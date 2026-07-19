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Mbappe chính thức vượt Messi trở thành chân sút vĩ đại nhất các kỳ World Cup

| | Lifestyle

Mbappe đi vào lịch sử World Cup.

Trong một ngày thi đấu điên rồ và đầy kịch tính tại trận tranh hạng ba World Cup 2026 sáng 19/7, siêu sao Kylian Mbappe đã chính thức khắc tên mình vào ngôi đền huyền thoại của bóng đá thế giới. Với cú đúp ngoạn mục vào lưới đội tuyển Anh, tiền đạo 27 tuổi của Pháp đã chính thức vượt qua siêu sao Lionel Messi để trở thành chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại trong lịch sử các kỳ World Cup với tổng cộng 22 pha lập công.

Mbappe đi vào lịch sử World Cup (Ảnh: Getty)

Trận derby châu Âu trên đất Mỹ đã diễn ra theo một kịch bản không tưởng khi tuyển Anh sớm dội gáo nước lạnh vào tham vọng của người Pháp, dẫn trước tới 4-0 ngay trong hiệp một. Tuy nhiên, trong thế bị dồn vào đường cùng, bản lĩnh của một ông vua giải đấu lớn trong người Mbappe đã thức tỉnh. Phút 48, đón đường chọc khe tinh tế từ Michael Olise, số 10 của tuyển Pháp thoát xuống dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ thành đối phương, nhen nhóm hy vọng lội ngược dòng cho đội nhà. Đến phút 66, lại là sự kết hợp ăn ý với Olise đã giúp Mbappé hoàn tất cú đúp cá nhân bằng một pha phối hợp đập nhả đẳng cấp trước khi dứt điểm tung lưới "Tam Sư", rút ngắn cách biệt xuống còn 3-4.

Hai bàn thắng quý như vàng này không chỉ thổi bùng ngọn lửa chiến đấu cho đoàn quân áo lam, mà còn đánh dấu cột mốc vô tiền khoáng hậu của cá nhân tiền đạo này. Cán mốc 22 bàn thắng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Kylian Mbappe chính thức vượt qua kỷ lục 21 bàn của Lionel Messi để độc chiếm ngôi đầu danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup.

Đáng nể hơn, chân sút người Pháp đạt được thành tích kinh điển này chỉ sau đúng 22 trận đấu trải dài qua 3 kỳ World Cup (2018, 2022 và 2026), đạt hiệu suất ghi bàn khủng khiếp: trung bình 1 bàn/trận. Trong số đó, có tới 19 pha lập công đến từ các tình huống bóng sống, biến anh trở thành sát thủ vòng cấm đáng sợ nhất kỷ nguyên hiện đại.

Cú đúp vào lưới tuyển Anh cũng giúp Mbappe nâng tổng số pha lập công tại ngày hội bóng đá năm nay lên con số 10, qua đó tạm thời bứt phá và nắm lợi thế cực lớn trong cuộc đua giành danh hiệu Chiếc Giày Vàng World Cup 2026.

Theo Tiên Tiên

Đời sống pháp luật

Từ Khóa:
Messi, mbappe

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