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Thủy Tiên đăng ảnh gợi cảm, ẩn ý về lý do gần như rời showbiz

| | Lifestyle

Động thái của Thủy Tiên khiến dân mạng xôn xao.

Sau vài tháng im ắng, Thủy Tiên bất ngờ trở lại mạng xã hội khi đăng tải bức ảnh diện áo tắm hồng khoe vóc dáng thon gọn trong chuyến nghỉ dưỡng cùng dòng trạng thái ngắn gọn: "Ít online. Nhiều sóng". Chỉ với vài chữ, nữ ca sĩ khiến người hâm mộ chú ý bởi cách chơi chữ vừa hài hước, vừa gợi mở về cuộc sống kín tiếng của mình.

Thủy Tiên đăng ảnh gợi cảm, ẩn ý về lý do gần như rời showbiz- Ảnh 1.

Thủy Tiên đăng ảnh gợi cảm, ẩn ý về lý do gần như rời showbiz- Ảnh 2.

Trong bức ảnh, Thủy Tiên quay lưng về phía ống kính, đứng giữa khung cảnh biển xanh và hồ bơi, khoe body gợi cảm dù đã bước sang tuổi 40 và là mẹ của một con gái. Nhiều khán giả nhận xét nữ ca sĩ vẫn giữ được phong độ về nhan sắc lẫn hình thể sau nhiều năm ít hoạt động nghệ thuật.

Dưới phần bình luận, không ít người hâm mộ bày tỏ mong muốn Thủy Tiên sớm trở lại với âm nhạc sau gần 6 năm gần như vắng bóng khỏi showbiz. Một tài khoản nhắn gửi đầy tình cảm: "Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ 6 năm rồi comeback đi chị yêu, tụi em đói nhạc quá ạ. Chị quay lại với MV ballad hay dance em cũng cày nát YouTube ạ chị yêu. Hi vọng năm nay chị có offline FC nữa để được nghe chị hát live ạ, nhớ chị nhiều. Chúc chị và gia đình du lịch vui vẻ và sức khoẻ ạ!".

Thủy Tiên đăng ảnh gợi cảm, ẩn ý về lý do gần như rời showbiz- Ảnh 3.

Thủy Tiên đã sống kín tiếng nhiều năm qua

Đáp lại lời động viên này, Thủy Tiên khiến người hâm mộ vừa hy vọng vừa tiếc nuối khi chia sẻ: "Cảm ơn em! Bài mới chị có sáng tác rồi, còn động lực phát hành thì chị vẫn đang đi tìm nè".

Câu trả lời ngắn nhưng được cho là phần nào hé lộ lý do khiến nữ ca sĩ chưa trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Dù đã có ca khúc mới, Thủy Tiên thừa nhận điều cô còn thiếu lúc này chính là động lực để phát hành sản phẩm.

Những năm gần đây, Thủy Tiên gần như rút khỏi làng giải trí. Theo nhiều nguồn tin, cô và ông xã Lê Công Vinh lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn, hạn chế xuất hiện trước truyền thông và dành nhiều thời gian cho gia đình, con gái cũng như những hoạt động cá nhân. Sau các ồn ào trong quá khứ, cả hai chủ động giảm chia sẻ đời tư trên mạng xã hội.

Thủy Tiên đăng ảnh gợi cảm, ẩn ý về lý do gần như rời showbiz- Ảnh 4.

Thủy Tiên và ông xã Công Vinh gần như rời làng giải trí

Bên cạnh đó, Thủy Tiên cũng từng tiết lộ cô chuyển sang ăn chay trường, dành thời gian hành hương và hướng đến lối sống bình yên hơn. Nữ ca sĩ cho biết việc thay đổi lối sống giúp bản thân cảm thấy tích cực, cân bằng hơn cả về thể chất lẫn tinh thần.

Dù vậy, sức hút của giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc vẫn chưa hề giảm sút. Mỗi lần xuất hiện hay chia sẻ điều gì trên mạng xã hội, Thủy Tiên đều nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Việc cô xác nhận đã sáng tác ca khúc mới cũng khiến người hâm mộ kỳ vọng ngày nữ ca sĩ chính thức trở lại sân khấu sẽ không còn quá xa.

Theo PV

Phụ nữ mới

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