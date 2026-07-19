Diễn viên Mưa Đỏ lên tiếng giữa lùm xùm bị tố tác động vật lý người khác

Những ngày qua, diễn viên Lâm Thanh Nhã - gương mặt được chú ý sau bộ phim Mưa Đỏ - bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội khi xuất hiện bài đăng từ một tài khoản cá nhân nhắc đích danh. Thông tin nhanh chóng lan truyền trên nhiều nền tảng, kéo theo hàng loạt bài đăng và video chia sẻ lại vụ việc, khiến dư luận xôn xao.

Cụ thể, một tài khoản Facebook đăng tải nội dung cho biết đã dành "24 giờ cho Lâm Thanh Nhã nhắn tin để giải quyết vụ việc tác động vật lý vào 4 giờ sáng ngày 14/7". Người này còn cho rằng đã bị nam diễn viên chặn trên mạng xã hội khi tìm cách liên hệ để giải quyết sự việc.

Sau đó, nhiều diễn đàn mạng xã hội đồng loạt chia sẻ lại nội dung này khiến câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, những thông tin này chủ yếu xuất phát từ bài đăng của một tài khoản cá nhân, dấy lên những tranh cãi về tính thực hư của vụ việc.

Lâm Thanh Nhã bất ngờ bị réo tên vào một bài đăng tố nam diễn viên đã tác động vật lý người khác (Ảnh: FBNV)

Đến tối 18/7, công ty quản lý của Lâm Thanh Nhã đã chính thức phát đi thông báo về vụ việc. Theo thông cáo, công ty cho biết thời gian qua xuất hiện nhiều thông tin "không chính xác, chưa được kiểm chứng", gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của nghệ sĩ Lâm Thanh Nhã. Phía công ty khẳng định đây là những thông tin không đúng sự thật, không có cơ sở và chưa được xác minh.

Thông cáo từ công ty quản lý:

Về việc đăng tải và lan truyền thông tin không chính xác về nghệ sĩ Lâm Thanh Nhã

Vừa qua, trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện những thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của nghệ sĩ Lâm Thanh Nhã.

Đây là những thông tin không đúng sự thật, không có cơ sở và chưa được xác minh nhưng vẫn bị một số cá nhân, tổ chức và trang mạng đăng tải, lan truyền một cách vô căn cứ. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh và uy tín của nghệ sĩ Lâm Thanh Nhã.

Đáng lưu ý, cá nhân khởi xướng việc đăng tải thông tin nêu trên đã chủ động xoá bài viết. Chúng tôi đề nghị các cá nhân, tổ chức và trang mạng đã đăng tải hoặc lan truyền các thông tin nêu trên chấm dứt ngay các hành vi sai phạm và tháo gỡ toàn bộ nội dung liên quan trước khi Great Entertainment buộc phải tiến hành các biện pháp pháp lý nhằm bảo vệ hình ảnh và quyền, lợi ích hợp pháp của nghệ sĩ Lâm Thanh Nhã.

Chúng tôi cũng mong khán giả tiếp nhận và kiểm chứng thông tin một cách chọn lọc, tránh để những nội dung không chính xác gây ảnh hưởng đến các cá nhân, tổ chức cũng như làm nhiễu loạn môi trường mạng xã hội.

Ngay sau khi phía công ty lên tiếng, Lâm Thanh Nhã đã chia sẻ lại toàn bộ thông cáo trên trang cá nhân. Nam diễn viên đồng thời nhắn nhủ: "Mọi người hãy chọn lọc và kiểm chứng thông tin từ những nguồn chính thống nhé".

Công ty quản lý Lâm Thanh Nhã khẳng định những thông tin lan truyền trên mạng xã hội vô căn cứ, ảnh hưởng danh dự và hình ảnh của nam diễn viên (Ảnh: FBNV)

Lâm Thanh Nhã sinh năm 1995 tại Tiền Giang (cũ), tuổi thơ của anh gắn liền với những ngày theo mẹ ra đồng và phụ cha mưu sinh bằng nghề bán vé số. Từ khi còn nhỏ, nam diễn viên đã quen với cuộc sống tự lập: cuối tuần đi bán vé số, mùa hè lại tranh thủ làm thêm đủ nghề từ thổi sơn bàn ghế, bưng bê quán ăn đến phụ xưởng gỗ chỉ mong phụ giúp gia đình và trang trải chi phí học tập. Năm cuối cấp 2, cha mẹ của anh chia tay, biến cố ấy buộc nam diễn viên phải sớm trưởng thành và học cách tự đứng vững trên đôi chân của mình.

Ít ai biết, trước khi đến với Mưa Đỏ, Lâm Thanh Nhã từng trải qua quãng thời gian vô cùng chật vật. Dù thi đỗ cùng lúc hai trường đại học, anh đành gác lại lựa chọn mơ ước là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, để theo học Học viện Bưu chính Viễn thông.