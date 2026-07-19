Tranh cãi Minh Hằng và Kim Tuyến được đề cử vào vai Nam Phương Hoàng Hậu

Sau gần 3 tuần, sự kiện công bố dự án điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito vẫn thu hút độ thảo lớn. Nhân tố góp phần tạo nên hiệu ứng lan toả mạnh mẽ này chính là màn tái xuất của Tăng Thanh Hà sau 13 năm, trong vai Nam Phương Hoàng Hậu. Từ đây, hàng loạt gương mặt cũng có được sự quan tâm nhất định khi có nét tương đồng với Nam Phương Hoàng Hậu ngoài đời thực.

Minh Hằng và Kim Tuyến là 2 cái tên mới nhất được dân mạng đề cử đảm nhận vai Nam Phương Hoàng Hậu, thông qua một đoạn clip được đăng tải trên TikTok. Không mất nhiều thời gian, đoạn video nhanh chóng kéo theo những ý kiến trái chiều trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng Minh Hằng và Kim Tuyến đều là những lựa chọn đáng cân nhắc cho vai Nam Phương Hoàng hậu trong Hoàng Hậu Cuối Cùng.

Đoạn clip cho rằng Minh Hằng và Kim Tuyến phù hợp vào vai Nam Phương Hoàng Hậu

Lý do được đưa ra là cả hai đều từng có kinh nghiệm hóa thân thành những nhân vật sống trong bối cảnh xưa, đòi hỏi thần thái quyền quý và phong cách diễn xuất kiêu sa. Minh Hằng từng gây ấn tượng khi đảm nhận vai Ba Trà trong Chị Chị Em Em 2, còn Kim Tuyến cũng ghi dấu ấn với hình tượng tương tự trong Mộng Phù Hoa. Những tạo hình mang đậm nét cổ điển, trang phục áo dài cùng phong thái của hai nữ diễn viên khiến không ít người tin rằng họ có thể mang đến một phiên bản Nam Phương Hoàng hậu đủ sức thuyết phục trên màn ảnh.

Tuy nhiên, ý kiến này cũng nhanh chóng vấp phải sự phản đối từ một bộ phận cư dân mạng. Theo nhiều khán giả, điểm khác biệt lớn nhất nằm ở thần thái và đường nét gương mặt. Minh Hằng lẫn Kim Tuyến đều sở hữu vẻ đẹp được nhận xét là sắc sảo, cá tính, có phần hiện đại, trong khi Nam Phương Hoàng hậu ngoài đời lại nổi tiếng với vẻ đẹp thanh lịch, đoan trang và quý phái một cách nhẹ nhàng. Chính sự mềm mại, nền nã cùng khí chất kín đáo ấy mới là yếu tố được cho là khó tái hiện nhất, thay vì chỉ dựa vào phục trang hay bối cảnh cổ trang.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình với việc Minh Hằng và Kim Tuyến có lợi thế về kinh nghiệm diễn xuất trong các tác phẩm lấy bối cảnh xưa, đồng thời đánh giá cả hai đều đủ khả năng thể hiện hình ảnh một phụ nữ quyền quý. Ngược lại, không ít người cho rằng nếu xét riêng về mức độ tương đồng với nguyên mẫu lịch sử, cả hai vẫn chưa thật sự phù hợp bởi ngoại hình mang vẻ sắc lạnh hơn là nét đài các, nền nã gắn liền với hình tượng Nam Phương Hoàng hậu. Một số khán giả cũng nhận định đây là kiểu vai diễn mà khí chất tự nhiên quan trọng không kém kỹ năng diễn xuất, vì vậy việc lựa chọn diễn viên luôn sẽ tạo ra nhiều luồng ý kiến khác nhau.

Một số bình luận của netizen: - Minh Hằng tui thấy hợp Nam Phương Hoàng Hậu đấy. - Kim Tuyến với Minh Hằng đóng vai xưa hợp, nên Nam Phương Hoàng Hậu tui thấy 2 cổ cân được. - Mình thì thấy Kim Tuyến với Minh Hằng hơi sắc quá so với Nam Phương Hoàng Hậu. - Có ai giống tui thấy Minh Hằng thời 2010 còn hợp hơn không. - Mỗi người một ý, nói chung là ai cũng nét đẹp và cách diễn riêng.

Hoàng Hậu Cuối Cùng được giới thiệu là dự án điện ảnh lấy cảm hứng từ thiên tình sử có thật giữa Nam Phương Hoàng hậu và vua Bảo Đại. Bộ phim tái hiện khoảng 10 năm Nam Phương Hoàng hậu sống trong Hoàng thành Huế, khắc họa cuộc hôn nhân hoàng tộc với những hạnh phúc, hy sinh và biến động lịch sử trong giai đoạn cuối của triều Nguyễn. Bên cạnh câu chuyện tình yêu, tác phẩm còn khai thác cuộc đấu tranh nội tâm của người phụ nữ đứng đầu hậu cung khi phải cân bằng giữa trách nhiệm với hoàng tộc, vai trò của một người vợ, người mẹ và những biến chuyển của đất nước trong giai đoạn giao thời.

Được đầu tư lớn về bối cảnh, mỹ thuật và phục trang, Hoàng Hậu Cuối Cùng hướng đến việc tái hiện không gian cung đình Huế với quy mô chỉn chu, đồng thời khắc họa chân dung Nam Phương Hoàng hậu dưới góc nhìn gần gũi, nhân văn hơn. Phim hiện dự kiến khởi chiếu vào ngày 5/3/2027.