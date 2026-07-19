Cô gái miền Tây lấy chồng tốt nghiệp ĐH Harvard, được tặng ngay căn hộ 2 triệu USD giữa New York sầm uất

Từng gây sốt mạng xã hội với đám cưới xa hoa cùng khối của hồi môn lên tới hàng chục tỷ đồng, Nguyễn Tuyết Nhi - cô gái đến từ An Giang vẫn là cái tên được cư dân mạng nhớ đến. Hơn 3 năm sau hôn lễ đình đám, cuộc sống của cô tiếp tục nhận được sự quan tâm khi có thêm nhiều cột mốc mới.

Tuyết Nhi sinh ra và lớn lên tại Long Xuyên (An Giang), trong một gia đình có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh xe máy tại địa phương. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, cô sang Mỹ du học tại University of Houston (bang Texas), rồi có cơ hội sinh sống và làm việc tại đây.

Chồng của Tuyết Nhi là Samuel Kin Lam, người Mỹ gốc Hoa sinh ra và lớn lên ở New York. Anh tốt nghiệp Đại học Harvard, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và là đồng sáng lập một doanh nghiệp tại Mỹ. Không chỉ sở hữu profile đáng nể, Samuel còn ghi điểm bởi tính cách gần gũi và sự quan tâm dành cho vợ.

Tuyết Nhi và Samuel từng gây sốt với đám cưới hoành tráng được tổ chức ở Mỹ và Việt Nam

Cặp đôi quen nhau trong một dịp khá tình cờ vào năm 2018. Khi đó, Tuyết Nhi bay tới Boston để thăm bạn thân, còn Samuel cũng có chuyến đi đến thành phố này cùng bạn bè. Sau lần gặp gỡ đầu tiên, cả hai giữ liên lạc, dần tìm hiểu rồi chính thức hẹn hò. Sau gần 5 năm đồng hành, họ quyết định về chung một nhà.

Trong những chia sẻ trước đây, Tuyết Nhi từng kể Samuel luôn cố gắng hòa nhập với văn hóa Việt Nam. Anh tập ăn các món Việt, làm quen với nước mắm, học nói tiếng Việt để có thể giao tiếp với gia đình vợ. Chính những điều tưởng như nhỏ nhặt ấy lại khiến nhiều người dành thiện cảm cho chàng rể ngoại quốc.

Tên tuổi của cặp đôi được biết đến rộng rãi hơn sau đám cưới diễn ra vào đầu năm 2023. Cặp đôi tổ chức nhiều nghi lễ tại Mỹ và Việt Nam, trong đó lễ vu quy ở An Giang nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội.

Cặp đôi được trao nhiều quà hồi môn "khủng"

Trong ngày trọng đại, Tuyết Nhi nhận khối tài sản giá trị từ hai bên gia đình. Bố mẹ ruột trao tặng 1 triệu USD tiền mặt cùng một căn nhà mặt tiền tại Long Xuyên. Anh trai tặng chiếc Mercedes G63 tại Mỹ. Phía gia đình chồng cũng chuẩn bị nhiều món quà đặc biệt, nổi bật là căn hộ trị giá khoảng 2 triệu USD tại New York cùng trang sức và tiền mặt. Những hình ảnh trao của hồi môn khi đó thu hút hàng triệu lượt xem và được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội.

Sau đám cưới, Tuyết Nhi chuyển đến New York sinh sống cùng chồng. Căn hộ trị giá khoảng 2 triệu USD do bố mẹ chồng tặng nằm trong tòa nhà cao nhất ở Queens, New York. Ở độ cao trên 40 tầng, từ căn hộ, Tuyết Nhi có thể ngắm toàn cảnh thành phố New York nhộn nhịp, nhiều sắc màu…

Vị trí của tòa nhà này gần công viên, các siêu thị, chỉ mất 10-15 phút là đến trung tâm Manhattan (địa điểm ăn uống vui chơi sầm uất của New York). Nơi đây đáp ứng nhiều tiện ích như: bãi đậu xe, bể bơi, spa, gần ga tàu điện ngầm… Tuy nhiên, cô từng cho biết bố mẹ chồng chỉ hỗ trợ mua nhà, còn việc lựa chọn căn hộ cũng như thiết kế toàn bộ không gian sống đều do hai vợ chồng tự quyết định để phù hợp với sở thích và nhu cầu của mình.

Bên trong căn hộ giữa New York của vợ chồng Tuyết Nhi

Trên mạng xã hội, Tuyết Nhi thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của hai vợ chồng. Bên cạnh đó, cặp đôi thường xuyên đi du lịch, liên tục check-in tại các nước trên thế giới cũng như những nhà hàng sang chảnh bậc nhất.

Đến giữa năm 2024, Tuyết Nhi tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm khi thông báo mang thai con đầu lòng. Trong loạt ảnh ghi lại hành trình bầu bí, cô được nhiều người nhận xét vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ cùng phong cách thời trang thanh lịch.

Hiện tại, con gái của Tuyết Nhi và Samuel đã 2 tuổi, cũng thường xuyên được bố mẹ cho đi du lịch chung, đặt chân đến nhiều vùng đất mới. Mỹ nhân An Giang cũng tập trung tận hưởng cuộc sống, vẫn duy trì chia sẻ hình ảnh hạnh phúc, viên mãn bên gia đình trên trang cá nhân.

Tuyêt Nhi hiện có cuộc sống viên mãn bên gia đình nhỏ của mình

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