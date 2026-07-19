Tiệm bánh Sugar Town của nghệ sĩ Việt Hương hiện tại ra sao?

Từ không gian bài trí đến chất lượng sản phẩm, thương hiệu luôn cho thấy sự đầu tư chỉn chu, nhanh chóng trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều người, từ các tín đồ mê bánh đến những du khách tò mò. Chính vì những tranh cãi trái chiều về chất lượng, phục vụ hay giá cả mà tình trạng hoạt động thực tế của Sugar Town luôn là câu hỏi được nhiều người quan tâm.

Theo thông tin cập nhật trên fanpage chính thức, Sugar Town hiện đang vận hành 8 chi nhánh tại TP.HCM, một con số cho thấy thương hiệu vẫn giữ được hệ thống ổn định dù quy mô không nhỏ.

Ghi nhận thực tế tại 3 chi nhánh cho thấy lượng khách có sự chênh lệch nhất định giữa các điểm bán, song nhìn chung đều duy trì ở mức khá ổn.

Chi nhánh Vĩnh Viễn là nơi đông khách nhất trong số các điểm được khảo sát. Khách đến mua trực tiếp xen lẫn shipper ra vào lấy đơn liên tục, tạo nên không khí nhộn nhịp suốt thời gian ghi nhận. Đáng chú ý, chính nghệ sĩ Việt Hương cũng có mặt tại đây để livestream bán hàng và tự tay cảm ơn từng khách ghé mua. Không gian cửa hàng sạch sẽ, thoáng đãng, được bài trí đẹp mắt với khu vực ngồi lại như một quán cà phê thực thụ, vì nơi đây còn phục vụ thêm trà và cà phê. Quầy bánh cũng liên tục được bổ sung hàng mới, mang lại cảm giác sản phẩm luôn tươi ngon và phong phú.

Một điểm cộng đáng ghi nhận là thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên. Trong vai một khách hàng trải nghiệm thực tế, có thể cảm nhận sự niềm nở, cách trò chuyện nhẹ nhàng và luôn sẵn sàng tư vấn hương vị phù hợp theo nhu cầu từng người. Đây từng là yếu tố gây tranh cãi không ít đối với Sugar Town, nhưng thực tế cho thấy nhiều khách hàng đã dành lời khen cho sự cải thiện này.

Chi nhánh Khánh Hội ghi nhận lượng khách ra vào ở mức tương đối ổn định, dù không quá đông đúc. Một vài bàn có khách ngồi lại, nhưng phần lớn hoạt động tại đây xoay quanh các đơn hàng giao đi, với shipper thường xuyên ra vào lấy hàng. Bên cạnh đó, vẫn có những nhóm khách ghé trực tiếp để mua, dùng thử hoặc đóng hộp mang đi, cho thấy cửa hàng vẫn giữ được vị trí quen thuộc trong lựa chọn của nhiều thực khách.

Do lượng khách tại quầy không nhiều, chủ yếu là shipper, nên nhân viên tại đây không sát sao trò chuyện với khách như ở chi nhánh Vĩnh Viễn. Dù vậy, người quản lý vẫn liên tục nhắc nhở nhân viên chuẩn bị hàng và quan sát khách ra vào.

Chi nhánh Phan Đình Phùng là điểm bán có quy mô nhỏ và lượng khách khiêm tốn nhất trong ba chi nhánh được khảo sát, với phần lớn hoạt động đến từ các đơn hàng do shipper mang đi. Tuy lượng khách không đông, quầy bánh vẫn được refill đều đặn, còn nhân viên vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng, nhiệt tình hỗ trợ khách hàng.

Từ ghi nhận thực tế này có thể thấy Sugar Town đang phân hóa khá rõ giữa các chi nhánh: những địa điểm trung tâm (Vĩnh Viễn) thu hút lượng khách trực tiếp đầy đủ, nhất là khi Việt Hương có mặt, trong khi các chi nhánh nhỏ hơn (Phan Đình Phùng) chủ yếu phụ thuộc vào đơn online qua delivery. Điều này cho thấy thương hiệu đã dần hình thành một mô hình kinh doanh không hoàn toàn phụ thuộc vào sự viral hay chú ý của người sáng lập.

Chính vì vậy, việc Sugar Town song song phát triển kênh online không phải tùy chọn mà là chiến lược quan trọng. Lượng đơn hàng qua app được ghi nhận ở mức khá tốt, phản ánh nhu cầu tiêu dùng vẫn được duy trì đều đặn, đặc biệt từ nhóm khách bận rộn, không tiện ghé trực tiếp hoặc có nhu cầu đặt mua để gửi tặng nhanh chóng.

Trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, độ phủ sóng của thương hiệu này vẫn rất mạnh mẽ. Dù không xuất hiện thường xuyên trong các video trải nghiệm món mới, thương hiệu còn liên tục được nhắc đến qua hàng loạt clip review, đánh giá và cả những cuộc tranh luận xoay quanh chất lượng, giá cả hay phong cách phục vụ. Điều này cho thấy sức nóng của Sugar Town không chỉ đến từ chất lượng sản phẩm, mà còn từ độ phổ biến và sức lan tỏa truyền thông một cách tự nhiên.

Ở thời điểm hiện tại, Sugar Town vẫn đang vận hành theo hướng ổn định, không quá phô trương nhưng đủ sức giữ vững vị thế trong thị trường bánh ngọt vốn cạnh tranh khốc liệt tại TP.HCM. Sau nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý, có thể thấy thương hiệu đang chọn cách tập trung vào trải nghiệm thực tế tại cửa hàng và đáp ứng nhu cầu thật của khách hàng, thay vì chạy theo những xu hướng viral nhất thời.