5 câu hỏi giúp bạn tiết kiệm tiền thuê nhà

Không ít người cho rằng tiết kiệm tiền thuê nhà đồng nghĩa với việc tìm một căn phòng có giá rẻ nhất. Nhưng trên thực tế, giá thuê thấp chưa chắc đã là lựa chọn kinh tế. Có những căn hộ giá cao hơn một chút nhưng giúp giảm đáng kể chi phí đi lại, điện nước hay những khoản phát sinh khác. Ngược lại, cũng có những căn nhà tưởng như "hời" nhưng chỉ sau vài tháng ở đã khiến tổng chi phí đội lên vượt xa dự tính.

Vì vậy, trước khi ký hợp đồng thuê nhà, điều quan trọng không chỉ là xem giá thuê bao nhiêu, mà còn cần quan tâm thêm 5 yếu tố dưới đây.

1. Căn nhà này có thực sự phù hợp với nhu cầu hiện tại?

Một trong những nguyên nhân khiến nhiều người tốn tiền thuê nhà là chọn nơi ở vượt quá nhu cầu thực tế. Người sống một mình nhưng thuê căn hộ hai phòng ngủ hay chọn căn hộ có diện tích quá lớn so với sinh hoạt hằng ngày,...

Trước khi ký hợp đồng, hãy tự hỏi bản thân cần gì ở nơi ở này. Bao nhiêu mét vuông là đủ? Có cần đầy đủ nội thất hay chỉ cần những món cơ bản? Có thực sự sử dụng hồ bơi, phòng gym hay các tiện ích khác hay không?

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Khi xác định đúng nhu cầu, việc loại bỏ những tiện ích "có thì tốt nhưng không cần thiết" sẽ giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm và dễ dàng chọn được căn nhà có mức giá hợp lý hơn.

2. Ngoài tiền thuê nhà, phí dịch vụ có quá đắt hay không?

Giá thuê chỉ là một phần trong tổng chi phí ở nhà. Không ít người chỉ nhìn vào con số cố định mà quên tính đến các khoản như phí quản lý, tiền gửi xe, điện nước theo giá kinh doanh, internet, phí vệ sinh hay các khoản dịch vụ khác.

Một căn hộ có giá thuê thấp nhưng phí quản lý cao hoặc tiền điện tính quá đắt có thể khiến tổng chi mỗi tháng cao hơn một căn hộ có giá thuê nhỉnh hơn nhưng phí dịch vụ rẻ.

Bởi vậy, trước khi quyết định, bạn phải hỏi thật kỹ toàn bộ các khoản phải thanh toán hằng tháng. Chỉ khi biết tổng chi phí thực tế, bạn mới có cơ sở để so sánh và lựa chọn đâu mới là phương án tiết kiệm.

3. Khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc có đang khiến chi phí tăng lên?

Nhiều người ưu tiên tìm nhà thật rẻ ở khu vực xa trung tâm mà quên tính đến chi phí đi lại mỗi tháng. Tiền xăng xe, thời gian di chuyển hay cả những bữa ăn phát sinh vì thường xuyên về muộn đều là những khoản nhỏ nhưng cộng dồn theo tháng lại không hề ít.

Chẳng hạn, nếu mỗi ngày phải di chuyển thêm 15-20 km chỉ để tiết kiệm vài trăm nghìn đồng tiền thuê, tổng chi phí xăng xe và thời gian bỏ ra có thể còn lớn hơn khoản tiền đã tiết kiệm được.

Thế nên thay vì chỉ so sánh giá thuê, hãy tính luôn tổng chi phí sinh hoạt gắn với vị trí căn nhà. Đôi khi, chọn một nơi gần chỗ làm hơn lại là quyết định kinh tế hơn về lâu dài.

4. Hợp đồng có đủ linh hoạt nếu kế hoạch thay đổi?

Không ai chắc chắn công việc hay cuộc sống sẽ giữ nguyên trong một năm tới. Có thể chuyển nơi làm việc, thay đổi thu nhập hoặc muốn chuyển sang khu vực khác thuận tiện hơn. Nếu hợp đồng thời hạn quá dài, việc chấm dứt sớm có thể khiến người thuê mất tiền cọc hoặc phải bồi thường.

Đó là lý do bạn cần đọc kỹ các điều khoản liên quan đến thời hạn thuê, điều kiện chấm dứt hợp đồng, thời gian báo trước và cách xử lý tiền đặt cọc.

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Một hợp đồng minh bạch, rõ ràng sẽ giúp người thuê chủ động hơn nếu có thay đổi ngoài dự kiến. Trong nhiều trường hợp, khoản tiền tiết kiệm lớn nhất không đến từ giá thuê thấp mà đến từ việc tránh được những chi phí phát sinh khi phải chuyển nhà sớm.

5. Nếu chủ nhà tăng giá thuê thì sao?

Nhiều người chỉ tính toán dựa trên mức giá hiện tại mà quên rằng tiền thuê có thể thay đổi sau khi gia hạn hợp đồng. Nếu ngay từ đầu, tiền thuê đã chiếm phần lớn thu nhập, chỉ cần tăng thêm vài trăm nghìn mỗi tháng cũng đủ khiến kế hoạch tài chính bị xáo trộn.

Vì vậy, trước khi ký hợp đồng, hãy tự hỏi liệu mức giá này có còn phù hợp nếu thu nhập giảm hoặc chủ nhà điều chỉnh giá trong tương lai. Đồng thời, nên trao đổi trước về điều khoản tăng giá để tránh bất ngờ khi đến thời điểm gia hạn.

Việc giữ một "khoảng đệm" trong ngân sách không chỉ giúp việc thuê nhà bền vững hơn mà còn tạo điều kiện để duy trì quỹ tiết kiệm và xử lý các khoản chi bất ngờ mà không phải chịu quá nhiều áp lực.

Thuê nhà là một quyết định tài chính kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Chỉ một lựa chọn thiếu cân nhắc cũng có thể khiến tổng chi phí tăng lên đáng kể. Ngược lại, việc dành thời gian trả lời những câu hỏi tưởng chừng đơn giản trước khi ký hợp đồng sẽ giúp nhìn rõ bức tranh tài chính của mình hơn, tránh các khoản phát sinh không cần thiết và chọn được nơi ở phù hợp với cả nhu cầu lẫn ngân sách. Tiết kiệm tiền thuê nhà vì thế không chỉ bắt đầu từ việc mặc cả giá, mà còn bắt đầu từ những quyết định đúng ngay trước khi đặt bút ký hợp đồng.