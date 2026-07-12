Phim Hàn càn quét kỷ lục tới nỗi không còn gì mà phá: Rating cao như ngọn núi, nam chính đỉnh nhất cuộc đời

Agent Kim Reactivated phát sóng tập 6 vào tối ngày 11/7 và lại khiến khán giả trầm trồ khi đạt mức rating cực đỉnh. Trong năm 2026, bộ phim chính là tác phẩm có thành tích rating đỉnh nhất, không còn kỷ lục nào để phá mà chỉ tự nới rộng kỷ lục của chính mình mà thôi.

Đối với rating real-time, Agent Kim Reactivated lập kỷ lục mới 44.03% sau khi tập 6 phát sóng 34 phút và kết thúc với rating real-time cao nhất ở mức 47.35% - một con số quá ấn tượng. Còn đối với rating trung bình, Agent Kim Reactivated đạt tới con số 22.3% qua đó dẫn đầu khung giờ phát sóng. Sau khi có mức giảm nhẹ ở tập 5, bộ phim đã lập đỉnh rating mới trên hành trình phát sóng của chính mình, cao hơn đỉnh cũ 21.6% đạt được ở tập 4.

Agent Kim Reactivated đạt rating quá khủng ở tập 6 (ảnh: fanpage Diary with So Ji Sub - sjsvnfan)

Đáng chú ý, thành tích 22.3% đang giúp Agent Kim Reactivated trở thành phim truyền hình thứ Sáu - thứ Bảy thành công thứ 2 trong lịch sử đài SBS. Những thành tích này là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy Agent Kim Reactivated vẫn đang thu hút đông đảo khán giả qua từng tập.

Cuối tập 5, đặc vụ Kim và cô con gái Min Ji suýt nữa đã gặp lại nhau tại bến cảng. Thế nhưng trong cơn mưa tầm tã, tiếng gọi của đặc vụ Kim bị át đi. Không chỉ vậy, cô bé Min Ji không may lại lên đúng chiếc xe của Joo Kang Chan, đẩy sự nguy hiểm lên một tầng cao mới.

Joo Kang Chan định giết Min Ji.

Ở tập 6, đặc vụ Kim tiếp tục công cuộc giải cứu con gái với sự giúp đỡ của những người bạn cũng như là cả Jung Sang Ah. Cô đã lén nhắn cho anh tung tích chiếc xe chở Min Ji. Tuy nhiên, mọi thứ cũng trở nên khó khăn hơn khi các đặc vụ SMD huy động lực lượng để truy bắt anh. Trong tình huống đặc vụ Kim cần thời gian hơn bao giờ hết, Seong Han Su đã xuất hiện kịp thời để chở bạn.

Cùng lúc đó, Min Ji đã bị chở về nhà của Joo Kang Chan và có một cuộc đối thoại đầy căng thẳng. Hóa ra từ lúc bước lên xe, Min Ji ngay lập tức nhận ra mình đã bước vào "hang sói". Cô bé giả vờ ngủ thiếp đi, che giấu cảm xúc và tỏ ra như mình đã mất trí nhớ. Dẫu vậy, những điều này không qua được ánh mắt lão luyện của Joo Kang Chan. Ông ta đã lập tức bóc trần cô bé. Joo Kang Chan vốn định giết chết Min Ji, nhưng rất may là các đặc vụ SMD đã tới. Họ muốn bắt sống Min Ji qua đó buộc đặc vụ Kim phải khoanh tay chịu trói.

Dẫu vậy, chủ tịch Joo Kang Chan cho thấy thế lực khủng khiếp của mình khi gọi điện cho quan chức lớn buộc SMD phải rút lui. Tuy nhiên ông ta không biết rằng nhân lúc hỗn loạn, Jung Sang Ah cùng "ông chú tiệm giặt" đã lén cứu Min Ji đi.

Seong Han Soo và Min Ji bị lực lượng SMD bao vây.

Park Jin Cheol tỏa sáng.

Tuy nhiên, phía SMD lại đưa Min Ji vào phòng thẩm vấn hòng khai thác thông tin về đặc vụ Kim. Những biến cố liên tiếp khiến cô bé cảm thấy sợ hãi. Nhưng rất may là Seong Han Soo đã tới kịp thời. Anh một mình đột nhập vào tổng bộ của SMD để đưa cô bé Min Ji ra ngoài.

Tưởng như cả hai sẽ được an toàn thì biến cố tiếp tục xảy ra khi lực lượng SMD đã giăng sẵn vòng vây. Seong Han Soo dặn Min Ji chạy đi thật nhanh, còn bản thân định một mình quyết tử. Đúng lúc này, Park Jin Cheol sau khi được bà xã cấp phép đã tới kịp thời, dùng rocket, lựu đạn và súng máy để phá vỡ cục diện. Thế nhưng trước lực lượng quá đông, họ cũng không thể làm gì khác ngoài việc đầu hàng.

Đặc vụ Kim đã đến kịp thời để giải nguy cho con gái cùng những người bạn của mình.

Đúng lúc SMD tưởng như sẽ một lần nữa bắt được Min Ji, đặc vụ Kim đã đến kịp thời. Đặc vụ Kim bắt giữ quan chức, uy hiếp hắn ta phải ra lệnh cho lính dưới quyền dừng tay. Cuối cùng, bố con họ đã được đoàn tụ nhưng trong tình cảnh vẫn nguy hiểm vô cùng. Điều này khiến khán giả càng thêm tò mò điều gì sẽ diễn ra ở các tập tiếp theo.