Hồ Ngọc Hà đưa cả nhà vi vu trời Tây, Lisa ngày càng ra dáng "bản sao" của mẹ, Leon lém lỉnh chiếm spotlight

Mùa hè của gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tiếp tục diễn ra ở châu Âu với những khoảnh khắc bình yên bên nhau. Trong loạt ảnh mới, cặp song sinh Lisa - Leon ngày càng lớn, tự tin và lém lỉnh, còn cách nữ ca sĩ tạo ra những trải nghiệm cho các con cũng nhận được nhiều lời khen.

Những ngày gần đây, Hồ Ngọc Hà liên tục chia sẻ nhật ký mùa hè của gia đình trên trang cá nhân. Sau khoảng thời gian về Thụy Điển thăm ông bà nội, nữ ca sĩ tiếp tục cùng Kim Lý và hai con khám phá nhiều điểm đến ở châu Âu.

Nguồn: Ho Ngoc Ha

Trong loạt ảnh mới, cả gia đình xuất hiện với phong cách thời trang đồng điệu, năng động giữa khung cảnh nên thơ của trời Âu. Vốn sở hữu chiều cao nổi bật cùng thần thái của một cựu người mẫu, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý luôn tạo cảm giác như đang thực hiện một bộ ảnh thời trang mỗi khi đứng cạnh nhau. Thế nhưng, nhân vật được chú ý nhất lần này vẫn là hai "thế lực nhí" Lisa và Leon.

Càng lớn, cặp song sinh càng bộc lộ cá tính rất khác nhau. Leon vẫn là cậu bé hoạt bát, nghịch ngợm, gương mặt lúc nào cũng đầy biểu cảm. Chỉ cần vài khoảnh khắc tự nhiên, cậu bé đã khiến người xem bật cười vì sự lém lỉnh đúng chất "cây hài" của gia đình.

Nguồn: Ho Ngoc Ha

Trong khi đó, Lisa ngày càng ra dáng thiếu nữ. Cô bé sở hữu đôi chân dài nổi bật, vóc dáng thanh mảnh và thần thái rất tự tin trước ống kính. Mỗi lần đứng cạnh mẹ, Lisa đều được nhận xét thừa hưởng nhiều đường nét và khí chất của Hồ Ngọc Hà. Không ít người còn ví cô bé là "phiên bản nhí" của mẹ khi càng lớn càng bộc lộ tố chất người mẫu.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho ngoại hình của hai bé. "Lisa càng lớn càng xinh", "Leon đúng là cây hài quốc dân", "Hai con đáng yêu quá", "Nhìn Lisa thấy tương lai chân dài giống mẹ rồi"... là những bình luận xuất hiện liên tục.

Nguồn: Ho Ngoc Ha

Điều thú vị là dù thường xuyên xuất hiện trước công chúng từ nhỏ, Lisa và Leon vẫn giữ được sự hồn nhiên đúng tuổi. Hai bé thoải mái chạy nhảy, khám phá, tạo dáng tự nhiên thay vì quá chú trọng vào máy ảnh. Chính điều đó khiến những bức hình của gia đình Hồ Ngọc Hà luôn mang cảm giác gần gũi, giàu năng lượng.

Đi cùng loạt ảnh, Hồ Ngọc Hà cũng chia sẻ đôi dòng khiến nhiều người đồng cảm.

"Những trải nghiệm quý giá của chúng mình mỗi mùa hè.

Mình cũng thật biết ơn cả quãng tuổi trẻ đã làm việc điên cuồng không mệt mỏi và đầy đam mê, để giờ ở quãng trưởng thành đẹp nhất mình được làm điều mình muốn thảnh thơi nhất".

Nguồn: Ho Ngoc Ha

Dòng chia sẻ ngắn nhưng phần nào cho thấy quan điểm sống của nữ ca sĩ ở giai đoạn hiện tại. Sau nhiều năm miệt mài với nghệ thuật, Hồ Ngọc Hà lựa chọn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và những chuyến đi cùng các con.

Nếu theo dõi gia đình nữ ca sĩ nhiều năm, có thể dễ dàng nhận ra du lịch đã trở thành một phần trong cách nuôi dạy con của cô.

Lisa và Leon được bố mẹ đưa đi nhiều nơi từ khi còn rất nhỏ. Hai bé từng trải nghiệm những kỳ nghỉ ở Nhật Bản, Pháp, Italy, Thụy Điển, Thụy Sĩ... hay học trượt tuyết, khám phá thiên nhiên, tham gia nhiều hoạt động ngoài trời thay vì chỉ nghỉ dưỡng trong khách sạn.

Không ít phụ huynh đồng tình với quan điểm này. Với trẻ nhỏ, mỗi chuyến đi không đơn thuần là một kỳ nghỉ mà còn là cơ hội để quan sát thế giới, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, rèn tính tự lập và học cách thích nghi với môi trường mới.

Bản thân Hồ Ngọc Hà cũng nhiều lần chia sẻ rằng cô muốn các con có tuổi thơ nhiều trải nghiệm. Thay vì để mùa hè chỉ xoay quanh các lớp học thêm, nữ ca sĩ ưu tiên dành thời gian cả gia đình cùng đi đây đi đó, đọc sách, vận động và khám phá thiên nhiên. Đó cũng là lý do mỗi mùa hè, người hâm mộ lại thấy gia đình Kim Lý - Hồ Ngọc Hà xuất hiện ở một vùng đất mới.

Trước đó, nữ ca sĩ từng đưa Lisa và Leon về Thụy Điển thăm ông bà nội. Hai bé nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống nơi đây, cùng ông bà đọc sách, vui chơi và tận hưởng những ngày hè đúng nghĩa. Kim Lý cũng nhiều lần chia sẻ rằng anh luôn muốn các con hiểu về quê hương của mình và duy trì sự gắn kết với gia đình nội.

Không chỉ đầu tư cho trải nghiệm, Hồ Ngọc Hà còn chú trọng xây dựng tính tự lập cho các con. Lisa và Leon được bố mẹ khuyến khích tham gia việc nhà, đọc sách, học thể thao và phát triển song ngữ từ nhỏ. Những thói quen ấy được nữ ca sĩ duy trì đều đặn thay vì chỉ xuất hiện trong những dịp đặc biệt.

Sau nhiều năm đồng hành cùng Kim Lý, Hồ Ngọc Hà thường được nhắc đến như một trong những nghệ sĩ cân bằng khá tốt giữa công việc và gia đình. Dù vẫn hoạt động nghệ thuật, cô dành nhiều thời gian hơn cho các con và không ngần ngại tạm gác lịch trình để cùng gia đình tận hưởng những chuyến đi.

Nguồn: Ho Ngoc Ha

Có lẽ vì vậy mà mỗi lần Hồ Ngọc Hà đăng ảnh du lịch, điều khiến người xem yêu thích không chỉ là khung cảnh đẹp hay những bộ trang phục chỉn chu. Điều đọng lại nhiều hơn là hình ảnh một gia đình luôn đồng hành cùng nhau, bố mẹ không chỉ đưa con đi ngắm thế giới mà còn để các con lớn lên bằng chính những trải nghiệm của mình.

Và trong hành trình ấy, Lisa ngày càng ra dáng thiếu nữ với đôi chân dài và sự tự tin giống mẹ, còn Leon vẫn giữ nguyên nét hồn nhiên, hài hước. Hai cô cậu nhóc dường như đang lớn lên theo cách mà bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng mong muốn: khỏe mạnh, tự tin và có thật nhiều ký ức đẹp bên gia đình.