càng sang, mặc đi làm hay đi chơi đều đẹp - Ảnh 11.

Không quá rực rỡ nhưng cũng không hề nhàm chán, sự kết hợp giữa gam màu lạnh và gam màu ấm mang đến vẻ ngoài thanh lịch, hiện đại và có chiều sâu. Dù theo đuổi phong cách tối giản, công sở hay nữ tính, chỉ cần áp dụng đúng công thức phối màu này, bạn sẽ dễ dàng nâng tầm diện mạo mà không cần đầu tư quá nhiều vào quần áo mới.

Nếu mùa hè này muốn làm mới tủ đồ bằng một xu hướng vừa đẹp, vừa dễ mặc và khó lỗi mốt, xanh - nâu chắc chắn là cặp màu đáng để bạn thử đầu tiên.

Theo Như Quỳnh

Thanh niên Việt

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