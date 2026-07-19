Hai anh em thần đồng pickleball Quang Dương và Bảo Dương bất ngờ cùng xuất hiện tại 1 giải đấu ở TP.HCM

COTRA – KOOTORO x VPS GLOBAL OPEN CUP 2026 đã diễn ra thành công, quy tụ hàng trăm vận động viên, nghệ sĩ, KOL, doanh nhân cùng các tay vợt chuyên nghiệp trong và ngoài nước. Giải đấu được tổ chức với 6 nội dung thi đấu, gồm Đôi Nam - Nam Nghệ sĩ, Đôi Nữ - Nữ Nghệ sĩ, Đôi KOL & Những người bạn, Đôi Hỗn hợp 4.5, Đôi Hỗn hợp 7.5 và nội dung Chuyên nghiệp (Pro), mang đến một sân chơi đa dạng, nơi các vận động viên phong trào, nghệ sĩ và những tay vợt chuyên nghiệp cùng tranh tài trong không khí sôi động, chuyên nghiệp và giàu tính kết nối.

Là nghệ sĩ tiên phong của showbiz Việt tổ chức chuỗi giải Pickleball chuyên nghiệp qua nhiều mùa giải thành công, Trà Ngọc Hằng tiếp tục khẳng định dấu ấn của mình khi không ngừng đầu tư vào chất lượng tổ chức, chuyên môn và trải nghiệm dành cho vận động viên. Với mong muốn xây dựng một sân chơi văn minh, công bằng và truyền cảm hứng, cô đã góp phần đưa Pickleball đến gần hơn với cộng đồng, đồng thời tạo nên cầu nối giữa thể thao, giải trí và doanh nghiệp.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của chương trình là trận đấu mở màn “Tiếp sức 21 điểm” với mô hình hoàn toàn mới, mỗi đội gồm 1 vận động viên chuyên nghiệp (Pro), 1 nghệ sĩ và 1 doanh nhân. Sự xuất hiện của hai anh em thần đồng Pickleball Quang Dương và Bảo Dương ngay từ lễ khai mạc đã khuấy động bầu không khí, mang đến những pha bóng đẳng cấp và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.

Quang Dương

Bảo Dương

Hai đội tranh tài trong trận đấu mở màn gồm:

Team Quang Dương: Trà Ngọc Hằng – Quang Dương – Giang Nguyễn.

Team Bảo Dương: MC Vân Hugo – Bảo Dương – doanh nhân Samresh Kumar.

Với thể thức thi đấu tiếp sức độc đáo, mỗi thành viên lần lượt đại diện đội mình thi đấu theo từng chặng, tạo nên những màn phối hợp đầy kịch tính giữa vận động viên chuyên nghiệp, nghệ sĩ và doanh nhân. Không chỉ mang đến những pha bóng đẹp mắt, trận đấu còn thể hiện đúng tinh thần mà giải đấu hướng tới: kết nối mọi người thông qua thể thao, vượt qua mọi khoảng cách về nghề nghiệp và trình độ.

Bên cạnh những màn tranh tài hấp dẫn, giải đấu còn quy tụ đông đảo nghệ sĩ, KOL, doanh nhân và khách mời nổi tiếng tham gia thi đấu, giao lưu và cổ vũ, góp phần tạo nên bầu không khí sôi động và lan tỏa hình ảnh tích cực của bộ môn Pickleball đến đông đảo công chúng.

Phát biểu tại sự kiện, Trà Ngọc Hằng chia sẻ: “Tôi luôn mong muốn mỗi mùa giải không chỉ là nơi thi đấu, mà còn là nơi mọi người gặp gỡ, kết nối và cùng lan tỏa những giá trị tích cực của thể thao. Thành công lớn nhất của giải đấu không nằm ở số lượng người tham dự hay những chiếc cúp, mà là việc ngày càng có nhiều người yêu Pickleball và xem đây là một phần của lối sống khỏe mạnh.”

Khép lại một ngày thi đấu sôi động, COTRA – KOOTORO x VPS GLOBAL OPEN CUP 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng công tác tổ chức chuyên nghiệp, chất lượng chuyên môn và tinh thần gắn kết cộng đồng. Ban Tổ chức cho biết sẽ tiếp tục đầu tư để giải đấu ngày càng quy mô hơn trong những mùa tiếp theo, góp phần xây dựng một hệ sinh thái kết nối giữa thể thao, doanh nghiệp, giải trí và cộng đồng.

Đọng lại sau những trận đấu kịch tính không chỉ là những chiếc cúp hay những khoảnh khắc chiến thắng, mà còn là hình ảnh bé Sophia – con gái của Trà Ngọc Hằng – luôn dõi theo mẹ từ bên ngoài sân đấu. Những cái ôm, nụ cười và ánh mắt tự hào của cô bé đã trở thành một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của giải đấu, nhắc nhớ rằng phía sau mỗi người làm sự kiện luôn là sự đồng hành của gia đình. Đó cũng chính là động lực để Trà Ngọc Hằng tiếp tục theo đuổi hành trình xây dựng những giải đấu Pickleball chuyên nghiệp, lan tỏa tinh thần thể thao và kết nối cộng đồng trong những mùa giải tiếp theo.

Đặc biệt, Trà Ngọc Hằng tiếp tục tạo dấu ấn khi mời thành công hai anh em thần đồng Pickleball Quang Dương và Bảo Dương góp mặt tại COTRA – KOOTORO x VPS GLOBAL OPEN CUP 2026. Sự xuất hiện của hai tay vợt hàng đầu không chỉ nâng tầm chất lượng chuyên môn mà còn trở thành điểm nhấn truyền thông của giải đấu, thu hút đông đảo người hâm mộ đến theo dõi và cổ vũ. Cùng với trận mở màn “Tiếp sức 21 điểm” đầy kịch tính, khán giả đã được chứng kiến những màn trình diễn đẳng cấp và những pha bóng mãn nhãn ngay từ những phút đầu tiên của sự kiện.