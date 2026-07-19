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"Cậu Be" Bellingham đi vào lịch sử, trở thành cầu thủ Anh đầu tiên ghi nhiều bàn thắng nhất ở 1 kỳ World Cup

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Bellingham chính thức thiết lập kỷ lục mới khi trở thành cầu thủ Anh ghi nhiều bàn thắng nhất trong một kỳ World Cup.

Siêu phẩm ấn định chiến thắng 6-4 trước tuyển Pháp trong trận tranh huy chương đồng sáng nay (19/7) đã giúp tiền vệ 23 tuổi Jude Bellingham chính thức vượt kỷ lục ghi bàn vĩ đại nhất của bóng đá Anh tại một kỳ World Cup.

Trận rượt đuổi tỷ số điên rồ trên sân Hard Rock (Mỹ) được an bài ở phút 90+7. Vào sân từ băng ghế dự bị, Bellingham thực hiện pha solo ngoạn mục từ giữa sân, vượt qua hàng thủ Pháp để sút tung lưới đối phương, kết liễu trận đấu với tỷ số 6-4 và mang về tấm Huy chương Đồng cho Tam Sư.

Pha lập công quý giá này giúp Bellingham sở hữu 7 bàn thắng tại World Cup 2026, chính thức vượt kỷ lục của hai tiền đạo huyền thoại Gary Lineker (1986) và Harry Kane (2018) về số bàn thắng ghi được trong một kỳ đại hội. Anh cũng trở thành tiền vệ trung tâm đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới chạm đến cột mốc làm bàn đáng sợ này tại một vòng chung kết World Cup.

"Cậu Be" Bellingham đi vào lịch sử, trở thành cầu thủ Anh đầu tiên ghi nhiều bàn thắng nhất ở 1 kỳ World Cup- Ảnh 1.

Bellingham đi vào lịch sử bóng đá Anh tại World Cup (Ảnh: Getty)

Trước khi bùng nổ tại giải đấu năm nay, Bellingham từng sở hữu 1 bàn thắng tại World Cup 2022 bằng pha đánh đầu mở tỷ số trong trận thắng Iran 6-2. Đến World Cup 2026, ngôi sao của Real Madrid bùng nổ rực rỡ với 7 pha lập công trải đều qua các giai đoạn then chốt. Tại vòng bảng, anh ghi 1 bàn trong trận thắng Croatia 4-2 và 1 bàn trong trận thắng Panama 2-0. Tiến vào vòng 16 đội, tiền vệ mang áo số 10 lập cú đúp chớp nhoáng trong vòng 2 phút, giúp Anh lội ngược dòng hạ Mexico 3-2. Đến vòng Tứ kết, anh tiếp tục lập cú đúp với bàn gỡ hòa rồi dứt điểm quyết định trong hiệp phụ để tiễn Na Uy về nước với tỷ số 2-1, trước khi khép lại giải đấu bằng pha solo xé lưới tuyển Pháp sáng nay.

Tính cả giải đấu năm 2022, Jude Bellingham hiện đã có tổng cộng 7 bàn thắng trong sự nghiệp World Cup khi mới 23 tuổi. Dù Tam Sư lỡ hẹn với cúp vàng, màn trình diễn lịch sử của Jude Bellingham tại World Cup 2026 đã khẳng định vị thế của một siêu sao đẳng cấp thế giới, người sẽ tiếp tục dẫn dắt thế hệ mới của bóng đá xứ sở sương mù chinh phục tương lai.

Theo Tiên Tiên

Đời sống pháp luật

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