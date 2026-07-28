Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đan Trường sang Mỹ tự lái xe ô tô chở 1 nữ đồng nghiệp đi chơi

| | Lifestyle

"Khó kiếm được ai như vậy" – Thanh Thảo nói về Đan Trường.

Mới đây, ca sĩ Thanh Thảo đã chia sẻ khoảnh khắc cô được Đan Trường lái xe chở đi chơi ở Mỹ.

Đan Trường sang Mỹ tự lái xe ô tô chở 1 nữ đồng nghiệp đi chơi- Ảnh 1.

Đan Trường và Thanh Thảo

Thanh Thảo chia sẻ: "Hôm nay Đan Trường bay từ Dallas qua thành phố tôi sống chơi. Đáng lẽ tôi phải lái xe chở Đan Trường đi chơi nhưng Đan Trường không tin tưởng vào tay lái của tôi nên tự lái ô tô chở tôi luôn.

Phải công nhận tay lái của Đan Trường quá xịn, khó kiếm được ai như vậy".

Đan Trường vừa lái xe vừa hào hứng nói: "Hôm nay tôi qua đây được lái chiếc ô tô điện Tesla mới mua của Thanh Thảo. Chiếc xe điện này là dòng mới, lái thích lắm, y chang đang lái máy bay. Tôi lái xe mà cứ cảm giác như đang chơi game vì cái vô lăng thiết kế rất lạ".

Hai ca sĩ tỏ ra vô cùng thân thiết với nhau, liên tục cười nói, trò chuyện vui vẻ, đùa giỡn thoải mái. Điều đó cho thấy tình đồng nghiệp rất khắng khít, gắn bó với nhau.

Cả Đan Trường và Thanh Thảo đều là hai ca sĩ cùng thế hệ, nổi lên cùng thời điểm Làn Sóng Xanh và đều là hai ngôi sang giải trí hàng đầu tại nhạc Việt giai đoạn đầu thập niên 2000, với lượng khán giả đông đảo.

Đan Trường sang Mỹ tự lái xe ô tô chở 1 nữ đồng nghiệp đi chơi- Ảnh 2.

Sau này, cả hai đều sang Mỹ định cư. Thanh Thảo lấy chồng người Mỹ gốc Hoa còn Đan Trường lấy vợ Việt kiều. Tuy sống tại hai tiểu bang khác nhau nhưng Đan Trường, Thanh Thảo vẫn giữ quan hệ thân thiết, cùng với một số đồng nghiệp tại Mỹ khác như Quang Dũng, Hồng Ngọc…

Một điểm chung nữa của Đan Trường và Thanh Thảo là đều được nhạc sĩ Lê Quang lăng xê một phần sự nghiệp. Vì vậy, lần nào qua California, Đan Trường cũng cùng Thanh Thảo tới thăm đàn anh. Hai ca sĩ cũng góp mặt trong nhiều sự kiện của Lê Quang tại Mỹ.

Hiện tại, cả Thanh Thảo và Đan Trường đều có cuộc sống khá giả. Thanh Thảo viên mãn bên chồng con, thi thoảng lại về nước thăm gia đình, bạn bè, tham gia một số chương trình.

Đan Trường tuy đã ly hôn nhưng vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với vợ cũ. Cả hai cùng chung tay xây dựng chuỗi cửa hàng cà phê với nhiều chi nhánh tại Mỹ và mới đây mở cả ở Việt Nam.

Chuyện gì đang xảy ra với quán cà phê mới của anh Bo Đan Trường?

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
Đan Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 điểm đến của Việt Nam vừa được đề cử Làng du lịch tốt nhất thế giới 2026: Cây "mọc trong nhà thủng cả mái", du khách đến rồi khó quên

1 điểm đến của Việt Nam vừa được đề cử Làng du lịch tốt nhất thế giới 2026: Cây "mọc trong nhà thủng cả mái", du khách đến rồi khó quên Nổi bật

Khách sạn gần 20 năm tuổi tại Bãi Cháy vừa có sự thay đổi đáng chú ý, được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ghi nhận

Khách sạn gần 20 năm tuổi tại Bãi Cháy vừa có sự thay đổi đáng chú ý, được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ghi nhận Nổi bật

Mỹ nhân Việt duy nhất được mệnh danh Tam Kim Ảnh Hậu, chỉ đóng 1 vai mà thắng hết các giải thưởng lớn

Mỹ nhân Việt duy nhất được mệnh danh Tam Kim Ảnh Hậu, chỉ đóng 1 vai mà thắng hết các giải thưởng lớn

07:43 , 28/07/2026
Ronaldo cùng bạn gái và các con chơi môn thể thao nhà giàu, Georgina gây sốt với body nóng bỏng, quyến rũ

Ronaldo cùng bạn gái và các con chơi môn thể thao nhà giàu, Georgina gây sốt với body nóng bỏng, quyến rũ

07:37 , 28/07/2026
Cách Hà Nội 100km có con suối lạ với thác nước 7 tầng: Nghe tên nhiều người không dám đi

Cách Hà Nội 100km có con suối lạ với thác nước 7 tầng: Nghe tên nhiều người không dám đi

07:15 , 28/07/2026
Nam diễn viên gia trưởng nhì showbiz, độc lạ chẳng giống ai: Đưa vợ 10 tỷ mỗi tháng, cả nhà vợ phải "nhìn sắc mặt" anh mỗi ngày

Nam diễn viên gia trưởng nhì showbiz, độc lạ chẳng giống ai: Đưa vợ 10 tỷ mỗi tháng, cả nhà vợ phải "nhìn sắc mặt" anh mỗi ngày

06:03 , 28/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên