Nam diễn viên đi Úc về là chạy xe thẳng tới miền Tây vì một cô gái kém 26 tuổi

Mới đây, diễn viên Tiết Cương đã từ Úc về nước sau chuyến đi du lịch nhiều ngày. Đây là lần trở lại Úc của anh sau 10 năm.

Vừa đặt chân tới TP.HCM, nam diễn viên đã tự lái xe về thẳng quê nhà ở miền Tây, nơi vợ con anh đang sinh sống.

Tiết Cương đem quà về cho vợ con

Được biết, trong những năm gần đây, Tiết Cương đã rời TP.HCM về hẳn quê nhà ở Long An sống cùng vợ con. Anh gần như không tham gia showbiz hay làm nghệ thuật mà chủ yếu kiếm sống nhờ công việc làm Youtube, chuyên đi review xe cộ, nhà hàng, quán xá và bất động sản.

Dù Tiết Cương về tới nhà đã khuya muộn nhưng vợ con anh vẫn thức để đón anh. Nam diễn viên mừng rỡ vội lao tới ôm con trai. Anh còn kiệu con trai nhỏ lên cổ rồi chạy khắp vườn.

Tiếp đó, Tiết Cương hào hứng bê từ trong xe ô tô ra một thùng quà mang từ Úc về. Bên trong là đầy ắp các loại trái cây của Úc như dâu, táo, cherry, hồng… Anh xuýt xoa: "Ngon lắm!".

Không chỉ trái cây, Tiết Cương còn mang về cho con trai rất nhiều đồ chơi, sách vở, thuốc bổ… Anh cũng mang về cho vợ các loại thực phẩm chức năng, mỹ phẩm… Điều đó cho thấy, Tiết Cương rất quan tâm tới vợ con, anh chủ yếu mang quà về cho vợ con, ít mua đồ cho bản thân.

Về cuộc sống ở Long An sau khi rời xa showbiz, Tiết Cương từng tâm sự: "Bây giờ cuộc sống của tôi là ở Long An rồi, không còn ở thành phố nữa. Tôi đầu tắt mặt tối. Một ngày của tôi ở quê cũng bình thường như mọi người, không có gì đặc biệt.

5 giờ sáng tôi đã dậy rồi. Tôi tập thể dục trong nhà, hít đất trong tầm nửa tiếng. Tới 5 giờ 30 sáng thì tôi đi chợ mua đồ. Giờ tôi là người đi chợ mua bán trong nhà thay cho vợ tôi.

Cứ tối đến là vợ tôi sẽ nhắn tin cho tôi xem hôm sau đi chợ phải mua những gì rồi tôi cứ thế nhìn vào tin nhắn để mua theo. Mua đồ xong tôi mới chạy đi mua đồ ăn sáng cho vợ.

Ăn sáng xong tôi lấy bát đĩa ăn từ tối qua ra rửa. Thường là ăn tối xong vợ chồng tôi làm biếng rửa nên để tới sáng hôm sau rửa. Rửa bát đĩa sạch sẽ xong tôi đi vệ sinh cá nhân. Vừa xong là tầm 7 giờ 30 tới 8 giờ thì thằng con trai tôi thức dậy. Tôi cho con ăn xong đi tắm cho con rồi ngồi chơi với con luôn".