Nam diễn viên khiến Trấn Thành thấy hổ thẹn: Gương mặt biến dạng do tai nạn, lập kỷ lục đáng nể nhất Vbiz

Huỳnh Lập (tên đầy đủ Huỳnh Ngọc Lập) là một trong những nghệ sĩ đa năng nổi bật của showbiz Việt khi thành công ở nhiều vai trò như diễn viên, đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất và MC. Anh theo học Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và sớm bén duyên với sân khấu kịch. Trước khi được công chúng biết đến rộng rãi, Huỳnh Lập là đồng sáng lập nhóm hài DAMtv – một trong những nhóm sản xuất web drama, sitcom đình đám nhất trên YouTube giai đoạn 2013-2016.

Với những sản phẩm như Kính Vạn Bông, Giọng Hát Thiệt, Tấm Cám: Chuyện Huỳnh Lập kể... DAMtv từng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, góp phần mở ra thời kỳ bùng nổ của nội dung giải trí trực tuyến tại Việt Nam. Đây cũng là nơi giúp Huỳnh Lập bộc lộ khả năng viết kịch bản, dàn dựng và đạo diễn từ rất sớm.

Bước ngoặt đưa tên tuổi Huỳnh Lập phủ sóng cả nước đến vào năm 2015, khi anh đăng quang Quán quân Cười Xuyên Việt. Trong đêm chung kết, tiết mục được đầu tư công phu cả về kịch bản lẫn dàn dựng của Huỳnh Lập khiến giám khảo Trấn Thành phải thốt lên rằng bản thân "cảm thấy hổ thẹn" trước sự nghiêm túc và tư duy làm nghề của đàn em. Phát ngôn này nhanh chóng gây chú ý và trở thành dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ.

Cũng tại đây, Huỳnh Lập gây sốc khi bật mí bản thân từng trải qua một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi va chạm với xe container vào năm 10 tuổi. Tai nạn khiến phần xương hàm và khuôn mặt của anh bị chấn thương nặng, phải trải qua nhiều ca phẫu thuật để tái tạo. Nam nghệ sĩ từng thừa nhận khoảng thời gian ấy khiến anh mặc cảm với ngoại hình, nhưng cũng là động lực để nỗ lực chứng minh bản thân bằng năng lực sáng tạo và sự nghiêm túc với nghề.

Sau thành công của Cười Xuyên Việt, Huỳnh Lập không chọn con đường trở thành diễn viên hài đơn thuần mà dần khẳng định bản thân ở vai trò biên kịch, đạo diễn và nhà sản xuất. Anh liên tiếp tạo dấu ấn với hàng loạt web drama như Ai Chết Giơ Tay, Một Nén Nhang, Pháp Sư Mù, Kẻ Độc Hành..., đồng thời xây dựng phong cách kể chuyện rất riêng khi kết hợp yếu tố hài hước với màu sắc tâm linh, tín ngưỡng dân gian và văn hóa Việt Nam. Các tác phẩm của Huỳnh Lập thường được đánh giá cao nhờ kịch bản chắc tay, nhiều lớp nghĩa, vừa giải trí vừa truyền tải thông điệp về gia đình, nhân quả và giá trị truyền thống.

Không dừng lại ở nền tảng trực tuyến, Huỳnh Lập còn đưa "vũ trụ" của mình lên màn ảnh rộng. Năm 2019, anh ra mắt bộ phim điện ảnh Pháp Sư Mù: Ai Chết Giơ Tay, chuyển thể từ web drama cùng tên và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Đây được xem là bước đệm để Huỳnh Lập từng bước khẳng định năng lực của một nhà làm phim, thay vì chỉ là diễn viên hài.

Đỉnh cao trong sự nghiệp của Huỳnh Lập đến vào năm 2025 với bộ phim điện ảnh Nhà Gia Tiên, do anh đồng đạo diễn, đồng biên kịch và đảm nhận vai chính. Bộ phim tạo nên cơn sốt phòng vé khi thu về 242 tỷ đồng doanh thu, trở thành một trong những tác phẩm Việt ăn khách nhất năm. Thành tích này giúp Huỳnh Lập trở thành đạo diễn trẻ nhất của điện ảnh Việt có một bộ phim vượt mốc 200 tỷ đồng, đồng thời khẳng định vị thế của anh trong thế hệ nhà làm phim trẻ.

Bước sang 2026, Huỳnh Lập tiếp tục mở rộng "vũ trụ điện ảnh" mang đậm màu sắc văn hóa dân gian với dự án Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, bộ phim do chính anh đạo diễn và tham gia diễn xuất. Tác phẩm khai thác câu chuyện về tình cảm ông cháu, ký ức chiến tranh và những hiện tượng tâm linh, tiếp tục phát huy thế mạnh kết hợp giữa yếu tố hài, cảm xúc và bản sắc văn hóa Việt - phong cách đã trở thành thương hiệu của Huỳnh Lập sau thành công của Nhà Gia Tiên.

Bộ phim xoay quanh Trí Bình, một chàng trai Gen Z sống ở thành phố, trở về quê nghỉ hè cùng ông nội Thời, một cựu chiến binh sống cô độc và mang trong mình nhiều ký ức chưa thể nguôi ngoai về quá khứ. Kỳ nghỉ tưởng chừng bình yên nhanh chóng trở nên kỳ lạ khi Trí Bình liên tục chứng kiến những hiện tượng khó lý giải, trong khi người dân địa phương còn truyền tai nhau rằng ngôi nhà của ông nội có "ma". Từ đó, anh dần bị cuốn vào hành trình khám phá những bí mật bị chôn giấu nhiều năm, đồng thời hàn gắn khoảng cách giữa hai thế hệ trong gia đình.

Huỳnh Lập cho biết Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu không phải là một bộ phim về chiến tranh, mà sử dụng ký ức của một cựu chiến binh làm chất liệu để kể câu chuyện về sự kết nối giữa ông bà và con cháu trong xã hội hiện đại. Thông qua lối kể chuyện đan xen giữa tiếng cười, yếu tố tâm linh và những lát cắt cảm xúc, đạo diễn mong muốn gửi gắm thông điệp về lòng biết ơn quá khứ, sự trân trọng hòa bình cũng như giá trị của tình thân.

Tựa phim cũng gây tò mò bởi cách chơi chữ từ câu nói từng "gây bão" mạng xã hội "Nghỉ hưu gặp nghỉ hè". Huỳnh Lập đã đảo ngược thành "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu", ngụ ý chính người trẻ mới là đối tượng e ngại khi phải dành cả mùa hè sống cùng người ông nghiêm khắc, bí ẩn và có nhiều hành động khó hiểu. Theo nam đạo diễn, cái tên vừa tạo cảm giác hài hước, vừa phản ánh đúng tinh thần của bộ phim: một câu chuyện nhiều tiếng cười nhưng cũng chất chứa không ít cảm xúc về gia đình.

Đây là bộ phim điện ảnh thứ ba do Huỳnh Lập đạo diễn, đồng thời đánh dấu màn tái xuất của anh sau cột mốc lịch sử với Nhà Gia Tiên. Phim quy tụ dàn diễn viên đa thế hệ gồm NSƯT Cao Minh, Hứa Vĩ Văn, Huỳnh Lập, Tín Nguyễn, Xuân Phúc, Phương Thanh, Cody Nam Võ cùng nhiều gương mặt trẻ.Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ 21/8/2026, với các suất chiếu sớm bắt đầu từ ngày 14/8.

Mộng Điềm