Hành trình săn vé chung kết của NHM Argentina: Bán cả gia tài, đi vay nặng lãi

Đam mê bị định giá bằng cả gia tài

Chỉ còn vài giờ nữa, trận chung kết trong mơ giữa Argentina và Tây Ban Nha sẽ diễn ra tại sân vận động MetLife. Hàng nghìn người hâm mộ xứ sở Tango vẫn đang tiếp tục đổ về thành phố không ngủ với cùng giấc mơ cháy bỏng: được góp mặt trên khán đài MetLife để tiếp lửa cho thầy trò HLV Lionel Scaloni trong hành trình bảo vệ ngôi vương.

Thế nhưng, đối với rất nhiều người, giấc mơ ấy đang dần biến thành một cơn ác mộng thực sự mang tên: Vé vào cửa. Theo ghi nhận từ Flashscore ngay tại trung tâm New York, việc tìm được một chỗ ngồi tại sân vận động MetLife lúc này đã trở thành "nhiệm vụ bất khả thi".

Trên các nền tảng bán lại chính thức của FIFA lẫn các trang web chuyên dụng như Viagogo, StubHub và Vivid Seats, tấm vé rẻ nhất cho trận chung kết được chào bán với mức giá tối thiểu 7.000 USD (hơn 175 triệu VNĐ). Con số này vốn không dễ chịu, nhưng những tấm vé vẫn được bán hết chỉ trong nháy mắt.

NHM Argentina vẫn đổ về Mỹ với hy vọng mong manh sẽ có vé

Giờ đây, với nhu cầu đạt mức cao nhất trong lịch sử và nguồn cung ngày càng khan hiếm, thị trường chợ đen đã thực sự bùng nổ và vượt ra khỏi mọi tầm kiểm soát. Ở thời điểm hiện tại, việc tìm kiếm một tấm vé với giá dưới 8.500 USD (khoảng 215 triệu VNĐ) là điều gần như không thể.

Những vị trí ngồi đẹp, khu vực VIP đang được hét giá lên tới gần 200.000 USD (khoảng 5 tỷ VNĐ) và nhiều nguồn tin cho biết có nhiều mức giá còn đạt 2 triệu USD. Đây con số không tưởng. Sự tăng giá phi lý này đã biến bóng đá, một môn thể thao đại chúng, trở thành một thứ hàng xa xỉ phẩm mà chỉ giới siêu giàu mới có thể dễ dàng chạm tay tới.

Chợ đen kỹ thuật số và những tiếng thở dài trên phố

Sân MetLife có sức chứa khoảng 82.500 khán giả, và giới chuyên môn dự đoán sẽ có một cuộc "xâm lăng" thực sự của CĐV Argentina . Ước tính cho thấy có khoảng 60.000 CĐV Argentina có mặt tại Mỹ và sẽ cố gắng nhuộm xanh trắng các khán đài. Tuy nhiên, một sự thật phũ phàng là phần lớn trong số họ vẫn chưa cầm được tấm vé trên tay.

Trên các con phố sầm uất của Manhattan, từ quảng trường Thời Đại cho đến các công viên, những hội nhóm hay nền tảng mạng xã hội khác đã trở thành khu "chợ đen" kỹ thuật số hoạt động không ngừng nghỉ. Hàng hàng ngàn người Argentina đang tuyệt vọng lùng sục những tấm vé phút chót.

Những tấm biển như thế này đang xuất hiện nhiều ở New Jersey, New York

"Tôi sẵn sàng trả tới 10.000 USD cho mỗi tấm vé, tôi sẽ dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời của mình", một CĐV lặn lội bay từ Mendoza (Argentina) đến New York chia sẻ với phóng viên Flashscore. Ánh mắt anh ánh lên sự hy vọng xen lẫn mệt mỏi, chỉ mong có được một phép màu trước giờ bóng lăn.

Để hiểu được sự điên rồ của việc bỏ ra 10.000 USD cho một trận bóng đá, chúng ta cần nhìn vào bối cảnh kinh tế của Argentina. Với tình trạng lạm phát và khó khăn kinh tế ở quê nhà, việc tiết kiệm hàng ngàn USD là một thách thức rất lớn với người lao động.

Để có mặt tại New York, nhiều CĐV đã phải bán xe hơi, cầm cố nhà cửa, vay mượn người thân hoặc vay nặng lãi. Họ đã vượt qua hàng vạn dặm đường, chi trả những khoản tiền khổng lồ cho vé máy bay và khách sạn đang tăng giá gấp 3, gấp 4 lần. Việc phải đối mặt với mức giá gần 10 ngàn USD cho một tấm vé vào sân giống như một cú tát trời giáng vào những nỗ lực ấy.

Nhưng không phải ai cũng có thể chạy đua theo mức giá điên rồ. Một CĐV khác ngậm ngùi than thở khi đang thơ thẩn quanh khu vực ngoài sân vận động, tìm kiếm một cơ hội mong manh: "Tôi không thể trả hơn 5.000 USD, và anh cứ nhìn vào con số mà chúng ta đang nói đến xem. Nó thật điên rồ, không thể tin được là FIFA lại cho phép tất cả những điều này xảy ra. Ông Tapia (chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina), xin hãy làm gì đó đi!"

Nỗi lo không chỉ đến từ việc thiếu tiền, mà còn từ nỗi lo sợ bị lừa đảo. Rất nhiều nguồn tin bên lề cho biết, lợi dụng sự tuyệt vọng của các CĐV, hàng loạt kẻ lừa đảo đã bán vé giả, mã QR vô hiệu lực trên các hội nhóm kín. Đã có những giọt nước mắt rơi bên ngoài cửa an ninh sân vận động khi người hâm mộ phát hiện ra mình vừa mất trắng hàng nghìn USD cho một tấm vé không tồn tại.

Tinh thần bất diệt của La Albiceleste

Đối với một số người may mắn và có tiềm lực tài chính, giấc mơ được chứng kiến ĐTQG thi đấu trong một trận chung kết World Cup nữa sẽ thành hiện thực, dù cái giá phải trả là vô tiền khoáng hậu.

Nhưng đối với hàng chục ngàn người khác, chuyến đi này sẽ được đánh dấu bằng những giờ phút căng thẳng mặc cả với những kẻ đầu cơ phe vé, hay cuối cùng là sự ngậm ngùi chấp nhận sự thật. Họ phải đứng ngoài sân và theo dõi trận đấu qua màn hình lớn tại các quán bar ở New York.

Dù có vé hay không, có một điều chắc chắn không bao giờ thay đổi: Tinh thần và tình yêu mãnh liệt của NHM Argentina. Thành phố New York hiện tại đã chìm đắm trong sắc áo sọc xanh trắng. Những bài hát ca ngợi Messi, Scaloni và các cầu thủ vang vọng khắp các ngã tư đường phố.

Có thể thị trường chợ đen đã phá vỡ mọi kỷ lục về sự đắt đỏ, có thể FIFA đang nhận phải vô vàn chỉ trích về khâu quản lý phân phối vé, nhưng niềm đam mê của các CĐV Argentina một lần nữa chứng minh một chân lý: Để được đồng hành cùng đội tuyển quốc gia của mình, họ sẵn sàng đi đến những giới hạn cuối cùng của khả năng chịu đựng. Trận chung kết chưa bắt đầu, nhưng những người hâm mộ xứ Tango đã chiến thắng trong một cuộc chiến khác - cuộc chiến của lòng trung thành và tình yêu.