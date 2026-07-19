"Người nhện" Tom Holland tiết lộ điều xúc động nhất khi hợp tác với Messi trong bom tấn “Spider-Man”: "Anh ấy làm vì các con"

Lionel Messi không chỉ là tâm điểm trước trận bán kết World Cup 2026 giữa Argentina và Anh, mà còn gây chú ý khi bất ngờ góp mặt trong chiến dịch quảng bá bom tấn Spider-Man: Brand New Day. Màn kết hợp giữa thủ quân tuyển Argentina và tài tử Tom Holland nhanh chóng tạo hiệu ứng trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem chỉ sau ít ngày phát hành.

Trong cuộc phỏng vấn khi quảng bá bộ phim mới, Tom Holland được hỏi về trải nghiệm đặc biệt khi có cơ hội làm việc cùng nhà vô địch World Cup. Ngôi sao người Anh lập tức dành những lời "có cánh" cho Messi.

"Anh ấy là GOAT. Thậm chí còn là GOAT của mọi GOAT. Nếu đặt tất cả những con người xuất sắc nhất trong mọi lĩnh vực lên cùng một danh sách, tôi nghĩ Messi vẫn sẽ đứng ở vị trí số một", Holland chia sẻ.

Không chỉ đánh giá cao tài năng của chủ nhân 8 Quả bóng vàng, Tom Holland còn tiết lộ điều khiến anh bất ngờ và sốc nhất trong quá trình ghi hình. "Thật sự là một huyền thoại. Tôi rất xúc động khi anh ấy đồng ý tham gia quảng bá cho bộ phim của chúng tôi, bởi Messi chưa bao giờ làm những việc như thế này", nam diễn viên nói.

Theo Holland, chính các con của Messi có thể là yếu tố khiến siêu sao Argentina gật đầu với lời mời từ Marvel. "Tôi nghĩ các con anh ấy là fan cuồng của Spider-Man. Tôi cũng từng thấy Messi làm động tác bắn tơ của Người Nhện vài lần sau khi ghi bàn. Thật sự quá tuyệt vời", Tom Holland tiết lộ.

Tom Holland xúc động khi hợp tác cùng Messi (Ảnh: Sony)

Trong đoạn video quảng bá Spider-Man: Brand New Day, Messi xuất hiện với vai trò đặc biệt khi sử dụng ứng dụng Spidey Tracker để tìm kiếm Người Nhện. Sau đó, anh gặp Peter Parker do Tom Holland thủ vai và cả hai cùng tạo nên màn phiêu lưu trên bầu trời New York - phân cảnh được xem là điểm nhấn của toàn bộ chiến dịch.

Việc Marvel đưa Messi vào video quảng bá được đánh giá là nước đi khôn ngoan khi tận dụng sức nóng của World Cup 2026, đồng thời kết hợp hai biểu tượng có sức ảnh hưởng hàng đầu ở thể thao và điện ảnh để tạo hiệu ứng truyền thông toàn cầu.

Trong lúc đoạn quảng cáo vẫn đang phủ sóng mạng xã hội, Messi cũng chuẩn bị bước vào thử thách lớn nhất tại World Cup 2026. Đội tuyển Argentina sẽ đối đầu tuyển Anh ở bán kết trong hành trình bảo vệ ngôi vương thế giới, còn người hâm mộ tiếp tục chờ đợi xem liệu đội trưởng Albiceleste có thể viết tiếp chương huyền thoại trên sân cỏ, sau khi vừa tạo dấu ấn ở cả... vũ trụ Marvel.