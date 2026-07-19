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Kịch bản hỗn loạn trước chung kết World Cup: Siêu bão càn quét khiến Tây Ban Nha phải huỷ tập

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Siêu bão khiến Tây Ban Nha phải huỷ buổi tập chuẩn bị cho trận chung kết World Cup.

Quá trình chuẩn bị cho trận chung kết World Cup 2026 đang rơi vào tình cảnh hỗn loạn tột cùng khi một cơn giông bão khủng khiếp bất ngờ càn quét qua khu vực New York và New Jersey. Sự cố thời tiết nghiêm trọng này đã buộc đội tuyển Tây Ban Nha phải hủy bỏ hoàn toàn buổi tập chiến thuật cuối cùng, trong khi đối thủ của họ là nhà đương kim vô địch Argentina cũng bị trì hoãn lịch trình.

Theo kế hoạch ban đầu, tuyển Tây Ban Nha sẽ bắt đầu buổi tập chốt đội hình trước trận quyết chiến vào lúc 11 giờ sáng giờ địa phương tại đại bản doanh Whippany, New Jersey. Tuy nhiên, thần đồng Lamine Yamal cùng các đồng đội đã phải trải qua cảm giác thất vọng lớn khi mưa xối xả và sấm sét dữ dội bủa vây, khiến họ không thể bước ra sân.

Kịch bản hỗn loạn trước chung kết World Cup: Siêu bão càn quét khiến Tây Ban Nha phải huỷ tập- Ảnh 1.

Buổi tập của Tây Ban Nha bị huỷ bỏ (Ảnh: Getty)

Thực tế, lộ trình tiến tới trận bảo vệ ngai vàng của thầy trò huấn luyện viên Lionel Scaloni đã gặp trục trặc ngay từ đầu. Trước đó, thời tiết xấu tại Atlanta đã khiến chuyến bay tới New Jersey của toàn đội sau chiến thắng ở bán kết trước tuyển Anh bị trễ nhiều giờ. Chưa dừng lại ở đó, chiến lược gia Scaloni cũng lên tiếng phàn nàn với truyền thông rằng đội bóng của ông đã phải cắt ngắn buổi tập ngày 17/6 để kịp di chuyển tới tham dự buổi họp báo bắt buộc từ ban tổ chức. HLV Scaloni chia sẻ: "Chúng tôi không có nhiều thời gian tập luyện vì mãi đến 11 giờ đêm thứ Năm mới đến nơi. Đội đã phải cắt ngắn buổi tập vì phải tới đây họp báo. Vì vậy, buổi tập ngày 18 vô cùng quan trọng để tôi đánh giá lại thể trạng các cầu thủ, dù về mặt lý thuyết, tất cả hiện đều sung sức".

Theo Tiên Tiên

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