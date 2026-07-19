Có nên cắm nồi cơm điện 24/24 không?

Nồi cơm điện là một trong những thiết bị gần như không thể thiếu trong mỗi gia đình. Sau khi nấu xong, nhiều người có thói quen để nguyên phích cắm trong ổ điện cả ngày, thậm chí nhiều ngày liên tiếp vì nghĩ rằng như vậy sẽ tiện khi cần hâm nóng hoặc nấu bữa tiếp theo. Tuy nhiên, việc cắm nồi cơm điện 24/24 có thực sự tốt cho thiết bị và có cần thiết hay không?

Cắm điện liên tục không có nghĩa là nồi luôn tiêu tốn nhiều điện

Khi cơm chín, hầu hết nồi cơm điện sẽ tự động chuyển sang chế độ Keep Warm (Giữ ấm). Lúc này, nồi không còn hoạt động với công suất lớn như khi nấu mà chỉ sử dụng một lượng điện nhỏ để duy trì nhiệt độ, giúp cơm không bị nguội quá nhanh. Nếu trong nồi không còn cơm và nồi chỉ được cắm điện ở trạng thái chờ, lượng điện tiêu thụ thường không đáng kể. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc nên để nồi cắm điện liên tục nhiều ngày.

Các hãng đều khuyến nghị rút điện khi không sử dụng

Trong hướng dẫn sử dụng của Panasonic, sau khi cơm chín và không còn nhu cầu giữ ấm, người dùng nên thoát chế độ Keep Warm và rút phích cắm. Đây cũng là khuyến nghị phổ biến của nhiều hãng sản xuất nồi cơm điện.

Việc rút điện sau khi sử dụng mang lại nhiều lợi ích:

- Giảm thời gian các linh kiện điện tử phải hoạt động liên tục.

- Hạn chế rủi ro nếu xảy ra sự cố về nguồn điện như chập chờn, tăng áp hoặc sét lan truyền.

- Tránh để thiết bị luôn ở trạng thái chờ không cần thiết.

- Tiết kiệm một phần điện năng tiêu thụ trong thời gian dài.

- Đây cũng là thói quen được khuyến khích đối với nhiều thiết bị điện gia dụng khác trong nhà.

Không nên giữ cơm ở chế độ Warm quá lâu

Nhiều gia đình cắm điện cả ngày chỉ để nồi giữ ấm cơm. Tuy nhiên, các nhà sản xuất đều không khuyến khích giữ cơm ở chế độ này quá lâu.

Panasonic lưu ý không nên giữ cơm ở chế độ Warm quá 12 giờ vì chất lượng cơm sẽ giảm, hạt cơm dễ bị khô, ngả màu và mất hương vị. Một số mẫu nồi có thể hiển thị thời gian giữ ấm lên tới 24 giờ, nhưng đây chỉ là khả năng hoạt động của thiết bị chứ không phải thời gian được khuyến nghị để bảo quản cơm.

Theo nguyên lý hoạt động, chế độ giữ ấm chỉ sử dụng điện trở công suất thấp để duy trì nhiệt độ khoảng 65-75°C. Nếu kéo dài nhiều giờ, hơi nước trong cơm sẽ dần bốc hơi khiến hạt cơm khô cứng, giảm độ ngon và có thể đổi màu.

Vậy có nên cắm nồi cơm điện 24/24?

Câu trả lời là không nên duy trì thói quen này.

Nếu chỉ cắm điện trong thời gian nấu và giữ ấm cơm để dùng trong vài giờ thì hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, sau khi ăn xong hoặc không còn nhu cầu giữ ấm, người dùng nên:

- Tắt chế độ Keep Warm (nếu có).

- Rút phích cắm khỏi ổ điện.

- Vệ sinh lòng nồi, nắp trong và van thoát hơi sau mỗi lần sử dụng.

Thói quen nhỏ này không chỉ giúp tiết kiệm điện mà còn giảm thời gian hoạt động không cần thiết của các linh kiện, góp phần kéo dài tuổi thọ nồi cơm điện và đảm bảo thiết bị luôn hoạt động ổn định.