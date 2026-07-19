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Siêu máy tính dự đoán Tây Ban Nha vs Argentina: Lamine Yamal kết thúc "kỷ nguyên" Messi

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Nhận định Tây Ban Nha vs Argentina, chung kết World Cup 2026.

Nhận định Tây Ban Nha vs Argentina, chung kết World Cup 2026

Nhận định chung

Con đường vào chung kết World Cup 2026 của Tây Ban Nha và Argentina có nhiều điểm khác biệt. Đội tuyển Tây Ban Nha với khả năng kiểm soát bóng luôn tạo dựng được thế trận vượt trội.

Trận chung kết World Cup 2026 Tây Ban Nha vs Argentina diễn ra lúc 02h00 ngày 20/7 (giờ Việt Nam).

Trong những thời điểm bế tắc, HLV Luis de la Fuente cho thấy khả năng điều chỉnh hợp lý. Nhờ đó, Tây Ban Nha có thể giải quyết toàn bộ các trận đấu vòng knock-out trong 90 phút thi đấu chính thức. Họ ghi tới 8 bàn và chỉ nhận 1 bàn thua kể từ sau vòng bảng.

Trái lại, đội tuyển Argentina gần như phải vắt kiệt sức trong tất cả các trận đấu. Dù đối thủ là Cabo Verde, Ai Cập, Thuy Sĩ hay Anh, Argentina đều phải nhờ đến những bàn thắng trong phút cuối hoặc hiệp phụ mới có thể giành chiến thắng. Họ ghi được 11 bàn thắng nhưng đã nhận tới 6 bàn thua ở vòng loại trực tiếp.

Ở trận chung kết, nhiều khả năng đội tuyển Tây Ban Nha sẽ không thay đổi đội hình xuất phát so với trận bán kết. Hàng tiền vệ với bộ ba Rodri, Fabian Ruiz và Olmo đủ sức giúp đội bóng xứ sở đấu bò làm chủ trận đấu.

Rodri là trái tim trong lối chơi của Tây Ban Nha

Hướng tấn công cánh phải là nơi HLV Luis de la Fuente đặt nhiều hi vọng. Với Yamal cực kỳ khéo léo và Porro dũng mãnh, Tây Ban Nha sẽ cố gắng khai thác vào cánh trái của Argentina. Họ từng thành công với phương án này khi gặp Pháp. Yamal “bẫy” được 1 quả penalty sau sai lầm của Digne. Và Porro là người nâng tỉ số lên 2-0.

Nhưng đội tuyển Argentina không phải những người dễ bắt nạt. Họ rất giỏi trong việc “bẻ vụn” trận đấu, làm cho đối phương mất nhịp phối hợp. Những Enzo, Mac Allister hay Paredes vừa sẵn sàng chơi rắn đồng thời cũng sở hữu khả năng xử lý cá nhân tốt.

Quan trọng nhất, Argentina có Messi. El Pulga thường nhập cuộc hơi chậm nhưng khi anh tìm thấy thời cơ, mọi thứ đều có thể xảy ra.

Messi luôn biết cách tạo nên đột biến

Thành tích của 2 đội ở loạt đá luân lưu cũng sẽ ảnh hưởng đến toan tính của 2 HLV. Argentina là đội thắng nhiều loạt “đấu súng” nhất lịch sử World Cup – 6 lần. Tỉ lệ thắng của họ lên tới 86%. Trái lại, Tây Ban Nha mới 1 lần thắng loạt luân lưu 11m, đạt tỉ lệ vỏn vẹn 20%. Với sự chênh lệch quá lớn này, Tây Ban Nha sẽ không hề muốn bước vào loạt “đấu súng” trước Argentina.

Trận chung kết có thể diễn ra đầy toán tính trong những phút đầu. Nhưng khi 2 đội tăng tốc, một thế trận đôi công với nhiều tình huống nguy hiểm sẽ xuất hiện. Messi hứa hẹn tỏa sáng, dù vậy Yamal cùng đồng đội sẽ biết cách đem vinh quang về cho Tây Ban Nha.

Dự đoán: Tây Ban Nha 2-1 Argentina

Yamal sẽ tỏa sáng để khép lại "kỷ nguyên Messi"?

Thông tin trước trận đấu Tây Ban Nha vs Argentina

Phong độ tại World Cup 2026

Tây Ban Nha

Argentina

Chân sút hàng đầu

Tây Ban Nha: Mikel Oyarzabal - 5 bàn; Mikel Merino, Pedro Porro – 2 bàn

Argentina: Lionel Messi – 8 bàn; Lautaro Martínez – 3 bàn; Enzo Fernández – 2 bàn

Thành tích đối đầu

Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Pháp vs Tây Ban Nha, bán kết World Cup 2026

Theo Misa

Đời sống & pháp luật

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