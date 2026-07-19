Nam nghệ sĩ từng chuyển kênh tivi khi thấy Tùng Dương hát, U50 bất ngờ thành ngôi sao đình đám

Năm 2025, tại chương trình Hẹn cuối tuần, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khiến khán giả bất ngờ khi thừa nhận bản thân thường chuyển kênh mỗi khi thấy ca sĩ Tùng Dương xuất hiện trên màn ảnh.

"Ngày xưa, tôi nghe Tùng Dương hát là chuyển kênh vì đó không phải gu của tôi. Tôi thích những gì nhẹ nhàng, êm dịu, cảm xúc, gần gũi hơn", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói.

Tuy nhiên ở hiện tại, sự thay đổi gu âm nhạc của Tùng Dương đã khiến họ trở thành bạn thân và hỗ trợ nhau trong công việc.

Không chỉ Tùng Dương ngày càng tỏa sáng mà vài năm trở lại đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng đã trở thành ngôi sao đình đám, đa tài của showbiz Việt.

Nguyễn Văn Chung và Tùng Dương giờ trở thành đồng nghiệp thân thiết.

Sự nghiệp sáng tác rực rỡ

Nguyễn Văn Chung sinh năm 1983 tại Thành phố Hồ Chí Minh, từng tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ - Tin học HUFLIT trước khi chính thức bén duyên với âm nhạc vào đầu thập niên 2000. Anh nhanh chóng khẳng định vị thế "cỗ máy tạo hit" của làng nhạc trẻ thời kỳ đầu Internet với hàng loạt ca khúc quốc dân như Vầng trăng khóc , Chiếc khăn gió ấm , Con đường mưa , Ngôi nhà hoa hồng hay Mùa đông không lạnh ...

Dấu ấn đỉnh cao trong sự nghiệp của anh phải kể đến bản hit tình mẫu tử Nhật ký của mẹ có sức lan tỏa mạnh mẽ cả trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, anh còn sở hữu kho tàng hơn 300 bài hát thiếu nhi và được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận là nhạc sĩ trẻ sáng tác nhiều ca khúc thiếu nhi nhất.

Làm cha đơn thân

Trái ngược với sự nghiệp rực rỡ, đường tình duyên của nam nhạc sĩ lại gặp khá nhiều trắc trở. Anh kết hôn vào năm 2012 nhưng sau vài năm chung sống, cuộc hôn nhân không trọn vẹn đã đi đến hồi kết bằng quyết định ly hôn vào năm 2020. Kể từ đó đến nay, Nguyễn Văn Chung lựa chọn cuộc sống độc thân để tập trung tối đa cho công việc và gia đình. Anh tự tay chăm sóc, nuôi nấng cậu con trai ruột cùng cô con gái nuôi bé Ri, đồng thời luôn lan tỏa năng lượng tích cực qua những khoảnh khắc gia đình vui vẻ trên mạng xã hội.

Nguyễn Văn Chung trong phim Ốc mượn hồn.

Và trên sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai.

U50 thành ngôi sao đình đám

Bước sang độ tuổi U50, tên tuổi của Nguyễn Văn Chung một lần nữa tỏa sáng rực rỡ khắp cả nước sau khi siêu phẩm Viết tiếp câu chuyện hòa bình do anh sáng tác trở thành hiện tượng. Ca khúc mang tinh thần yêu nước hào hùng này nhanh chóng thu hút hàng tỷ lượt nghe và xem trên các nền tảng số, khẳng định vị thế vững chắc của nam nhạc sĩ trong lòng công chúng.

Không chịu đóng khung trong vùng an toàn, anh tiếp tục tạo nên cú bứt phá ngoạn mục khi lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Ngay trong lần đầu chạm ngõ màn ảnh rộng với bộ phim Ốc mượn hồn của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, Nguyễn Văn Chung đã gây bão truyền thông qua vai diễn ông Mạnh – một tài phiệt quyền lực, nguy hiểm nhưng lại hết lòng thương con, nhận về cơn mưa lời khen nhờ nét diễn tự nhiên xen lẫn sự hài hước bẩm sinh.

Chưa dừng lại ở đó, nam nhạc sĩ còn tiếp tục oanh tạc sân chơi âm nhạc khi trở thành một trong những cái tên thu hút tại chương trình thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2. Tại đây, anh sẵn sàng rũ bỏ hình ảnh trầm lặng phía sau phím đàn để thử thách bản thân ở những kỹ năng hoàn toàn mới như tập nhảy, ca hát và trình diễn kỹ xảo sân khấu. Sự lột xác đầy năng lượng cùng tính cách gần gũi, vui nhộn đã giúp "Anh Tài" Nguyễn Văn Chung chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ, trở thành một ngôi sao đình đám đa tài ở tuổi trung niên.