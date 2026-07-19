Ái nữ sinh năm 1999 của gia tộc giàu có bậc nhất châu Á “trượt tay” để lộ ảnh bạn trai trong sinh nhật?

Là con gái út của cố tỷ phú Hà Hồng Sân - người được mệnh danh là "vua sòng bài Macau", Hà Siêu Hân từ lâu đã là một trong những gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm nhất của gia tộc họ Hà. Không chỉ gây chú ý bởi xuất thân "ngậm thìa vàng", cô còn được truyền thông nhắc đến với thành tích học tập nổi bật và cuộc sống khá kín tiếng. Vì vậy, mỗi lần xuất hiện hay chia sẻ hình ảnh mới trên mạng xã hội, Hà Siêu Hân đều nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận.

Mới đây, ái nữ nhà họ Hà đăng tải loạt ảnh ghi lại buổi tiệc sinh nhật tổ chức bù tại Tây Ban Nha sau khi bước sang tuổi 27.

Hà Siêu Hân tổ chức sinh nhật 27 tuổi.

Không gian bữa tiệc được bài trí theo tông đỏ - đen sang trọng với nhiều bánh sinh nhật và một bó hoa hồng đỏ khổng lồ cao gần bằng người, được ước tính lên tới hàng trăm bông. Từ những hình ảnh được chia sẻ, nhiều nguồn còn cho rằng Hà Siêu Hân nhiều khả năng đã bao trọn nhà hàng để tổ chức tiệc, tạo không gian riêng tư cho bạn bè và người thân.

Trong bộ váy cúp ngực màu đen cùng kiểu tóc búi gọn, ái nữ nhà họ Hà ghi điểm với hình ảnh trưởng thành, thanh lịch nhưng vẫn nổi bật. Chính vì vậy, loạt ảnh sinh nhật nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, không chỉ bởi độ xa hoa của bữa tiệc mà còn bởi nhan sắc ngày càng sắc sảo của cô.

Thế nhưng, giữa rất nhiều tấm hình, bức ảnh khiến cư dân mạng bàn tán nhiều nhất lại là khoảnh khắc Hà Siêu Hân kề đầu sát một chàng trai đội mũ đen.

Bức ảnh được cô đăng tải trên Xiaohongshu, lại còn là bức ảnh duy nhất chụp chung 1-1 với một chàng trai tại bữa tiệc được công khai làm dấy lên tin đồn.

Cả hai đứng sát nhau, tạo cảm giác khá thân thiết, khiến phần bình luận nhanh chóng xuất hiện hàng loạt câu hỏi như: "Có phải công khai bạn trai không?", "Đây là người yêu của Alice à?", hay "Cuối cùng cũng chịu công khai rồi sao?".

Không chỉ cư dân mạng xôn xao, một số trang tin giải trí tại Hong Kong cũng nhanh chóng đặt nghi vấn về tình trạng tình cảm của ái nữ nhà họ Hà. Nhiều bài viết còn gọi đây là "chàng trai bí ẩn", cho rằng Hà Siêu Hân đang ngầm công khai mối quan hệ trong dịp sinh nhật.

Không để tin đồn lan xa, Hà Siêu Hân lên tiếng ngay trong bài đăng trên Xiaohongshu.

Cô tiết lộ người xuất hiện trong bức ảnh thực chất là em họ. Cô còn cẩn thận chú thích thêm dưới bức ảnh: "Em họ cũng sinh nhật vui vẻ nhé!" , cho biết cả hai cùng tổ chức sinh nhật trong dịp này. Bởi thế, việc cả hai chụp chung nhiều tấm hình, rồi cùng đứng ở vị trí chính giữa là điều bình thường.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Hà Siêu Hân trở thành tâm điểm vì những hình ảnh đời thường. Với xuất thân là con gái út của cố tỷ phú Hà Hồng Sân, mọi động thái trên mạng xã hội của cô đều nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông.

Hà Siêu Hân trong đám cưới anh trai.

Đặc biệt, chuyện tình cảm của ái nữ nhà họ Hà vốn rất kín tiếng. Dù đã bước sang tuổi 27, Hà Siêu Hân chưa từng công khai bạn trai hay vướng bất kỳ tin đồn hẹn hò đáng chú ý nào.

Vài năm trở lại đây, Hà Siêu Hân dần xây dựng hình ảnh theo hướng học thuật và các hoạt động cộng đồng.

Đầu năm nay, cô gây chú ý khi chia sẻ quyết định ở lại Đại học Thanh Hoa làm việc sau khi hoàn thành chương trình tại Học viện Schwarzman. Theo chia sẻ, công việc hiện tại của Hà Siêu Hân gắn với lĩnh vực giáo dục vì phát triển bền vững.

Song song với đó, cô còn đảm nhận vai trò Giám đốc Thanh niên của Liên minh Đại học Toàn cầu về Biến đổi Khí hậu (GAUC), thường xuyên tham gia các diễn đàn quốc tế và hoạt động dành cho sinh viên.

Hà Siêu Hân thường xuyên tham gia các diễn đàn quốc tế và hoạt động dành cho sinh viên.

Chỉ vài ngày trước sinh nhật, Hà Siêu Hân còn dẫn đoàn thanh niên Trung Quốc và quốc tế đến Quý Châu tham gia chương trình thực tế mùa hè. Hình ảnh cô đội mũ bảo hộ, trực tiếp xuống công trường khảo sát từng được truyền thông Hong Kong nhắc đến như một hình ảnh khá khác với định kiến về một "thiên kim tiểu thư".

Gần đây cô còn đi thực tế ở công trường.

Bên cạnh công việc, cô vẫn duy trì cuộc sống cá nhân khá kín tiếng. Trên Xiaohongshu, Hà Siêu Hân chủ yếu chia sẻ hình ảnh du lịch, tham dự các sự kiện cùng gia đình hay những chuyến công tác, thay vì thường xuyên nói về đời sống riêng.

Một số hình ảnh dạo này của Hà Siêu Hân.

Sinh năm 1999, Hà Siêu Hân là con gái út của cố tỷ phú Hà Hồng Sân và bà Lương An Kỳ, đồng thời là người con thứ 17 trong gia tộc họ Hà.

Dù sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất châu Á, cô lại được truyền thông nhắc đến nhiều bởi thành tích học tập. Hà Siêu Hân tốt nghiệp Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) với hai bằng cử nhân Quản trị và Kiến trúc, sau đó theo học Học viện Schwarzman thuộc Đại học Thanh Hoa và nhận bằng thạc sĩ vào năm 2022.

Theo nhiều nguồn tin từ truyền thông Trung Quốc, cô từng nhận được lời mời từ Đại học Cambridge nhưng lựa chọn theo học tại MIT. Ngoài tiếng Trung và tiếng Quảng Đông, Hà Siêu Hân còn có thể sử dụng tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Pháp, đồng thời được học piano, violin, khiêu vũ và nhiều môn thể thao từ nhỏ.

Lớn lên trong nhung lụa nhưng Hà Siêu Hân khá kín tiếng trên mạng xã hội. Khi tham dự các sự kiện lớn, cô luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, sang trọng. Còn trong cuộc sống thường ngày, phong cách của ái nữ nhà họ Hà thiên về sự đơn giản, thanh lịch hơn là phô trương cuộc sống xa hoa. Chính vì thế, chuyến đi Tây Ban Nha và bữa tiệc sinh nhật tuổi 27 vừa qua cũng trở thành một trong những lần hiếm hoi cô chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống cá nhân, đồng thời vô tình tạo nên màn "hiểu lầm" khiến cư dân mạng xôn xao.