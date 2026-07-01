Chuyện gì đang xảy ra ở hòn đảo lớn nhất Việt Nam? Có 21 đại dự án hơn 137.000 tỷ đồng "gấp rút" về đích, đón 5,7 triệu lượt khách 6 tháng đầu năm

Năm 2027, Việt Nam lần thứ ba là nước luân phiên đăng cai tổ chức APEC, sau hai kỳ tổ chức thành công vào các năm 2006 và 2017. Là địa điểm diễn ra nhiều hoạt động trọng tâm của sự kiện, đảo Phú Quốc (tỉnh An Giang) đang bước vào giai đoạn chuẩn bị nước rút với quy mô đầu tư hạ tầng lớn chưa từng có.

Từ các tuyến giao thông, sân bay, trung tâm hội nghị đến các công trình dịch vụ, diện mạo đảo Ngọc đang thay đổi từng ngày. Trên khắp các đại công trường, hàng nghìn kỹ sư, công nhân cùng máy móc thiết bị thi công liên tục để đưa các dự án về đích đúng tiến độ.

Đảo Ngọc đang chuyển mình

Theo kế hoạch, An Giang triển khai 21 dự án trên đảo Phú Quốc phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 với tổng mức đầu tư hơn 137.138 tỷ đồng. Trong đó, các dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương có tổng vốn 20.166 tỷ đồng, còn lại 116.972 tỷ đồng thuộc nhóm dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và đầu tư kinh doanh.

Một trong những công trình trọng điểm là Tổ hợp đa chức năng APEC, được xem là "trái tim" của chuỗi hạ tầng phục vụ hội nghị. Hiện Trung tâm Hội nghị quốc tế thuộc tổ hợp này đã hoàn thành hơn 90% phần xây thô và bước sang giai đoạn hoàn thiện. Song song với việc tăng tốc xây dựng, các đơn vị thi công cũng phối hợp với địa phương chủ động nguồn vật liệu nhằm bảo đảm tiến độ.

Phối cảnh quần thể Trung tâm Tổ chức hội nghị APEC. Ảnh: Sun Group

Một dự án khác có ý nghĩa đặc biệt là Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc với tổng vốn đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng cũng đang được đẩy mạnh thi công nhiều hạng mục.

Được xem là "cánh cửa" đón bạn bè quốc tế đến đảo Ngọc trong giai đoạn mới, công trình này đang tăng tốc hoàn thiện các hạng mục trọng điểm. Đến nay, nhà ga T2 đã hoàn thành phần xây dựng cơ bản, hình hài kiến trúc "phượng hoàng" dần lộ diện. Nhà ga VIP cũng bước vào giai đoạn hoàn thiện, trong khi đường cất hạ cánh số 2 và sân đỗ máy bay 1C đã hoàn thành, sẵn sàng đưa vào khai thác.

Các công trình trên đảo Ngọc đang hướng tới mục tiêu hoàn thành vượt tiến độ từ 3-6 tháng, góp phần chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước vào năm 2027.

Du lịch bứt phá, liên tục lập kỷ lục mới

Trong khi các công trình phục vụ APEC tăng tốc, ngành du lịch Phú Quốc cũng ghi nhận những con số tăng trưởng ấn tượng.

Theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh An Giang, 6 tháng đầu năm 2026, hòn đảo lớn nhất Việt Nam đón 5,7 triệu lượt khách, tăng 30,2% so với cùng kỳ và hoàn thành gần 68% kế hoạch năm. Trong đó, 1,32 triệu lượt là khách quốc tế, tăng 50,3%, đạt gần 66% kế hoạch năm. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 31.507 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ và hoàn thành 69,2% kế hoạch năm.

Kết quả này nối dài chuỗi tăng trưởng ấn tượng của du lịch Phú Quốc trong những năm gần đây. Từ 4,75 triệu lượt khách và 14.600 tỷ đồng doanh thu năm 2022, đến năm 2025, đảo Ngọc đã đón hơn 8,2 triệu lượt khách, doanh thu đạt 44.136 tỷ đồng. Đáng chú ý, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu du lịch của Phú Quốc đã đạt 31.507 tỷ đồng, cao hơn gần 50% so với tổng doanh thu cả năm 2024 (21.170 tỷ đồng), cho thấy sức bật mạnh mẽ của điểm đến này.

Không chỉ ghi dấu bằng các con số tăng trưởng, Phú Quốc còn liên tiếp được truyền thông quốc tế đánh giá cao. Mới đây, Phú Quốc của Việt Nam đã góp mặt trong Top 10 hòn đảo nghỉ dưỡng nổi bật năm 2026 (Island Hot List 2026) do Expedia, một trong những tập đoàn dịch vụ du lịch trực tuyến lớn nhất thế giới, công bố. Trước đó, theo bảng xếp hạng do tạp chí du lịch Condé Nast Traveler công bố năm 2025, Phú Quốc được bình chọn là hòn đảo đẹp nhất châu Á và đứng thứ ba thế giới.

Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ các công trình phục vụ APEC 2027, An Giang cũng tập trung xây dựng hình ảnh điểm đến Phú Quốc. Địa phương đang hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu gồm logo và slogan du lịch tỉnh, đồng thời định hướng mỗi người dân, người lao động trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch trở thành một "đại sứ du lịch", góp phần quảng bá hình ảnh đảo Ngọc và Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang cũng đề xuất đưa Bộ Tiêu chuẩn Du lịch Xanh Phú Quốc - An Giang trở thành một trong những chương trình trọng điểm chuẩn bị cho APEC 2027. Mục tiêu là xây dựng Phú Quốc trở thành điểm đến xanh, thông minh, bền vững của khu vực châu Á - Thái Bình Dương; đồng thời ưu tiên các doanh nghiệp đạt chứng nhận xanh tham gia phục vụ sự kiện để lan tỏa thông điệp phát triển bền vững.

Với hàng chục dự án hạ tầng quy mô lớn đang tăng tốc cùng sự bứt phá mạnh mẽ của ngành du lịch, Phú Quốc không chỉ chuẩn bị cho APEC 2027 mà còn từng bước định hình vị thế của một trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và tổ chức sự kiện quốc tế hàng đầu khu vực.

(Tổng hợp)