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Đã tìm ra ngôi sao sợ Trấn Thành nhất Vbiz: Coi đàn anh như xe container đang lao tới, ám ảnh không thở nổi

| | Lifestyle

Đã tìm ra ngôi sao sợ Trấn Thành nhất Vbiz: Coi đàn anh như xe container đang lao tới, ám ảnh không thở nổi

Nam diễn viên này đã phải trải qua những gì với Trấn Thành vậy?

Tối 11/7, buổi họp báo ra mắt Running Man Vietnam 2026 - Chúa Tể Thời Gian đã diễn ra, thu hút sự quan tâm của đông đảo giới truyền thông và người hâm mộ. Sự kiện quy tụ dàn cast chính thức của mùa 4 gồm Quang Tuấn, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Lê Nhân, Anh Tú Atus, Quang Trung, Quân A.P cùng hai khách mời Khả Như và Võ Điền Gia Huy. Đáng chú ý, Trấn Thành không xuất hiện tại sự kiện lần này.

Dù vắng mặt, cái tên Trấn Thành vẫn trở thành một trong những chủ đề được nhắc đến nhiều nhất khi các thành viên chia sẻ về quá trình ghi hình Running Man Vietnam 2026. Trong đó, câu chuyện của Võ Điền Gia Huy nhanh chóng gây chú ý khi nam diễn viên thừa nhận bản thân có phần ám ảnh mỗi khi đối đầu với đàn anh trong chương trình.

Võ Điền Gia Huy xuất hiện với diện mạo sáng bừng tại sự kiện công bố dàn cast Running Man Vietnam 2026. Nam diễn viên chọn outfit tông xanh - trắng tối giản nhưng vẫn đủ nổi bật nhờ vóc dáng cao ráo cùng gương mặt điển trai đậm chất "nam thần thanh xuân". Mái tóc vuốt gọn kết hợp cặp kính gọng trong càng tôn lên đường nét góc cạnh và thần thái thư sinh, trẻ trung.

Chia sẻ tại sự kiện, Võ Điền Gia Huy cho biết trước khi tham gia Running Man Vietnam, anh từng nghe nhiều về khả năng chơi hết mình, đặc biệt là sự quyết liệt của Trấn Thành trong các thử thách. Tuy nhiên, phải đến khi trực tiếp ghi hình, nam diễn viên mới thực sự cảm nhận được mức độ "khủng khiếp" của đàn anh. "Trời ơi! Mỗi lần mà thấy anh Thành tới là thật sự tim Huy đập rất nhanh. Thật ra là mình biết chương trình Running Man là một chương trình cần thể lực rất nhiều luôn. Nhưng mà Huy không nghĩ là đi quay lại cực đến như vậy", Võ Điền Gia Huy chia sẻ.

Nam diễn viên còn khiến khán giả bật cười khi ví cảm giác đối diện với Trấn Thành trong các màn rượt đuổi giống như nhìn thấy "một chiếc xe container đang tông tới". Anh cho biết bản thân nhiều lần rơi vào trạng thái căng thẳng đến mức "thở không nổi" vì sợ đàn anh. "Nhưng mà lần đầu tiên Huy tham gia chương trình thì nói thật là Huy bị ám ảnh. Mỗi lần thấy anh Thành tới là thật sự tim Huy đập nhanh, thở không nổi luôn á mọi người. Mình bị ám ảnh. Cho nên là mình rất sợ. Sợ lắm. Nó giống như một chiếc xe container mà tông tới vậy đó", anh chàng hài hước kể lại.

Ngay sau khi chia sẻ của Võ Điền Gia Huy được lan truyền, nhiều khán giả không khỏi thích thú trước phản ứng chân thật của nam diễn viên. Không ít cư dân mạng cho rằng hình ảnh Trấn Thành trong các chương trình thực tế luôn khiến đồng nghiệp phải dè chừng bởi nguồn năng lượng quá lớn, khả năng chơi hết mình và sự quyết liệt trong các thử thách. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng bày tỏ sự mong chờ trước màn tương tác giữa Võ Điền Gia Huy và dàn cast Running Man Vietnam 2026, đặc biệt là khi những câu chuyện hậu trường cho thấy mùa mới hứa hẹn tiếp tục mang đến nhiều khoảnh khắc hài hước, bất ngờ cho khán giả.

Một số bình luận của netizen:

- May không có ông Xìn ở đây chứ Huy toi luôn rồi nha.

- Ví ông Xìn là xe container mới sợ chứ. Huy ơi gan quá.

- Khách mời nào cũng ám ảnh với Trấn Thành vậy.

- Võ Điền Gia Huy đã phải trải qua những gì ở Running Man vậy.

- Sợ Running Man thôi chứ Trấn Thành mời đóng phim là Huy phải nhận lời luôn nha.

Mối quan hệ giữa Võ Điền Gia Huy và Trấn Thành hiện được biết đến chủ yếu là đàn anh - đàn em trong nghề. Trong vài năm gần đây, cả hai có nhiều sự kết nối qua công việc, đặc biệt khi Trấn Thành đánh giá cao năng lực của Võ Điền Gia Huy.

Võ Điền Gia Huy từng gây chú ý khi được Trấn Thành nhắm cho một vai diễn trong dự án điện ảnh Thỏ Ơi!!. Theo chia sẻ từ phía nam diễn viên, anh từng được Trấn Thành ngỏ lời tham gia phim nhưng cuối cùng không thể góp mặt vì trùng lịch quay với dự án khác. Sau đó, Trấn Thành cũng nhiều lần nhắc đến sự tiếc nuối khi không có cơ hội hợp tác cùng đàn em trong tác phẩm này. Dù chưa có nhiều dịp hợp tác trực tiếp, Võ Điền Gia Huy luôn dành sự tôn trọng cho Trấn Thành, còn nam MC - diễn viên cũng nhiều lần thể hiện sự đánh giá cao dành cho đàn em.

Theo Mộng Điềm

Đời sống pháp luật

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