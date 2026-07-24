Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn đóng trần thạch cao? 2 giải pháp hoàn thiện trần đang được ưa chuộng hơn cả

Trong nhiều năm, trần thạch cao gần như là lựa chọn quen thuộc khi hoàn thiện nhà ở. Với ưu điểm dễ tạo hình, che hệ thống điện và mang lại vẻ đẹp hiện đại, vật liệu này xuất hiện trong không ít căn hộ, nhà phố và biệt thự. Tuy nhiên, xu hướng thiết kế nội thất vài năm gần đây đã có nhiều thay đổi. Thay vì ưu tiên những mẫu trần giật cấp cầu kỳ, nhiều gia đình bắt đầu hướng đến không gian tối giản, thông thoáng và dễ bảo trì hơn. Chính vì vậy, trần thạch cao không còn là lựa chọn mặc định như trước. Thay vào đó, trần phẳng tối giản và trần bê tông hoàn thiện đang ngày càng được nhiều người cân nhắc.

Vì sao trần thạch cao không còn được ưa chuộng như trước?

Không phải vì trần thạch cao kém chất lượng, mà bởi loại vật liệu này tồn tại một số hạn chế trong quá trình sử dụng.

1. Dễ nứt mối nối sau thời gian dài

Nếu thi công hoặc xử lý mối nối không đúng kỹ thuật, sau vài năm sử dụng, bề mặt trần có thể xuất hiện những vết nứt nhỏ tại vị trí ghép tấm. Điều này không ảnh hưởng đến kết cấu công trình nhưng lại làm giảm tính thẩm mỹ và thường phải sơn sửa lại.

2. Khó vệ sinh và bảo trì

Khác với tường, trần nhà là khu vực ít được lau chùi thường xuyên. Sau một thời gian sử dụng, bụi bẩn dễ bám vào các khe giật cấp, hốc đèn hoặc phào chỉ trang trí. Nếu xảy ra sự cố rò rỉ nước từ tầng trên hoặc mái nhà, việc tháo dỡ và sửa chữa cũng mất nhiều thời gian hơn.

3. Không còn phù hợp với xu hướng tối giản

Thiết kế nội thất hiện đại ngày càng đề cao sự gọn gàng và ít chi tiết. Những mẫu trần nhiều cấp, nhiều hốc đèn từng rất phổ biến trước đây nay dần nhường chỗ cho các thiết kế đơn giản, tạo cảm giác căn phòng cao và thoáng hơn.

Trần phẳng tối giản - Xu hướng được nhiều gia đình lựa chọn

Những năm gần đây, nhiều công trình mới ưu tiên trần phẳng với các đường nét đơn giản thay vì giật cấp phức tạp.

1. Không gian rộng và sáng hơn

Bề mặt trần liền mạch giúp căn phòng có cảm giác cao hơn, đồng thời dễ kết hợp với các phong cách nội thất như Japandi, Scandinavian hay Modern Minimalist.

2. Tiết kiệm chi phí thi công

Do giảm các chi tiết trang trí, trần phẳng thường thi công nhanh hơn, sử dụng ít vật tư hơn và cũng thuận tiện khi cần sơn sửa sau này.

3. Dễ kết hợp hệ thống chiếu sáng

Đèn downlight âm trần hoặc đèn hắt khe hiện đại đều có thể bố trí gọn gàng trên trần phẳng mà vẫn đảm bảo hiệu quả chiếu sáng.

Khi lựa chọn cần lưu ý gì?

Để đạt tính thẩm mỹ cao, bề mặt trần cần được xử lý phẳng, các mối nối phải đúng kỹ thuật và sử dụng sơn hoàn thiện chất lượng tốt nhằm hạn chế hiện tượng nứt chân chim sau thời gian dài.

Trần bê tông hoàn thiện - Phong cách được nhiều người trẻ yêu thích

Một xu hướng khác đang xuất hiện ngày càng nhiều là giữ nguyên bề mặt bê tông hoặc hoàn thiện bằng sơn bảo vệ thay vì che phủ hoàn toàn bằng trần giả.

1. Mang vẻ đẹp hiện đại

Bề mặt bê tông tạo cảm giác khỏe khoắn, phù hợp với phong cách Industrial, Minimalism hoặc Wabi-sabi. Không gian vì thế cũng trở nên khác biệt và cá tính hơn.

2. Giảm một số hạng mục hoàn thiện

Do không cần đóng thêm lớp trần bên dưới, chủ nhà có thể giảm bớt một phần chi phí vật liệu và nhân công trong một số trường hợp.

3. Thuận tiện khi bảo trì hệ thống kỹ thuật

Ở những công trình để lộ hệ thống kỹ thuật theo chủ đích thiết kế, việc kiểm tra hoặc thay thế đường điện, đường ống cũng đơn giản hơn.

Cần cân nhắc điều gì?

Trần bê tông hoàn thiện đòi hỏi chất lượng thi công phần kết cấu ngay từ đầu. Bề mặt bê tông phải đồng đều, ít khuyết điểm và được xử lý chống bụi, chống thấm phù hợp để đảm bảo tính thẩm mỹ lâu dài.

Có nên thay thế hoàn toàn trần thạch cao?

Thực tế, không có loại trần nào phù hợp với mọi công trình. Trần thạch cao vẫn là lựa chọn rất tốt nếu cần che hệ thống điện, điều hòa trung tâm hoặc muốn tăng khả năng cách âm, cách nhiệt. Trong khi đó, trần phẳng tối giản phù hợp với những gia đình yêu thích phong cách hiện đại, còn trần bê tông hoàn thiện thích hợp với các không gian mang hơi hướng tối giản hoặc công nghiệp. Việc lựa chọn nên dựa trên nhu cầu sử dụng, phong cách thiết kế và chất lượng thi công thay vì chỉ chạy theo xu hướng.

Kết luận

Xu hướng nội thất hiện nay không còn hướng đến những thiết kế nhiều chi tiết như trước mà ưu tiên sự đơn giản, tiện dụng và dễ bảo trì. Trần thạch cao vẫn có nhiều ưu điểm và chưa hề "lỗi thời". Tuy nhiên, với những gia đình yêu thích không gian tối giản, trần phẳng hoặc trần bê tông hoàn thiện đang trở thành những lựa chọn đáng cân nhắc. Điều quan trọng nhất vẫn là lựa chọn giải pháp phù hợp với từng ngôi nhà và được thi công đúng kỹ thuật để đảm bảo độ bền cũng như tính thẩm mỹ lâu dài.