Đám cưới tại Malaysia của ái nữ chưởng môn phái Vịnh Xuân: Quy tụ dàn phù dâu nổi tiếng

Sau tiệc cưới tại TP.HCM, Katleen Phan Võ tiếp tục tổ chức đám cưới tại Malaysia - quê hương của chú rể. Những hình ảnh được hé lộ trong ngày vui của ái nữ chưởng môn phái Vịnh Xuân nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo đó, Katleen Phan Võ lựa chọn bộ trang phục truyền thống cách điệu với áo yếm cách tân khoe trọn sắc vóc. Phần chân váy ôm sát body khiến nhiều người xuýt xoa với vóc dáng của cô dâu. Không những thế, họa tiết được thêu trên chiếc váy được làm tỉ mỉ, đẹp như một bức tranh, mang đậm nét truyền thống khiến ai cũng phải gật gù khen ngợi.

Nhan sắc cực phẩm của Katleen Phan Võ trong ngày cưới

Khung hình đẹp nhân đôi của Katleen Phan Võ và mẹ - Hoa hậu Điện ảnh Thanh Xuân

Đáng chú ý hơn trong một khoảnh khắc được đăng tải, mẹ của Katleen Phan Võ - Hoa hậu Điện ảnh Thanh Xuân tiếp tục gây chú ý với sắc vóc trẻ trung. Khung hình chung cả hai mẹ con gây sốt trên MXH, nhiều người bày tỏ Katleen thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ. Bên cạnh đó, những tương tác tình cảm, thân thiết khi gả con gái đi lấy chồng của Hoa hậu Điện ảnh cũng khiến netizen bày tỏ sự xúc động.

Được biết, đám cưới lần này của vợ chồng Katleen Phan Võ sẽ diễn ra tại một khách sạn 5 sao ở Kuala Lumpur (Malaysia). Đi cùng cô dâu là dàn dâu phụ, khách mới cùng là bạn bè thân thiết, nổi tiếng của Katleen Phan Võ. Trong đó có thể kể đến như diễn viên Tam Triều Dâng, Á hậu Thảo Nhi Lê, Tú Hảo, Emma Lê, Alisa Hồ và Ney Phạm.

Dàn phù dâu được nhận xét là toàn gương mặt đình đám, sở hữu visual xinh đẹp không kém. Tất cả đều diện tone màu đỏ mận, cùng tone với chiếc váy của cô dâu. Theo nhiều người quan niệm, màu đỏ là màu sắc tượng trưng cho may mắn, thường được dùng trong đám cưới, đám hỏi như một lời chúc phúc.

Dàn phù dâu toàn những gương mặt đình đám, hội ngộ tại đám cưới của Katleen Phan Võ

Trước đó vào đầu tháng 6, lễ gia tiên của Katleen Phan Võ cũng được diễn ra tại TP.HCM. Dù không chia sẻ quá rầm rộ nhưng cộng đồng mạng vẫn liên tục “ăn cưới online” và dành nhiều lời khen, lời chúc hạnh phúc đến với Katleen Phan Võ.

Katleen Phan Võ sinh năm 1997, được sinh ra ở Canada và có thời gian sinh sống ở nước ngoài. Cô bắt đầu được biết đến rộng rãi trong nước ở thời điểm 2017 - cao thủ Vịnh Xuân Flores đến Việt Nam thách đấu. Cô là con gái Hoa hậu điện ảnh 1992 Thanh Xuân và võ sư Nam Anh, chưởng môn Vịnh Xuân chính thống phái.

Katleen gây ấn tượng với gương mặt xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ và thần thái sang chảnh, hiện đại. Vóc dáng của tiểu thư làng võ khiến dân tình ngưỡng mộ với chiều cao 1m65, body cân đối và vòng 2 phẳng lì.

Katleen Phan Võ và chồng doanh nhân

Trước khi tìm thấy bến đỗ hạnh phúc, Katleen Phan Võ vốn là một trong những người đẹp kín tiếng nhất về đời tư trong làng giải trí . Trong một lần hiếm hoi chia sẻ về chuyện tình cảm, cô từng cho biết mình tìm kiếm một người đàn ông bản lĩnh, biết tôn trọng và ủng hộ công việc của bạn gái.

Chú rể của cô là Yuen Shiwan, thường được gọi bằng tên thân mật Lee, một doanh nhân thế hệ 9X đang sinh sống và làm việc tại Canada. Theo Katleen, cả hai tìm thấy sự đồng điệu trong tính cách, lối sống và những sở thích chung, từ đó xây dựng mối quan hệ bền chặt trước khi quyết định tiến tới hôn nhân.

Điều đặc biệt là trong suốt thời gian yêu nhau, nữ diễn viên gần như không công khai bạn trai. Dù thường xuyên xuất hiện trước công chúng, Katleen luôn giữ kín đời sống riêng tư. Chỉ đến đầu năm nay, cô mới lần đầu chia sẻ những hình ảnh rõ mặt của vị hôn phu thông qua bộ ảnh cưới được thực hiện tại nhiều địa điểm theo phong cách cổ điển lẫn hiện đại.