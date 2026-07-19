Messi gửi tâm thư nghẹn ngào trước chung kết World Cup Argentina vs Tây Ban Nha: Dù chuyện gì xảy ra... tôi cảm ơn tất cả"

Chỉ ít giờ trước trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha diễn ra vào 2h sáng ngày 20/7 (giờ Việt Nam), Lionel Messi đã khiến người hâm mộ không khỏi xúc động khi đăng tải bức ảnh chụp cùng toàn bộ thành viên đội tuyển kèm thông điệp đầy ý nghĩa trên Instagram cá nhân có hơn 513 triệu người theo dõi.

Không nói về chức vô địch hay đối thủ phía trước, siêu sao 39 tuổi dành những lời tri ân cho tập thể đã sát cánh cùng anh trong suốt hành trình tại giải đấu. "Dù ngày mai có chuyện gì xảy ra, tập thể này cũng đã viết nên một lịch sử mà chúng tôi sẽ không bao giờ quên và không ai có thể xóa nhòa", Messi mở đầu bài đăng.

Đội trưởng Argentina tiếp tục bày tỏ sự biết ơn dành cho các đồng đội và ban huấn luyện: "Điều tuyệt vời nhất trong những năm qua không chỉ là những danh hiệu, mà còn là cả hành trình. Được chia sẻ từng ngày với tập thể này, cùng nhau thi đấu, cùng đứng dậy sau những thời khắc khó khăn và tận hưởng từng bước tiến".

"Cảm ơn tất cả các đồng đội, ban huấn luyện và những người làm việc mỗi ngày để giữ cho đội tuyển này luôn là một gia đình". Thông điệp nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi giọng văn đầy hoài niệm. Dù không xác nhận đây là lời chia tay, nhiều người hâm mộ cho rằng Messi đang ngầm khép lại hành trình tại các kỳ World Cup sau gần hai thập kỷ cống hiến.

Ảnh: Messi

Bức ảnh tập thể được Messi chia sẻ cũng đồng loạt xuất hiện trên trang cá nhân của nhiều tuyển thủ Argentina như Cristian Romero và Rodrigo De Paul. Các cầu thủ đều gửi lời cảm ơn tới tập thể và hành trình đặc biệt tại World Cup 2026.

Ở tuổi 39, Messi đang trải qua kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp. Anh tiếp tục chứng minh đẳng cấp khi ghi 8 bàn thắng, có 4 pha kiến tạo sau bảy trận, góp công lớn đưa Argentina vào trận đấu cuối cùng. Ra sân trước Tây Ban Nha, đây sẽ là trận chung kết World Cup thứ ba của Messi, sau thất bại trước Đức năm 2014 và chức vô địch lịch sử tại Qatar năm 2022.

Đến nay, Messi vẫn chưa chính thức công bố kế hoạch tương lai với đội tuyển Argentina. Tuy nhiên, khả năng anh góp mặt tại World Cup 2030 khi đã 43 tuổi được đánh giá là rất khó xảy ra.

Ngay cả HLV Lionel Scaloni cũng từ chối xác nhận liệu trận đấu với Tây Ban Nha có phải lần cuối người đội trưởng khoác áo Albiceleste ở World Cup hay không. Vì vậy, mọi sự chú ý lúc này đều đổ dồn vào trận chung kết và những gì Messi sẽ chia sẻ sau khi giải đấu khép lại.