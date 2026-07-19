Tiền thưởng World Cup 2026 chạm mốc kỷ lục: Nhà vô địch đút túi bao nhiêu?

Bên cạnh danh hiệu cao quý và cơ hội được khắc tên lên chiếc cúp vàng 18 cara danh giá, đội tuyển bước lên đỉnh vinh quang tại World Cup 2026 sẽ nhận được một khoản tiền thưởng khổng lồ chưa từng có trong lịch sử bóng đá thế giới.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), World Cup 2026 đánh dấu cột mốc lịch sử khi trở thành kỳ đại hội có tổng quỹ thưởng thi đấu lớn nhất từ trước đến nay. Cụ thể, số tiền dùng để thưởng trực tiếp cho thành tích của 48 đội tuyển tham dự lên tới 655 triệu USD, tăng mạnh 50% so với kỳ World Cup 2022 tại Qatar. Nếu tính tổng chi phí bao gồm cả tiền thưởng thi đấu, kinh phí hỗ trợ chuẩn bị cho các đội tuyển cùng các chương trình phát triển bóng đá dài hạn, ngân sách chạm mốc kỷ lục 871 triệu USD.

Sự gia tăng mạnh mẽ về mặt tài chính này khiến cuộc đua giành các thứ hạng cao trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. FIFA đã công bố mức thưởng cụ thể cho các danh hiệu quan trọng hàng đầu tại giải đấu năm nay:

Hạng tư: Nhận mức thưởng 27 triệu USD.

Hạng ba: Nhận mức thưởng 29 triệu USD.

Á quân: Nhận mức thưởng 33 triệu USD.

Nhà vô địch: Đội bóng xuất sắc giành được chiếc cúp vàng danh giá sẽ mang về niềm tự hào quốc gia cùng số tiền thưởng kỷ lục lên tới 50 triệu USD .

Đội vô địch năm 2022 là Argentina đã nhận 42 triệu USD (Ảnh: Getty)

Theo quy định, mỗi liên đoàn bóng đá quốc gia sau khi nhận giải thưởng sẽ có những phương án phân chia khác nhau. Dẫu vậy, các đội tuyển đều sẽ trích một phần kinh phí đáng kể từ nguồn thưởng này để tái đầu tư vào việc phát triển bóng đá trong nước, bao gồm nâng cấp các trung tâm huấn luyện và hỗ trợ các tuyến đào tạo trẻ.

Thống kê qua 5 kỳ World Cup gần nhất cho thấy tổng số tiền thưởng trực tiếp từ FIFA liên tục tăng mạnh qua từng năm. Chi tiết này là minh chứng rõ nét cho sức hút thương mại mãnh liệt và giá trị ngày càng nâng tầm của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh:

World Cup 2006 (Đức): Tổng quỹ thưởng đạt 266 triệu USD. Đội vô địch (tuyển Ý) nhận 18 triệu USD.

World Cup 2010 (Nam Phi): Tổng quỹ thưởng tăng lên 348 triệu USD. Đội vô địch (Tây Ban Nha) nhận 30 triệu USD.

World Cup 2014 (Brazil): Tổng quỹ thưởng đạt mức 358 triệu USD. Đội vô địch (Đức) nhận 35 triệu USD.

World Cup 2018 (Nga): Tổng quỹ thưởng đạt mốc 400 triệu USD. Đội vô địch (Pháp) nhận 38 triệu USD.

World Cup 2022 (Qatar): Tổng quỹ thưởng đạt 440 triệu USD. Đội vô địch (Argentina) nhận 42 triệu USD.

Với sự bùng nổ về cả quy mô đội bóng lẫn giá trị giải thưởng lên đến 50 triệu USD cho nhà vô địch, World Cup 2026 không chỉ là một bữa tiệc bóng đá đỉnh cao mà còn là "sân chơi triệu đô" hấp dẫn bậc nhất lịch sử thể thao toàn cầu.