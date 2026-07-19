Bản ghi chú mang tính quyết định trong việc phân chia gia sản của Từ Hy Viên

Theo truyền thông Đài Loan (Trung Quốc), Từ Hy Viên đã viết một ghi chú trên điện thoại, nêu rõ nguyện vọng phân chia tài sản sau khi cô qua đời. Ghi chú này cho biết trang sức và túi xách hàng hiệu của Từ Hy Viên được cho con gái, còn lại sẽ chia cho DJ Koo, 2 người con và các thành viên khác trong gia đình.

Tuy nhiên, phía Tòa án đã kết luận rằng bản ghi chú đó không đáp ứng các yêu cầu pháp lý đối với một di chúc hợp lệ và do đó không thể được thi hành. Luật sư Lin Chi Chun giải thích rằng di chúc được viết dưới dạng ghi chú trên điện thoại thông minh thường không đáp ứng các yêu cầu pháp lý của Đài Loan (Trung Quốc).

Tòa án không công nhận bản di chúc viết trên điện thoại của Từ Hy Viên. Ảnh: X

Theo Bộ luật Dân sự, chỉ có 5 hình thức di chúc được pháp luật quy định và công nhận, mỗi hình thức đều đòi hỏi các thủ tục và quy định nghiêm ngặt. Đối với loại phổ biến nhất là di chúc viết tay, toàn bộ văn bản phải được người lập di chúc viết và ký tên. Các văn bản được đánh máy trên máy tính hoặc điện thoại thông minh không đáp ứng các yêu cầu pháp lý này và do đó thường bị coi là không hợp lệ.

Luật sư này cũng lập luận rằng luật thừa kế chưa theo kịp công nghệ hiện đại. Ông lưu ý rằng các quy định hiện hành được ban hành vào năm 1930, rất lâu trước khi máy tính và điện thoại thông minh ra đời. Vào thời điểm đó, các văn bản viết tay được coi là phương pháp đáng tin cậy nhất để xác minh tính xác thực. Tuy nhiên, ngày nay hầu hết mọi người đều viết bằng phương tiện kỹ thuật số, điều này khiến một số chuyên gia pháp lý đặt câu hỏi liệu luật có nên được cập nhật để phản ánh các phương thức giao tiếp hiện đại hay không.

Ghi chú này cho biết trang sức và túi xách hàng hiệu của Từ Hy Viên được cho con gái, còn lại sẽ chia cho DJ Koo, 2 người con và các thành viên khác trong gia đình. Ảnh: X

Nếu không có di chúc hợp lệ, luật thừa kế của Đài Loan (Trung Quốc) thường sẽ phân chia tài sản theo quy định về thừa kế theo luật định. Các chuyên gia pháp lý được trích dẫn trong bài báo cho biết DJ Koo - với tư cách là người vợ góa của Từ Hy Viên - và hai người con của cô có thể sẽ được công nhận là người thừa kế hợp pháp chính. Nhưng vì các con còn nhỏ tuổi, cha ruột của chúng là Uông Tiểu Phi có thể quản lý tài sản thừa kế thay mặt chúng với tư cách là người đại diện pháp lý nếu có quyền giám hộ.

Vấn đề quyền nuôi dưỡng hai con của Từ Hy Viên cũng là chủ đề được bàn luận sôi nổi. Nữ diễn viên có 2 con với chồng cũ Uông Tiểu Phi và đã nuôi dạy chúng sau khi ly hôn. Sau khi kết hôn với DJ Koo, các con được cho là vẫn tiếp tục sống với cặp đôi này. Theo Bộ luật Dân sự Đài Loan (Trung Quốc), nếu người cha hoặc mẹ có quyền nuôi con qua đời sau khi ly hôn, quyền nuôi con thường sẽ thuộc về người cha hoặc mẹ còn sống. Do đó, giới chuyên gia pháp lý cho rằng Uông Tiểu Phi có thể sẽ nắm quyền nuôi con, mặc dù một số báo cáo cho rằng gia đình Từ Hy Viên có thể xem xét các lựa chọn pháp lý tùy thuộc vào hoàn cảnh.

Sau hơn 1 năm Từ Hy Viên qua đời, gia sản và quyền nuôi dưỡng các con của cô vẫn chưa được giải quyết. Ảnh: X

Do Uông Tiểu Phi và DJ Koo từng công khai bất đồng quan điểm sau khi Từ Hy Viên tái hôn, một số nhà quan sát cho rằng vẫn có khả năng xảy ra thêm tranh chấp pháp lý về tài sản thừa kế. Các báo cáo gần đây của truyền thông cũng cho biết DJ Koo đã được nhìn thấy một mình đến thăm mộ vợ mình tại nghĩa trang Tân Bảo Sơn ở thành phố Tân Bắc. Nhân chứng cho biết anh đã dành rất nhiều thời gian xem video về người vợ quá cố trên máy tính bảng để tưởng nhớ bà.

Mặc dù đã hơn một năm trôi qua kể từ khi Từ Hy Viên qua đời, những câu hỏi xung quanh việc thừa kế và quyền giám hộ hợp pháp của các con vẫn chưa được giải quyết, và đoạn ghi âm cuộc gọi được cho là đã làm tăng thêm sự phức tạp cho quá trình pháp lý đang diễn ra. Hiện tại, có thông tin Koo Jun Yup muốn kiện gia đình Từ Hy Viên ra tòa để nhận lại phần thừa kế vốn thuộc về nam nghệ sĩ mà trước đó anh đã từ bỏ. Một người bạn của DJ Koo chia sẻ: "Anh ấy không đọc được tiếng Trung. Lúc đó sự việc vừa xảy ra, anh ấy còn quá đau buồn nên không biết nội dung văn bản là gì. Vì tin tưởng mọi người nên đã ký".

Hiện tại, có thông tin Koo Jun Yup muốn kiện gia đình Từ Hy Viên ra tòa để nhận lại phần thừa kế vốn thuộc về nam nghệ sĩ mà trước đó anh đã từ bỏ. Ảnh: X

Ngoài ra, có thông tin chính mẹ ruột Từ Hy Viên - bà Hoàng Xuân Mai - cũng gây đến rất nhiều rắc rối. Sau khi con gái qua đời, bà quản lý tài sản của con. Nhưng gần đây, bà Hoàng Xuân Mai than thở sắp bị đuổi khỏi nơi ở vì không thể trả khoản vay thế chấp, số tiền còn lại của Từ Hy Viên rất ít, chỉ khoảng 2 triệu TWD (1,6 tỷ đồng). Số tiền này chắc chắn không đủ để lo chi phí học hành và sinh hoạt cho các con Từ Hy Viên. Công chúng đặt câu hỏi tài sản nữ diễn viên đã đi đâu. Hồi nữ diễn viên qua đời, gia đình cũng xáo xào tranh cãi về cách tổ chức tang lễ, an táng cô.

Chưa dừng lại tại đây, Từ Hy Viên vẫn luôn là chủ đề "treo cửa miệng" của chồng cũ Uông Tiểu Phi và mẹ chồng cũ Trương Lan. Bà Trương Lan bán hàng trực tuyến, biết khán giả quan tâm tới đời tư ngôi sao vì vậy thường chia sẻ câu chuyện về gia đình con trai trên buổi livestream, thu hút lượng tương tác lớn từ khán giả. Chính vì vậy, nhiều khán giả không khỏi xót xa thương cảm Từ Hy Viên một đời bị người thân lợi dụng.

Mẹ ruột...