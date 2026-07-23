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Rộ tin Chủ tịch LĐBĐ Argentina bị bắt, thu giữ điện thoại, AFA lên tiếng

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LĐBĐ Argentina bác tin Chủ tịch Claudio Tapia bị bắt tại Mỹ.

Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) vừa chính thức lên tiếng bác bỏ thông tin Chủ tịch Claudio Tapia và Thủ quỹ Pablo Toviggino bị cơ quan chức năng Mỹ triệu tập hoặc thu giữ thiết bị cá nhân. Tuyên bố này được đưa ra nhằm đập tan những tin đồn lan truyền mạnh mẽ trên truyền thông quốc tế những ngày qua.

Trước đó, một số kênh tin tức địa phương đưa tin các đặc vụ FBI đã giữ ông Tapia và ông Toviggino tại sân bay quốc tế John F. Kennedy (New York) ngay trước khi đội tuyển Argentina lên máy bay rời Mỹ. Nguồn tin này cho rằng hai quan chức thượng tầng của AFA đã bị thẩm vấn khoảng 30 phút trên một chiếc xe buýt đỗ ở đường băng, đồng thời bị yêu cầu giao nộp các thiết bị điện tử.

Rộ tin Chủ tịch LĐBĐ Argentina bị bắt, thu giữ điện thoại, AFA lên tiếng- Ảnh 1.

Chủ tịch LĐBĐ Argentina Claudio Tapia (Ảnh: Marca)

Trước các diễn biến trên, AFA khẳng định thông tin giới chức Mỹ áp đặt các biện pháp tố tụng cá nhân đối với ông Tapia hay ông Toviggino là "hoàn toàn sai sự thật". Đại diện AFA nhấn mạnh không hề có việc thu giữ điện thoại hay tài sản của hai vị lãnh đạo này, đồng thời không có bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào yêu cầu họ phải có mặt làm chứng.

Tuy nhiên, AFA cũng xác nhận một bên thứ ba có liên quan đã được triệu tập để hầu tòa trước đại bồi thẩm đoàn tại Mỹ. Theo các trang tin quốc tế, vụ việc nằm trong chiến dịch của giới chức Mỹ nhằm điều tra các hợp đồng thương mại trị giá hơn 300 triệu USD liên quan đến AFA, giữa lúc bóng đá Argentina đang chịu sự giám sát chặt chẽ về mặt tài chính.

Tiên Tiên (Theo Marca)

Theo Tiên Tiên

Đời sống pháp luật

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