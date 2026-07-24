Trật tự mới thiết lập sau World Cup: Haaland và Yamal đi vào lịch sử, dẫn đầu Top 5 cầu thủ đắt giá nhất, Messi - Ronaldo chỉ còn là quá khứ

World Cup 2026 không chỉ tìm ra nhà vô địch mới là Tây Ban Nha mà còn đánh dấu sự thay đổi lớn trên thị trường chuyển nhượng. Theo bảng định giá mới nhất từ Transfermarkt, hàng loạt ngôi sao đã tăng giá mạnh sau giải đấu, tạo nên một "trật tự mới" của bóng đá thế giới.

Đứng đầu danh sách là hai cái tên Lamine Yamal và Erling Haaland, cùng được định giá 220 triệu euro. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử có tới hai cầu thủ cùng vượt mốc 200 triệu euro.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Nếu Haaland tiếp tục khẳng định vị thế của một cỗ máy ghi bàn hàng đầu thế giới thì Yamal chính là hiện tượng lớn nhất sau World Cup. Cầu thủ 19 tuổi góp công lớn giúp Tây Ban Nha đăng quang và tiếp tục chứng minh mình là ngôi sao sáng giá nhất của thế hệ mới.

Xếp ngay sau bộ đôi này là Kylian Mbappé với mức định giá 200 triệu euro, tăng 20 triệu euro so với trước World Cup. Dù Pháp dừng bước ở bán kết, tiền đạo sinh năm 1998 vẫn tạo nên cột mốc lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên giành Chiếc giày vàng ở hai kỳ World Cup liên tiếp, qua đó giữ vững vị thế trong nhóm siêu sao đắt giá nhất hành tinh.

Ảnh: Getty

Một trong những cái tên tăng giá mạnh nhất là Michael Olise. Ngôi sao của tuyển Pháp được Transfermarkt nâng giá từ 150 triệu lên 170 triệu euro, vươn lên nhóm cầu thủ có giá trị cao nhất thế giới. Trong khi đó, Jude Bellingham tiếp tục khẳng định đẳng cấp dù tuyển Anh dừng bước ở bán kết. Tiền vệ Real Madrid được tăng thêm 30 triệu euro, đạt mức định giá khoảng 160 triệu euro.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Theo bảng định giá mới nhất, top 5 cầu thủ giá trị nhất thế giới hiện gồm: Erling Haaland - 220 triệu euro; Lamine Yamal - 220 triệu euro; Kylian Mbappé - 200 triệu euro; Michael Olise - 170 triệu euro; Jude Bellingham - 160 triệu euro.

World Cup 2026 cũng giúp nhiều cầu thủ trẻ bước lên một tầm cao mới. Pau Cubarsí, người giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup, chính thức gia nhập "CLB 100 triệu euro" khi giá trị tăng từ 80 lên 100 triệu euro.

Hàng loạt ngôi sao khác cũng được điều chỉnh tăng mạnh sau giải đấu: Elliot Anderson tăng 35 triệu euro, lên 110 triệu euro; Morgan Rogers tăng 20 triệu euro, lên 110 triệu euro; Julián Álvarez tăng 20 triệu euro, lên 120 triệu euro; Enzo Fernández tăng 10 triệu euro, chạm mốc 100 triệu euro; Marc Cucurella tăng lên 60 triệu euro; Rodri tăng lên 55 triệu euro.

Không chỉ các siêu sao, World Cup còn tạo nên những câu chuyện đặc biệt. Vozinha, thủ môn 40 tuổi của Cabo Verde, trở thành cầu thủ có mức tăng giá mạnh nhất giải đấu khi giá trị chuyển nhượng tăng tới 900%, từ 50.000 euro lên 500.000 euro sau màn trình diễn ấn tượng giúp đội bóng châu Phi tạo nên nhiều bất ngờ.

Ảnh: Getty

Những con số này phản ánh rõ sự chuyển giao thế hệ của bóng đá thế giới. Nếu hơn một thập kỷ trước, thị trường chuyển nhượng được thống trị bởi Lionel Messi và Cristiano Ronaldo thì giờ đây sân khấu đã thuộc về lớp cầu thủ sinh sau năm 2000.

World Cup 2026 vì thế không chỉ mang đến một nhà vô địch mới, mà còn mở ra kỷ nguyên mới của bóng đá thế giới, nơi những Yamal, Haaland, Bellingham hay Cubarsí trở thành những biểu tượng tiếp theo cả về chuyên môn lẫn giá trị thương mại.