Công ty cũ tố ngược Hoa hậu Mai Phương, nói thẳng lý do không trả thù lao trong 2 năm

CÔNG TY TNHH V-MAS (sau đây gọi tắt là “Công ty”) với tư cách là đơn vị quản lý độc quyền của Nghệ sĩ Mai Phương (sau đây gọi tắt là “Nghệ sĩ”) chúng tôi chính thức phát đi thông cáo này nhằm bác bỏ những thông tin một chiều, thiếu căn cứ pháp lý mà phía Nghệ sĩ đã công bố vào ngày 18 tháng 07 năm 2026 như sau:

Về việc: “Hai năm làm việc không có thù lao”

Vào ngày 01 tháng 8 năm 2024, Công ty TNHH V-MAS và Nghệ sĩ Mai Phương đã chính thức ký kết Hợp đồng Quản lý Nghệ sĩ. Hợp đồng này quy định rõ Công ty là đơn vị quản lý độc quyền của Nghệ sĩ trên toàn phạm vi lãnh thổ trong thời hạn nhất định. Mục tiêu của sự hợp tác này là định hướng chiến lược, quản lý và phát triển Nghệ sĩ từ một cá nhân có tiềm năng trở thành một nghệ sĩ thực thụ, có chỗ đứng vững chắc trong ngành công nghiệp giải trí. Như vậy, Hợp đồng giữa Công ty và Nghệ sĩ (tính đến thời điểm hai bên xảy ra tranh chấp gần nhất vào tháng 05 năm 2026) là chưa tròn 02 năm.

Tại thời điểm xác lập Hợp đồng, Nghệ sĩ đã cùng Luật sư đại diện làm việc trực tiếp với Công ty không dưới 03 lần để rà soát kỹ lưỡng các điều khoản. Nghệ sĩ đã khẳng định hoàn toàn được giải thích và hiểu cặn kẽ về các điều khoản Hợp đồng cũng như trách nhiệm phải bồi thường các khoản đầu tư ban đầu nếu vi phạm cam kết hợp tác. Nghệ sĩ đã xác nhận cũng hiểu rõ nguyên tắc: trong quá trình được đào tạo và được đầu tư sẽ chưa tạo ra giá trị lợi nhuận, do đó Nghệ sĩ chưa được hưởng thù lao.

Sau hơn 14 tháng đào tạo bao gồm và không giới hạn ở việc đầu tư cho Nghệ sĩ được đào tạo thanh nhạc, đào tạo vũ đạo, luyện tập hình thể, đầu tư sản xuất Album, showcase, xây dựng hình ảnh và truyền thông,… Nghệ sĩ mới chính thức ra mắt công chúng từ ngày 31 tháng 10 năm 2025. Trong khoản thời gian trên, Nghệ sĩ hoàn toàn không tạo ra bất kỳ khoản thu nhập nào nên căn cứ vào các điều khoản trong Hợp đồng đã ký kết, Nghệ sĩ chưa được hưởng thù lao là phù hợp với thỏa thuận của hai bên. Chỉ sau khi chính thức debut, Nghệ sĩ mới bắt đầu có show diễn thương mại đầu tiên vào tháng 12 năm 2025. Tuy nhiên, từ tháng 11 năm 2025, theo đề xuất từ phía gia đình Nghệ sĩ, Công ty đã có hỗ trợ một khoản chi phí tạm ứng cho Nghệ sĩ hàng tháng, kéo dài tới khi hai bên xảy ra tranh chấp.

