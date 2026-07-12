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Huyền Baby cảnh báo khẩn

| | Lifestyle

Huyền Baby cảnh báo khẩn

Huyền Baby phải phát thông báo tránh thêm những rắc rối khác.

Mới đây, trên trang cá nhân, Huyền Baby cho biết thời gian gần đây cô liên tục nhận được thông tin từ khách hàng về việc bị làm phiền bởi những tin nhắn quấy rối. Theo những gì Chị Đẹp nắm được, các sự việc này được cho là có liên quan đến một nhân sự cũ từng làm việc tại cơ sở kinh doanh do cô điều hành.

Mở đầu bài đăng, Huyền Baby gửi lời xin lỗi đến những người bị ảnh hưởng vì sự việc ngoài mong muốn. Đồng thời, cô cũng bày tỏ sự biết ơn khi nhiều khách hàng đã chủ động thông báo, giúp cô và đội ngũ nhanh chóng nắm bắt tình hình để có hướng xử lý.

Huyền Baby chia sẻ: "Huyền cũng vô cùng biết ơn sự yêu thương, tin tưởng và sự chủ động thông báo của mọi người. Chính những phản hồi kịp thời của các anh chị đã giúp Huyền nắm được tình hình để có hướng xử lý. Hiện tại, Huyền đang ở nước ngoài nên việc phối hợp xử lý chưa thể diễn ra nhanh như mong muốn. Tuy nhiên, Huyền và đội ngũ nhân viên đang tích cực làm việc để xác minh, xử lý sự việc và hạn chế tối đa những ảnh hưởng đến mọi người".

Huyền Baby bất ngờ đăng bài xin lỗi vì tình trạng nhiều khách hàng bị nhân viên cũ quấy rối

Bên cạnh đó, Huyền Baby cũng đưa ra lời cảnh báo tới mọi người. Cô mong mọi người không tương tác với các tin nhắn có dấu hiệu quấy rối hoặc mạo danh liên quan đến mình. Nếu phát hiện những trường hợp tương tự, Chị Đẹp Vbiz đề nghị khách hàng nhanh chóng thông báo để cô và đội ngũ có thể hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Khép lại bài đăng, Huyền Baby một lần nữa gửi lời xin lỗi vì những bất tiện đã xảy ra, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự thông cảm, đồng hành và tin tưởng từ khách hàng cũng như những người đã luôn theo dõi cô.

Huyền Baby cảnh báo tới khán giả cẩn trọng trước những thông tin mạo danh cô

Huyền Baby là một trong những hot girl đời đầu nổi bật của Hà Nội, được nhiều người biết đến sau khi tham gia cuộc thi Miss Teen. Sở hữu gương mặt thanh tú, phong cách ngọt ngào, cô nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích trên mạng xã hội giai đoạn 2010.

Năm 2013, Huyền Baby âm thầm tổ chức hôn lễ với Quang Huy - đại gia Sài Thành có tiếng. Ông xã Huyền Baby là chủ của một hệ thống khách sạn sang trọng ở Hà Nội và TP.HCM. Hiện tại, sau 11 năm kết hôn và đã có 2 con, mỹ nhân sinh năm 1989 vẫn được chồng cưng chiều từng li từng tí.

Dù làm dâu nhà hào môn nhưng Huyền Baby cũng đứng ra kinh doanh riêng. Cô tập trung vào lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp. Người đẹp sở hữu công ty riêng, có trụ sở ở mặt đường quận 1, TP.HCM. Trên MXH, Huyền Baby thường xuyên chia sẻ về cuộc sống sung túc như check-in du lịch sang chảnh hay đăng ảnh với đồ hiệu đắt đỏ.

Trong một buổi chia sẻ với chúng tôi, khi được hỏi ông xã phản ứng thế nào khi Huyền Baby ngày càng bận rộn cho nghệ thuật, cô đáp: "Ông xã không có cấm cản Huyền gì đâu. Thật sự chồng Huyền là người rất tâm lý và tôn trọng quyết định của Huyền. Khi Huyền quyết định tham gia cuộc thi hoặc các hoạt động về sau này thì ông xã cũng không có quá nhiều ý kiến. Quan trọng là ở Huyền phải sắp xếp thế nào để vừa chăm lo cho gia đình, công việc nhưng đủ thời gian và tâm sức để hoạt động nghệ thuật".

Huyền Baby được nhiều người ví von là phú bà Vbiz nhờ sở hữu khối tài sản khủng

Huyền Baby và ông xã doanh nhân đã có hơn 1 thập kỷ viên mãn

Ảnh: FBNV

Theo Liên Hoa

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