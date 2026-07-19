Trấn Thành bất ngờ đăng bài tâm trạng: "Cái gì cũng có hạn sử dụng, tình cảm cũng vậy"

Trấn Thành không chỉ là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng hàng đầu Vbiz mà còn nổi tiếng với những dòng trạng thái luôn thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Mỗi lần nam đạo diễn chia sẻ quan điểm về cuộc sống, công việc hay tình cảm, bài đăng đều nhanh chóng trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn luận. Và dòng trạng thái tâm trạng mới đây của Trấn Thành không phải ngoại lệ.

Theo đó, trên trang cá nhân, Trấn Thành bất ngờ đăng tải status: "Cái gì cũng có date! Thức ăn, thức uống. Sức khỏe, sắc đẹp. Hay... tình cảm thì cũng vậy thôi! Xài phải đúng hạn sử dụng nha mấy ní!".

Chỉ sau ít giờ đăng tải, bài viết đã nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận. Việc Trấn Thành bất ngờ nhắc đến chuyện "tình cảm cũng có hạn sử dụng" khiến không ít cư dân mạng tò mò, thậm chí đặt dấu hỏi liệu nam MC đang có tâm sự gì muốn gửi gắm.

Dòng trạng thái nhiều tâm trạng của Trấn Thành gây chú ý (Ảnh: FBNV)

Khi dân tình còn đang rần rần suy đoán thì Hari Won đã xuất hiện ngay dưới phần bình luận với một câu hỏi ngắn gọn nhưng đầy quyền lực: "Ê tui cũng dị hay sao hả?".

Màn chất vấn của bà xã lập tức trở thành tâm điểm. Và thay vì tiếp tục khiến cư dân mạng phải đoán già đoán non, Trấn Thành nhanh chóng có màn đáp trả khiến ai nấy bật cười. Nam đạo diễn lập tức "cụp đuôi" trước bà xã, trả lời đầy ngọt ngào: "Em là ngoại lệ của anh! Kkk".

Chỉ với một câu nói, Trấn Thành đã khéo léo "chữa cháy" cho dòng trạng thái đang gây xôn xao, đồng thời khiến cư dân mạng thích thú trước màn tung hứng hài hước của hai vợ chồng. Phần bình luận giữa cặp đôi nhanh chóng nhận về hàng trăm lượt thả cảm xúc, nhiều người còn đùa rằng Hari Won đã xuất hiện "đúng lúc đúng chỗ", không để chồng có cơ hội khiến netizen suy diễn thêm.

Hari Won phải liền chất vấn sau bài đăng ẩn ý của Trấn Thành (Ảnh: FBNV)

Màn tương tác của Trấn Thành và Hari Won dập tắt những nghi vấn xoay quanh status đầy suy tư của Trấn Thành (Ảnh: FBNV)

Là cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của showbiz Việt, Trấn Thành và Hari Won từ lâu đã trở thành hình mẫu hôn nhân được đông đảo khán giả chú ý. Cả hai nảy sinh tình cảm sau khi cùng hợp tác trong phim Bệnh Viện Ma rồi nhanh chóng tiến tới hôn nhân vào cuối năm 2016 sau khoảng thời gian hẹn hò ngắn.

Suốt nhiều năm qua, Trấn Thành và Hari Won vẫn luôn đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống, không ngại công khai những khoảnh khắc ngọt ngào hay các màn tung hứng hài hước trên mạng xã hội. Chính sự thoải mái, tự nhiên trong cách thể hiện tình cảm khiến cặp đôi thường xuyên trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng.

Không ít lần hôn nhân của Trấn Thành và Hari Won vướng nghi vấn trục trặc. Thậm chí, xuất hiện tin đồn giữa họ chỉ là hợp đồng hôn nhân. Về vấn đề này, nam đạo diễn từng chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi: "Có nhiều người nói chúng tôi có hợp đồng hôn nhân, hết hợp đồng này nọ. Thời gian là câu trả lời cho mọi thứ mà, các bạn đợi xem hợp đồng này khi nào hết. Tôi không nghĩ vậy đâu, ai mà đủ kiên nhẫn ký lâu như vậy". Một dịp khác, Trấn Thành nói thêm: "Hợp đồng hôn nhân ấy có thật. Bọn tôi ký tới 3 kiếp lận, kiếp sau và kiếp sau nữa, tôi chắc chắn vẫn sẽ lấy Hari Won".