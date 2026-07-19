Thần đồng Lamine Yamal ôm bạn gái xinh đẹp dạo phố, tân trang visual trước chung kết World Cup, thợ cắt tóc còn đến bằng Rolls-Royce gây chú ý
Yamal thư giãn thật sự trước thềm chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Argentina.
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