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Nóng: FIFA chốt Quả bóng Vàng cho Messi dù chung kết World Cup 2026 chưa diễn ra

| | Lifestyle

Messi sẽ nhận Quả bóng Vàng World Cup 2026.

Trang The Touchline đưa tin, Ủy ban kỹ thuật FIFA đã thảo luận về các giải thưởng cá nhân dự kiến được trao sau trận chung kết World Cup 2026. Quyết định đã được đưa ra: Leo Messi là chủ nhân của Quả bóng Vàng World Cup 2026, bất kể kết quả trận chung kết ra sao.

Xuyên suốt giải đấu, Messi liên tục thể hiện phong độ ấn tượng và đóng góp quan trọng vào thành tích của đội tuyển Argentina. Về mặt thông số, El Pulga ghi được 8 bàn thắng và có 4 pha kiến tạo. Nhưng quan trọng hơn, sự có mặt của Messi mang tới sự tự tin và niềm cảm hứng giúp tuyển Argentina vượt qua các thử thách.

Messi nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận ở 6/6 trận đấu mà anh đá chính tại World Cup 2026.

Tây Ban Nha - đối thủ của Argentina trong trận chung kết World Cup 2026 - cũng sở hữu những cá nhân rất xuất sắc như Rodri hay Yamal. Tuy nhiên, về tổng thể màn trình diễn của họ chưa đạt được độ ảnh hưởng lớn như Messi.

Nếu giành QBV World Cup 2026, Messi sẽ có lần thứ ba trong sự nghiệp là Cầu thủ xuất sắc nhất ở một kỳ World Cup (2 lần trước vào các năm 2014 và 2022). Ngoài Messi, chưa có cầu thủ nào giành được giải thưởng này nhiều hơn 1 lần.

Mbappe chính thức vượt Messi trở thành chân sút vĩ đại nhất các kỳ World Cup

Theo KDH

Đời sống & pháp luật

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