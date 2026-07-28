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Ronaldo cùng bạn gái và các con chơi môn thể thao nhà giàu, Georgina gây sốt với body nóng bỏng, quyến rũ

| | Lifestyle

Ronaldo tận hưởng kỳ nghỉ bên vợ sắp cưới và các con.

Người mẫu Georgina Rodriguez tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút dư luận khi chia sẻ loạt ảnh gia đình trong buổi đi chơi golf cùng siêu sao Cristiano Ronaldo và các con. Dù xuất hiện ở không gian thể thao ngoài trời, chân dài 32 tuổi vẫn biết cách ghi dấu ấn đậm nét nhờ phong cách ăn mặc quyến rũ cùng thần thái sang chảnh.

Georgina khoe vóc dáng nuột nà khi đi chơi golf

Thay vì lựa chọn những bộ trang phục golf truyền thống, vị hôn thê của Ronaldo tạo nên sự phá cách khi diện thiết kế hai mảnh màu hồng ôm sát cơ thể, khéo léo tôn lên vóc dáng gợi cảm. Được biết, đây là thiết kế nằm trong bộ sưu tập thời trang cá nhân mang tên Mimoa do chính cô sáng lập.

Bên cạnh những góc máy thả dáng quyến rũ, Georgina cũng đăng tải nhiều khoảnh khắc ấm áp khi cùng Ronaldo và các con luyện tập ở khu vực gạt bóng. Buổi dã ngoại gia đình nhanh chóng nhận về lượng tương tác khổng lồ trên trang cá nhân có hơn 76 triệu người theo dõi của cô. Dưới phần bình luận, người hâm mộ liên tục dành những lời có cánh cho sắc vóc mặn mà cũng như hình ảnh gia đình hạnh phúc của cặp đôi quyền lực.

Ronaldo tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình sau World Cup 2026

Ronaldo chơi môn thể thao được mệnh danh là môn thể thao nhà giàu

Cả gia đình Ronaldo cùng thử sức với môn mới

Ảnh: IGNV

Theo Tiên Tiên

phunumoi.net.vn

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