Về việc Nghệ sĩ cho rằng: “Chi phí đầu tư, sản xuất thành “nợ”

Tiếp theo đó, đến tháng 5 năm 2026, để chuẩn bị sản xuất dự án mới cho Nghệ sĩ, Công ty đã làm bản đối soát tài chính nhằm minh bạch tài chính của dự án trước, chuẩn bị cho dự án sau, hoàn toàn không yêu cầu Nghệ sĩ thanh toán hoặc “trả nợ”. Tuy nhiên, việc phía Nghệ sĩ cho rằng Nghệ sĩ đã mang lại doanh thu nhưng chưa nhận được khoản thanh toán nào và bị ép ký nhận công nợ chính là việc cố tình hiểu sai bản chất tài chính đã được quy định rõ trong Hợp đồng. Theo Hợp đồng, Thù lao của Nghệ sĩ được tính dựa trên số phần trăm LỢI NHUẬN mà Công ty thu về từ Dịch Vụ Của Nghệ sĩ. Lợi nhuận chỉ phát sinh sau khi Tổng doanh thu trừ đi toàn bộ Chi Phí Sản Xuất, bao gồm thù lao cho nhà sản xuất, chi phí đi lại, trợ cấp sinh hoạt, cơ sở vật chất, và các khoản tạm ứng trực tiếp khác. Trên thực tế, số tiền doanh thu hiện tại thu về từ các hoạt động của Nghệ sĩ là rất nhỏ và chưa thể hoàn toàn bù đắp được khối lượng ngân sách rất lớn mà Công ty đã tạm ứng trước để đầu tư cho Nghệ sĩ trong suốt gần 02 năm qua. Việc đối soát chi phí là quy trình tài chính doanh nghiệp minh bạch nhằm xác định rõ điểm hòa vốn, hoàn toàn không phải là hành vi ép buộc nghệ sĩ “gánh nợ” cá nhân như Nghệ sĩ đã thông cáo. Vì Hợp đồng quy định rõ Công ty chịu trách nhiệm chi phí đầu tư, nên Công ty hoàn toàn có quyền ưu tiên thu hồi các khoản đầu tư này từ doanh thu trước khi tính toán lợi nhuận để chia cho Nghệ sĩ. Do chưa có lợi nhuận thuần, việc chưa phát sinh nghĩa vụ thanh toán thù lao là hoàn toàn tuân thủ Hợp đồng.

Về việc Nghệ sĩ Mai Phương cho rằng: Mình có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Trong công văn ngày 09 tháng 06 năm 2026, phía Nghệ sĩ chỉ yêu cầu Công ty làm rõ một số vấn đề về tài chính và Công ty đã phản hồi một cách thiện chí thông qua email cho Nghệ sĩ vào cùng ngày 09 tháng 06 năm 2026 và đề nghị có cuộc gặp với Luật sư Hai Bên nhằm giải quyết các vấn đề mà Nghệ sĩ yêu cầu, tuy nhiên, Nghệ sĩ đã không hợp tác. Do vậy, quan điểm của Công ty cho rằng Công văn của Nghệ sĩ đã không đủ tính pháp lý để kích hoạt điều khoản về việc đơn phương chấm dứt Hợp đồng mà Nghệ sĩ đã nêu như trong thông cáo báo chí ngày 18 tháng 07 năm 2026. Bên cạnh đó, phía Công ty chỉ nhận được thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng ngày 10/7/2026, tuy nhiên, cùng ngày trên Công ty đã có văn bản phản hồi chính thức trả lời các vấn đề Nghệ sĩ vướng mắc cũng như không chấp thuận việc đơn phương chấm dứt trên do căn cứ phía Nghệ sĩ đưa ra là không thoả đáng. Kể từ thời điểm Công ty đưa ra văn bản phản hồi chính thức bác bỏ cáo buộc sai lệch và không chấp nhận việc đơn phương chấm dứt hợp đồng. Công ty chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào thêm từ phía Mai Phương cho đến khi Mai Phương tuyên bố hoạt động độc lập...

Lời cuối, Công ty luôn thượng tôn pháp luật và tuân thủ nghiêm ngặt Hợp đồng cùng các thỏa thuận đã ký kết với Nghệ sĩ. Công ty khẳng định sẽ không nhượng bộ trước những hành vi bôi nhọ doanh nghiệp nếu có. Một lần nữa, CÔNG TY TNHH V-MAS xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và thấu hiểu của Quý cơ quan báo chí, đối tác và đông đảo khán giả