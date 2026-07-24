Chuyện gì xảy giữa Jun Vũ và Khả Ngân?

Những màn đọ sắc giữa các mỹ nhân đình đám luôn là chủ đề khiến cư dân mạng bàn luận sôi nổi sau mỗi sự kiện. Tối 23/7, 2 cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Jun Vũ và Khả Ngân khi cùng xuất hiện tại một sự kiện thời trang ở TP.HCM.

Khoảnh khắc chung khung hình của Jun Vũ - Khả Ngân (Nguồn: Đi Soi Sao Đi)

Tại sự kiện, cả hai đều lựa chọn trang phục đơn giản, màu sắc trung tính nhưng càng làm nổi bật nhan sắc xinh đẹp. Đây cũng là lý khiến cư dân mạng nhanh chóng chia phe tranh cãi xem ai đẹp hơn hơn. Thậm chí, cụm từ khóa "Jun Vũ Khả Ngân" còn lọt nhóm tìm kiếm phổ biến.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng đây là màn so kè rất khó phân định bởi cả hai theo đuổi hai hình tượng hoàn toàn khác nhau. Và chính sự khác biệt ấy khiến cuộc tranh luận không có hồi kết nhưng thay vì tìm ra ai "đẹp hơn", nhiều người cho rằng mỗi mỹ nhân đều có sức hút riêng, rất khó đặt lên so sánh.

"Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười" thật sự!

"Jun Vũ Khả Ngân" trở thành từ khóa tìm kiếm phổ biến (Ảnh chụp màn hình)

Vì vậy phía dưới các bài đăng, cư dân mạng liên tục để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của hai người đẹp.

“Jun Vũ không đối thủ luôn á”, “Thích Khả Ngân hơn. Trông nó slay quyến rũ mà nó lại ngây thơ”, “Cỡ chục năm trước, tui vô tình thấy ảnh Khả Ngân trên báo, hình ảnh mái thưa cười tươi á. Má ơi! Đẹp gì đâu, thời điểm đó tui chưa thấy ai có nụ cười nó đẹp mà nó trong sáng như vậy”, “Khả Ngân cười đẹp thật”, “Jun Vũ không điểm nào để chê”, “Ai cũng đẹp! Mỗi người một nét đẹp riêng!”, “Khả Ngân trông khỏe khoắn, phóng khoáng còn Jun Vũ kiểu nhẹ nhàng, điệu đà. Thích cả hai”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Jun Vũ (Vũ Phương Anh, sinh năm 1995) cũng là mỹ nhân nổi tiếng với cư dân mạng Việt Nam. Từng là người mẫu ảnh tuổi teen tại Thái Lan, cô nhanh chóng nổi tiếng nhờ vẻ đẹp trong trẻo và được truyền thông quốc tế nhiều lần ca ngợi. Báo Trung Quốc từng ví cô với Angelababy, báo Thái Lan nhận xét cô có nét giống Yoona, còn truyền thông Hàn Quốc gọi cô là "tình đầu quốc dân Việt Nam".

Sau hơn 10 năm hoạt động, Jun Vũ vẫn được xem là người đẹp giữ phong độ nhan sắc ổn định nhất Vbiz.

Bên cạnh visual, điều khiến cư dân mạng chú ý là mối quan hệ của Jun Vũ và Hải Nam. Cặp đôi từng có thời gian dài sánh đôi tình tứ tại nhiều sự kiện, khiến dân tình đồn đoán về chuyện hẹn hò. Tuy nhiên, từ năm 2025, cả hai được cho là đã chia tay khi không còn xuất hiện cùng nhau và cũng không còn để lộ những "hint" như trước. Mới đây, cặp đôi lại để lộ hint đã quay lại nhưng cả 2 chưa từng lên tiếng về chuyện tình cảm.

Jun Vũ

Khả Ngân (sinh năm 1997) được biết đến là một hiện tượng mạng xã hội đình đám nhất năm 2012 với hình ảnh hot girl boxing. Khả Ngân từng được khán giả công nhận là một trong những hot girl nổi nhất Việt Nam, "đổi đời" chỉ sau 1 loạt ảnh. Nhan sắc của Khả Ngân cũng được truyền thông quốc tế như Trung Quốc, Nhật Bản dành nhiều lời có cánh.

Sau đó một thời gian, Khả Ngân không chỉ muốn mình gắn với hình tượng hot girl mà muốn lấn sân sang nghệ thuật. Người đẹp lấn sân diễn xuất, được mệnh danh là mỹ nhân thế hệ mới trên màn ảnh khi Bắc tiến đóng phim.

Có một thời gian, tên tuổi của Khả Ngân gắn liền với mối quan hệ “phim giả tình thật” cùng diễn viên Thanh Sơn. Mặc dù cả hai liên tục xuất hiện chung, có những hint hẹn hò hay khoảnh khắc thân mật trên mức đồng nghiệp nhưng vẫn đều cho rằng chỉ là bạn bè. Năm 2024, phía Khả Ngân phản hồi với chúng tôi về mối quan hệ của mình: “Hiện tại mối quan hệ giữa Khả Ngân và Thanh Sơn chỉ là đồng nghiệp, cũng không phải mối quan hệ bạn bè gì cả".

Hiện tại, Khả Ngân gây ấn tượng với hình ảnh sporty girl năng động, khỏe khoắn. Cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đồng thời theo đuổi đam mê cá nhân là chạy bộ, chạy trail và tham gia các giải chạy, giải triathlon. Cô thường đăng tải quá trình rèn luyện và đi race lên MXH khiến nhiều người thích thú.

Khả Ngân

(Ảnh: IGNV)