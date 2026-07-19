200 sao Việt đến ủng hộ nam ca sĩ U60 đình đám một thời bán cà phê trên đường Ngô Thời Nhiệm, TP.HCM

Ngày 18/7, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục thu hút sự chú ý khi khai trương cơ sở cà phê thứ hai trên đường Ngô Thời Nhiệm (phường Xuân Hòa, TP.HCM). Đông đảo nghệ sĩ như danh ca Hương Lan, Việt Hương, Trần Mạnh Tuấn, Đoan Trang, Lâm Khánh Chi, Hiền Mai, Cẩm Vân... đã có mặt để chúc mừng nam ca sĩ.

Trong buổi khai trương, Đàm Vĩnh Hưng trực tiếp đón tiếp khách mời, trò chuyện và chụp ảnh lưu niệm cùng mọi người. Đặc biệt, anh dành sự trân trọng cho danh ca Hương Lan khi đích thân dắt đàn chị tham quan không gian quán.

Trên trang cá nhân, nam ca sĩ chia sẻ đoạn video đưa Hương Lan đi xem những bức ảnh cũ của bà được trưng bày trong quán và viết: "Đã dẫn cổ đi một vòng xem những bức hình cũ của cổ tại quán. Quá là iu thương!"

Danh ca Hương Lan.

Loạt sao Việt đến dự khai trương.

Con trai Đàm Vĩnh Hưng.

Một khoảnh khắc khác cũng thu hút sự chú ý là sự xuất hiện bất ngờ của con trai Polo. Cậu bé ôm bó hoa, đeo kính đen đến chúc mừng khiến Đàm Vĩnh Hưng không giấu được sự thích thú.

Nam ca sĩ hài hước chia sẻ: "Thật sự bất ngờ luôn, cứ nghĩ ông này đang ở nhà chơi, ăn cơm hay đi khu vui chơi rồi. Cuối cùng xuất hiện, mắt kiếng thần thái sợ không?".

Trước đó một ngày, Đàm Vĩnh Hưng cũng đăng tải hình ảnh ca sĩ Vy Oanh và Dương Triệu Vũ đến chúc mừng sớm. Theo chia sẻ của nam ca sĩ, khoảng 200 khách mời là bạn bè, đồng nghiệp trong giới nghệ thuật đã đến chung vui trong dịp khai trương.

Đây là cơ sở cà phê thứ hai được Đàm Vĩnh Hưng mở. Trước ngày khai trương, anh gây chú ý khi đăng thông báo mong khách mời không tặng hoa mà chuyển sang mua voucher của quán để ủng hộ.

Nam ca sĩ cho rằng hoa chỉ tươi đẹp trong vài ngày rồi héo úa, khá lãng phí, trong khi voucher có thể sử dụng hoặc làm quà tặng cho người thân, bạn bè.

Anh viết: "Thay vì đặt kệ hoa từ 2 tới 7, 8 triệu, thậm chí 10 triệu... mình nên chọn giải pháp mua một hay hai voucher, mỗi voucher trị giá 500 ngàn thôi. Mình có thể tặng cho bạn bè sử dụng... Hạn sử dụng cả năm".

Vợ chồng Việt Hương.

Đàm Vĩnh Hưng (tên thật Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1971) là một trong những ca sĩ nổi bật của làng nhạc Việt với hơn 25 năm hoạt động nghệ thuật. Anh ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc như Say tình, Xin lỗi tình yêu, Góc phố rêu xanh, Biển tình... Ngoài ca hát, Đàm Vĩnh Hưng còn kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực và cà phê.