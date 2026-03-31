Chuyện gì xảy ra với Hoa hậu Mai Phương khiến netizen lo lắng: "Phải đi khám ngay!"?

Mới đây, Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương bất ngờ chia sẻ về tình trạng sức khỏe cá nhân khiến công chúng hoang mang. Theo đó, nàng hậu cho biết cô đang gặp vấn đề nghiêm trọng liên quan đến giấc ngủ, kéo dài trong thời gian gần đây.

Cụ thể, Mai Phương đăng clip xuất hiện với khuôn mặt nhợt nhạt, thần sắc mệt mỏi. Nàng hậu cho biết thường xuyên rơi vào trạng thái khó vào giấc, ngủ không sâu, khiến cơ thể không ngủ năng lượng. Đáng nói, dù có những ngày đã ngủ trên 10 tiếng, cô vẫn cảm thấy buồn ngủ vào buổi sáng và không thể tỉnh táo.

“Tôi rất là khó chịu vì tôi khó ngủ quá, không thể ngủ sâu giấc. Tôi không hiểu sao có một ngày tôi phải lên tìm cách, nhưng tôi cần một cách hữu hiệu nhất chứ. Tôi bị tình trạng tối sẽ khó vô giấc và khó ngủ, nên buổi sáng dù có thể đã ngủ trên 10 tiếng rồi nhưng vẫn buồn ngủ và tôi phải tập uống cafe để tỉnh nhưng cũng không tỉnh. Giấc ngủ thật sự đang là vấn đề lớn của tôi", Mai Phương cho hay.

Không chỉ dừng lại ở việc mất ngủ, việc phải sử dụng cà phê để duy trì sự tỉnh táo nhưng không mang lại hiệu quả càng khiến nhiều người lo ngại về tình trạng sức khỏe hiện tại của nàng hậu. Ngay sau chia sẻ này, dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự quan tâm và lo lắng. Không ít ý kiến cho rằng tình trạng trên có thể liên quan đến rối loạn giấc ngủ hoặc vấn đề sức khỏe khác, đồng thời khuyên Huỳnh Nguyễn Mai Phương nên sớm đi khám để được kiểm tra và có hướng điều trị phù hợp. Bởi lẽ khi tình trạng thiếu ngủ kéo dài sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt và lớn hơn là sức khoẻ tinh thần.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương là cái tên không quá xa lạ với cộng đồng fan sắc đẹp. Mai Phương từng tham gia Hoa hậu Việt Nam và đạt vị trí top 5, sau đó cô tái xuất và xuất sắc giành vị trí Miss World Vietnam 2022 . Mai Phương đại diện Việt Nam đến với đấu trường Miss World nhưng thành tích không quá nổi bật, dừng chân ở top 40. Tuy nhiên, sau khi thực hiện trách nhiệm chinh chiến quốc tế, Mai Phương bất ngờ "im hơi lặng tiếng", ít xuất hiện cùng các nàng hậu cùng công ty quản lý.

Đến tháng 8/2024, Mai Phương chính thức công báo đã rời công ty Sen Vàng để theo đuổi đam mê ca hát và định hướng mới trong công việc. Mai Phương đầu quân vào công ty chung với các nghệ sĩ như Thu Phương, Phương Mỹ Chi, Lan Khuê, DTAP... Sau khi Mai Phương thông báo thì bà Phạm Kim Dung cũng xác nhận thông tin "con cưng" đã rời đi từ 29/6/2024. Tuy nhiên, khi đó các hợp đồng nghĩa vụ và trách nhiệm còn liên quan bao gồm những hoạt động thương mại đã ký kết diễn ra trước đây và vẫn còn thời hạn sử dụng, Mai Phương sẽ tiếp tục hoàn thành cho đến hạn. Sau hơn 1 tháng kể từ khi Mai Phương đăng thông báo chính thức, bà Phạm Kim Dung đã hủy follow nàng hậu.

Gần đây, Mai Phương cho ra mắt sản phẩm, định hướng theo con đường ca hát nhưng chưa để lại ấn tượng.

