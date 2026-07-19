Vợ trẻ kém NSND Công Lý 15 tuổi gây tranh cãi vì thái độ với chồng

Mới đây, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý đăng tải một đoạn clip trên TikTok, chia sẻ về câu chuyện đời thường trong cuộc sống hôn nhân của cả hai đang thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo đó, cô chia sẻ về một vấn đề nhỏ trong nhà rằng quạt bỗng dưng không hoạt động. Tuy nhiên, trong cách giao tiếp giữa hai vợ chồng NSND Công Lý lại khiến netizen để lại nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí cả bình luận tranh cãi.

“Cái quạt trong nhà em tự nhiên nó không chạy, chồng em gào lên với em: ‘Tại sao cái quạt này nó lại không chạy?’. Em cũng chỉ nói nhỏ nhẹ rằng: ‘Cái quạt nó chạy hay không thì phải gọi người sửa quạt đến chứ đừng hỏi tôi. Tôi có phải là người sửa được điện đâu’. Có thế thôi mà chồng cũng dỗi, nằm ở trong nhà, không ra ngoài ăn cơm”, Ngọc Hà kể trong video.

Đoạn clip chia sẻ của Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý đang thu hút nhiều bình luận trái chiều.

Bên cạnh đó, cô cũng cho biết thêm thời gian gần đây NSND Công Lý thường hay dỗi hờn. Cô cho hay đôi khi chỉ muốn trêu chồng nhẹ nhàng nhưng cũng khiến chồng giận dỗi. “Em chỉ trêu là: ‘Ôi sao dạo này ăn nhiều thế’ cũng dỗi. Không biết làm thế nào cho bớt dỗi, em bảo đi xuống nhà giao lưu đi cũng không muốn. Theo các bác thì em sai hay chồng em sai về việc sửa điện kia?”, Ngọc Hà nói thêm trong video.

Ngọc Hà thường chia sẻ những hình ảnh cuộc sống đời thường của 2 vợ chồng lên MXH

Trước những chia sẻ này, nhiều người cho rằng bà xã Công Lý có phần đang chưa ổn. Không phải vì câu nói mà vì thái độ của người nói, đôi khi khiến câu nói trở thành thứ gây tổn thương cho người nghe.

Cách Ngọc Hà trả lời: “Đừng hỏi tôi”là khá nặng lời.

Không những thế, cư dân mạng cũng bày tỏ việc đối diện với bạo bệnh vốn đã là điều rất khó khăn, do đó tâm tính dễ thay đổi, trở nên nhạy cảm hơn là điều dễ hiểu. Do đó, gia đình, người thân xung quanh cần nhiều hơn sự kiên nhẫn, bao dung cũng như hiểu hơn cho tâm lý của người bệnh.

Ngoài ra, một số người cũng cho rằng những câu chuyện gia đình nhỏ nhặt như này, không nhất thiết phải đem lên MXH để phân bua đúng sai. Bởi khi đưa vấn đề lên MXH sẽ khiến vấn đề trở nên ồn ào hơn, gây ra nhiều tranh cãi đến cả 2 người trong cuộc.

Dẫu vậy cũng có nhiều ý kiến cho rằng vợ chồng tranh cãi là điều bình thường, việc chia sẻ ra sẽ giúp bản thân bớt bị căng thẳng, áp lực hơn.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Em chia sẻ thật nha, nghe chị nói vậy em cũng thấy chạnh lòng. Có thể chị không có ý gì nhưng cách nói ra không khéo, còn xưng tôi nữa nên thấy mọi chuyện trở nên nặng nề hơn”.

- “Lời nói ra quan trọng lắm, nhất là với người bệnh, tâm lý họ rất nhạy cảm. Thay vì nói “đừng hỏi tôi’, chị có thể đáp theo kiểu vui hơn như: ‘Ừ nhỉ, sao lại không chạy, để em gọi thợ đến xem sao’ thì mọi thứ bỗng trở nên đơn giản hơn nhiều”.

- “Một người khoẻ mạnh bình thường mà gặp biến cố bất ngờ trở thành người không còn khoẻ mạnh như xưa nữa sẽ nhạy cảm hơn rất nhiều chị à. Cần một người thấu hiểu, bao dung còn việc đúng sai không giúp mọi thứ trở nên tốt hơn được. Cứ vui vẻ, nhẹ nhàng với nhau thôi”.

- “Thực ra không nên chia sẻ những câu chuyện như này lên MXH. Netizen đâu thể đánh giá ai đúng, ai sai mà còn khiến mối quan hệ thêm phần không hòa thuận, gây tổn thương cho cả 2”.

- “Biết là phải xuôi theo người ốm nhưng nhiều khi người chăm cũng có những sự căng thẳng, áp lực riêng nên đôi khi không thể nói năng nhỏ nhẹ, dễ nghe được. Nhưng chỉ cần sau mỗi vấn đề, hai vợ chồng ngồi lại tâm sự cùng nhau, hiểu nhau hơn là được”.

Netizen để lại nhiều bình luận trái chiều về thái độ của vợ Công Lý

Trước đó, Ngọc Hà cũng từng nhiều lần gây tranh cãi khi chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống đời thường với NSND Công Lý lên MXH. Nhiều người theo dõi cặp đôi lâu năm cho hay, không ít lần Công Lý gây chú ý vì gương mặt thể hiện sự khó chịu, thái độ khi bị vợ liên tục quay clip, đăng tải trên mạng xã hội. Một số khán giả cho rằng Công Lý vẫn e dè ngại ngùng với ống kính vì vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh.

Ngoài ra, năm 2025 trong một video được Ngọc Hà đăng tải cũng tạo ra tranh cãi khi để lộ NSND Công Lý xưng hô với vợ là “mày - tao”. Điều này khiến cô phải lên tiếng đính chính, cho biết đó là cách gọi nhau thân thương của vợ chồng cô, thể hiện sự chân thật, không màu mè dành cho nhau.

Cuộc sống hôn nhân của cả hai nhận nhiều sự chú ý trên MXH

"Cô Đẩu" Công Lý từng là một trong những gương mặt biểu tượng của Táo Quân - Gặp nhau cuối năm. Với lối diễn duyên dáng, tung hứng nhịp nhàng cùng các nghệ sĩ Xuân Bắc, Tự Long, Vân Dung…, anh đã giúp chương trình trở thành hiện tượng giải trí đặc biệt mỗi mùa Tết.

Sau biến cố sức khỏe vào năm 2021, nam nghệ sĩ phải tạm rời xa sân khấu để điều trị và hồi phục. Trong suốt hành trình đó, anh có được sự đồng hành của bà xã Ngọc Hà. Cô nghỉ công việc văn phòng, dành thời gian ở bên cạnh chăm sóc, động viên tinh thần chồng. Không chỉ hỗ trợ chồng khôi phục sức khỏe, Ngọc Hà còn giúp anh tự tin trở lại với đam mê phim ảnh dù chỉ với những vai diễn nhỏ.