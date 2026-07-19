Căng thẳng leo thang vụ Hoa hậu Mai Phương tự ý chấm dứt hợp đồng

Mai Phương tiếp tục giải thích

Tối 18/7, Hoa hậu Mai Phương tiếp tục lên tiếng lý do chấm dứt hợp đồng dịch vụ quản lý độc quyền với công ty V-MAS. Đây là diễn biến mới nhất sau khi hai bên liên tiếp đưa ra những tuyên bố khác nhau về tình trạng pháp lý của hợp đồng quản lý.

Trả lời Tiền Phong , đại diện truyền thông của V-MAS cho biết đã nắm thông tin Mai Phương lên tiếng, sẽ phản hồi sau.

Trong thông cáo báo chí mới nhất, Mai Phương cho rằng hai bên từng ký hợp đồng hợp tác nhưng cho rằng V-MAS chưa xử lý vấn đề liên quan thanh toán thù lao, đối soát chi phí đầu tư, đào tạo, sản xuất.

Trong hai năm thực hiện hợp đồng, ngoài một số khoản tạm ứng trong sáu tháng gần đây, cô chưa nhận được khoản thanh toán. Mai Phương cho rằng cô có mang lại doanh thu cho công ty, dựa trên số liệu từ V-MAS.

Mai Phương được V-MAS đầu tư phát hành sản phẩm âm nhạc đầu tay.

Cô cho rằng thỏa thuận giữa hai bên là công ty quản lý chịu trách nhiệm đầu tư, đào tạo và sản xuất âm nhạc, đổi lại được hưởng các quyền lợi quy định trong hợp đồng. Sau hai năm, V-MAS lập biên bản đối soát, đưa các khoản chi phí đầu tư, đào tạo và sản xuất vào khoản tiền được gọi là "đã tạm ứng cho Bên B thực hiện công việc dự án".

"Sau hai năm làm việc tôi chưa nhận thù lao. Công ty yêu cầu tôi ký xác nhận là 'công ty đã tạm ứng cho Bên B'", Mai Phương nêu trong thông cáo báo chí.

Mai Phương cũng công bố một số mốc thời gian trong quá trình làm việc với V-MAS. Ngày 9/6, cô yêu cầu công ty thực hiện nghĩa vụ thanh toán, điều chỉnh biên bản đối soát, cung cấp tài liệu liên quan đến doanh thu và chứng từ về các khoản chi phí, đồng thời phối hợp kiểm toán độc lập theo quy định của hợp đồng.

Mai Phương cho biết sau hơn 30 ngày kể từ công văn ngày 9/6, những vấn đề cô nêu chưa được giải quyết. Vì vậy, cô gửi văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng ngày 10/7.

Đây là những thông tin được đưa ra từ phía Mai Phương, hiện chưa có phản hồi cụ thể từ V-MAS đối với từng nội dung liên quan đến thù lao cũng như cách xác định các khoản chi phí mà cô đề cập.

V-MAS khẳng định hợp đồng vẫn còn hiệu lực

Tranh cãi bắt đầu công khai từ chiều 16/7, khi Mai Phương thông báo rời V-MAS sau khoảng hai năm hợp tác. Cô cho biết từ ngày 10/7, hợp đồng dịch vụ quản lý độc quyền đã chấm dứt hiệu lực theo quy định và điều khoản hợp đồng. Người đẹp tuyên bố các hoạt động nghệ thuật, biểu diễn, quảng cáo và giao dịch thương mại sau thời điểm này sẽ do cô cùng đội ngũ mới trực tiếp quản lý.

Sáng 18/7, V-MAS phát thông cáo với quan điểm ngược lại. Công ty cho rằng thông tin Mai Phương đưa ra trên mạng xã hội là tuyên bố đơn phương và khẳng định hợp đồng quản lý giữa hai bên "vẫn đang có giá trị pháp lý vẹn toàn và hiệu lực ràng buộc".

Mai Phương gần đây ít xuất hiện.

V-MAS cho biết tính đến thời điểm phát hành thông cáo, công ty chưa ký bất kỳ văn bản thỏa thuận thanh lý hoặc chấm dứt hợp đồng nào với Mai Phương. Vì vậy, công ty khẳng định người đẹp vẫn thuộc quyền quản lý độc quyền của V-MAS.

"Không có bất kỳ cá nhân, tổ chức hay đội ngũ nhân sự mới nào ngoài V-MAS được quyền nhân danh hoặc đại diện thương mại cho Nghệ sĩ Mai Phương trong thời gian hợp đồng đang có hiệu lực", phía công ty tuyên bố.

V-MAS cũng cảnh báo đối tác, nhãn hàng và các đơn vị liên quan rằng những giao dịch trực tiếp với Mai Phương hoặc thông qua đầu mối mới do cô công bố, nếu không được công ty phê duyệt, có nguy cơ phát sinh tranh chấp pháp lý.

Trong thông cáo mới nhất, Mai Phương tiếp tục bảo lưu quan điểm rằng hợp đồng đã chấm dứt từ ngày 10/7 và công bố đầu mối mới phụ trách các hoạt động nghệ thuật, biểu diễn, quảng cáo, giao dịch thương mại, đồng thời cho biết các vấn đề pháp lý sẽ do đại diện pháp lý của cô phụ trách.

Điểm mấu chốt trong bất đồng giữa hai bên hiện nằm ở hiệu lực của hợp đồng và căn cứ chấm dứt hợp tác. Mai Phương cho rằng cô thực hiện quyền đơn phương chấm dứt sau quá trình yêu cầu khắc phục. Ngược lại, V-MAS khẳng định chưa có thỏa thuận thanh lý, chấm dứt hợp pháp và hợp đồng quản lý độc quyền vẫn còn hiệu lực.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương sinh năm 1999, đăng quang Miss World Vietnam 2022 và vào top 40 Miss World lần thứ 71. Tháng 8/2024, cô rời công ty cũ và gia nhập V-MAS, chuyển hướng phát triển âm nhạc, phát hành album A Beautiful Mess, gần đây thử sức với diễn xuất với vai nữ chính Thị Hến trong phim Trùm sò của đạo diễn Đức Thịnh.