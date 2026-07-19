Nữ ca sĩ từ Nha Trang hoang mang khi vào TP.HCM

Mới đây, chương trình Hãy nghe tôi hát đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Nhã Trang. Tại chương trình tuần này, nữ ca sĩ tâm sự về sự nghiệp của cô. Cô nói:

Nhã Trang

"Tôi theo đuổi âm nhạc từ nhỏ. Sau nhiều năm học tập, biểu diễn và không ít lần đối diện với cảm giác chông chênh vì những cuộc thi dang dở, tôi vẫn chọn bước tiếp. Với tôi, mỗi sân khấu không chỉ là nơi cất tiếng hát mà còn là cơ hội để khẳng định bản thân và viết tiếp giấc mơ nghệ thuật đã theo tôi từ năm lên 5 tuổi.

Tôi không chạy theo những xu hướng nhất thời, tôi kiên trì xây dựng hình ảnh gắn với chất giọng giàu cảm xúc và màu sắc âm nhạc mang âm hưởng núi rừng Tây Bắc. Đó không chỉ là lựa chọn về phong cách mà còn là cách tôi tạo nên dấu ấn riêng giữa nhiều giọng ca trẻ.

Tôi sinh ra và lớn lên tại Nha Trang, từ nhỏ đã sớm bộc lộ năng khiếu ca hát và nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình, đặc biệt là mẹ. Mẹ cho tôi đi học hát từ 5 tuổi.

Tôi cũng tham gia các hoạt động tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi Khánh Hòa. Lớn lên, tôi theo học tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nha Trang trước khi tiếp tục hoàn thiện chuyên môn tại Học viện Âm nhạc Huế.

Với tôi, việc học bài bản không chỉ giúp hoàn thiện kỹ thuật mà còn tạo nền tảng để theo đuổi con đường nghệ thuật lâu dài. Sau khi tốt nghiệp, tôi có tới 5 năm làm việc tại Nhà hát Trưng Vương. Khoảng thời gian đứng trên sân khấu chuyên nghiệp giúp tôi tích lũy kinh nghiệm biểu diễn, rèn luyện bản lĩnh và nuôi dưỡng ước mơ tiến xa hơn. Sau đó, tôi quyết định vào TP.HCM lập nghiệp.

Tôi từng nhiều lần rơi vào trạng thái chông chênh sau các cuộc thi. Không ít lần, tôi cảm thấy bản thân chưa đủ tốt khi đứng cạnh những giọng ca tài năng khác. Tôi cảm thấy hoang mang khi ở TP.HCM.

Có những lúc tôi cảm thấy lửa nghề bị chùng xuống. Tham gia nhiều cuộc thi nhưng đôi khi lại có cảm giác mình chưa đủ tốt, hát không hay bằng các thí sinh khác. Tôi từng tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục hay dừng lại.

Nhưng rồi, sau mỗi lần muốn dừng bước, tình yêu dành cho âm nhạc lại kéo tôi trở về với sân khấu. Những thất bại không khiến tôi bỏ cuộc mà ngược lại, giúp bản thân trưởng thành hơn trong suy nghĩ và cách làm nghề.

Suy nghĩ lại, tôi là một người con của nghệ thuật nên không bao giờ có thể từ bỏ được".