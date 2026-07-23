Điều bất ngờ nhất World Cup 2026: Người thắng lớn là các nhà mốt xa xỉ, làng bóng đá trở thành "mỏ vàng" bất tận của giới thời trang

Trước đây, thời trang và bóng đá từng được xem là hai thế giới song song. Một bên là sàn diễn với những bộ couture hàng chục nghìn USD, một bên là sân cỏ đầy mồ hôi, va chạm và tính cạnh tranh. Nhưng vài năm trở lại đây, ranh giới ấy gần như đã biến mất. Ngày nay, một cầu thủ bước xuống xe bus đến sân vận động cũng được săn đón chẳng khác gì người nổi tiếng bước lên thảm đỏ. "Tunnel fit" (những bộ đồ cầu thủ mặc khi đến sân) thậm chí trở thành nội dung được theo dõi nhiều không kém diễn biến của trận đấu.

Không còn đơn thuần là đại sứ cho các hãng đồ thể thao, những ngôi sao bóng đá đang trở thành gương mặt được các nhà mốt xa xỉ săn đón.

Đồng thời, chính các thương hiệu thời trang cũng không còn đứng ngoài cuộc chơi mà ngày càng hiện diện sâu hơn trong văn hóa bóng đá.

Khi cầu thủ trở thành fashion icon

Nếu David Beckham là người mở ra kỷ nguyên "cầu thủ trở thành sao hạng A" từ đầu những năm 2000, thì thế hệ hiện tại đã đưa khái niệm ấy lên một tầm cao mới. Beckham không chỉ nhiều năm gắn bó với adidas mà còn là gương mặt của Armani, Tudor, Maserati và gần đây là đại sứ toàn cầu của BOSS, đồng thời thường xuyên xuất hiện trên bìa các tạp chí thời trang lớn.

Hình ảnh một cầu thủ mặc suit may đo, dự Fashion Week hay chụp campaign cho các thương hiệu xa xỉ giờ đã trở nên quen thuộc, và Beckham chính là người góp phần định nghĩa điều đó.

Thế hệ kế cận tiếp tục mở rộng ảnh hưởng theo những cách khác nhau. Kylian Mbappé là đại sứ toàn cầu của Dior từ năm 2021.

Jude Bellingham hiện là Friend of the House của Louis Vuitton, thường xuyên xuất hiện với áo khoác da, suit tối giản và những chiếc túi Keepall hay Speedy P9 của nhà mốt Pháp.

Erling Haaland lại xây dựng hình ảnh trẻ trung, hiện đại khi hợp tác với Dolce & Gabbana, dự show diễn của thương hiệu và xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá.

Cầu thủ Na Uy cũng gây sốt với BST túi hiệu khủng từ Hermes, Louis Vuitton, Chanel,...

Trong khi đó, Lamine Yamal, ngôi sao 19 tuổi được xem là gương mặt đại diện cho thế hệ Gen Z của bóng đá, nhanh chóng trở thành cái tên được các thương hiệu săn đón. Phong cách đời thường của cầu thủ sinh năm 2007 thiên về streetwear cao cấp với Louis Vuitton, Off-White, Chrome Hearts hay các thiết kế oversized, liên tục tạo ra những cuộc thảo luận trên TikTok và Instagram mỗi lần xuất hiện.

Cầu thủ Tây Ban Nha này còn có BST túi hiệu khủng khiến bao người mơ ước.

Ngoài những cái tên nổi bật, vẫn còn đó hàng loạt cầu thủ có những màn hợp tác với các nhà mốt lớn. Có thể kể đến như Son Heung-min gắn bó với Burberry; Vinícius Júnior hợp tác cùng BOSS; Ousmane Dembélé vừa trở thành đại sứ toàn cầu đầu tiên có xuất thân là cầu thủ bóng đá của Zegna.

Sức hút của giới cầu thủ đặc biệt bùng nổ tại World Cup 2026. Không chỉ có màn trình diễn trên sân, những bức ảnh cầu thủ bước xuống sân bay hay tiến vào sân vận động cũng thu hút lượng tương tác khổng lồ. Từ chiếc túi Louis Vuitton của Jude Bellingham, vali Rimowa của Kylian Mbappé, bộ sưu tập Hermès và Bottega Veneta của Jules Koundé cho tới những set đồ của Erling Haaland hay Lamine Yamal, mọi chi tiết đều được các tài khoản thời trang "mổ xẻ".

Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lamine Yamal là 3 cái tên được giới mộ điệu thời trang hóng nhất mùa World Cup năm nay.

Không chỉ ngồi hàng ghế đầu tại các show thời trang, nhiều cầu thủ còn bắt đầu bước thẳng lên sàn diễn. Héctor Bellerín cũng từng xuất hiện trên sàn diễn của Louis Vuitton và nhiều lần góp mặt tại London Fashion Week.

Cầu thủ Héctor Bellerín từng catwalk cho Louis Vuitton.

Cầu thủ Djibril Cissé, người vốn nổi tiếng với phong cách thời trang táo bạo, từng catwalk cho nhiều thương hiệu sau khi giải nghệ. Những hình ảnh này cho thấy ranh giới giữa người mẫu, người nổi tiếng và cầu thủ ngày càng mờ nhạt.

Djibril Cissé

Ngoài ra, Jules Koundé của đội tuyển Pháp cũng là cầu thủ có street style ấn tượng và táo bạo nhất mỗi buổi tập trước trận đấu. Anh cũng thường xuyên có mặt tại front row các show diễn trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang.

Điều đáng chú ý là các thương hiệu không còn chọn cầu thủ chỉ vì thành tích thi đấu. Họ tìm kiếm cá tính, hình ảnh và khả năng tạo ảnh hưởng lên văn hóa đại chúng. Đổi lại, các thương hiệu cũng tiếp cận được nhóm khách hàng trẻ vốn trước đây không quá quan tâm đến thời trang cao cấp. Một cầu thủ có hàng chục triệu người theo dõi trên mạng xã hội có sức lan tỏa không thua kém bất kỳ ngôi sao Hollywood nào. Đó là lý do những bản hợp đồng giữa các nhà mốt và cầu thủ ngày càng nhiều, đặc biệt khi bóng đá đang là môn thể thao có lượng người xem lớn nhất hành tinh.

Không chỉ một vài cá nhân mặc đồ hiệu, cả đội tuyển cũng được "styling"

Sự thay đổi lớn nhất vài năm gần đây là các thương hiệu không còn chỉ hợp tác với từng cá nhân, mà bắt đầu định hình hình ảnh của cả đội tuyển.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Nhật Bản gây sốt khi xuất hiện trong những bộ suit đồng bộ của Dunhill khi lên đường sang Bắc Mỹ cũng như trong hành trình trở về sau khi dừng bước ở vòng 1/16. Những bộ suit màu navy được cắt may chuẩn mực, kết hợp cà vạt đồng điệu và giày da cổ điển tạo nên hình ảnh lịch lãm, kỷ luật đúng tinh thần của bóng đá Nhật.

Loạt ảnh các tuyển thủ bước xuống sân bay nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, được nhiều tín đồ thời trang nhận xét không khác gì chiến dịch quảng cáo menswear.

Nhật Bản không phải trường hợp duy nhất. World Cup 2026 chứng kiến một "cuộc đổ bộ" của các nhà mốt vào bóng đá: Loewe thiết kế trang phục chính thức cho đội tuyển Tây Ban Nha, Jacquemus hợp tác cùng Nike thực hiện bộ sưu tập trước trận cho tuyển Pháp, Palace bắt tay với tuyển Anh, Willy Chavarria cùng adidas tạo nên diện mạo mới cho Mexico, còn Canada có sự đồng hành của NOCTA. Từ sân bay, khách sạn đến phòng họp báo, mọi khoảnh khắc của các đội tuyển đều được chăm chút như một chiến dịch hình ảnh, cho thấy bóng đá giờ đây không chỉ là cuộc chơi của thể thao mà còn là sân khấu của thời trang.

Loewe thiết kế trang phục cho các nhà vô địch World Cup năm nay.

Jacquemus bắt tay cùng Nike thiết kế outfit cho đội tuyển Pháp.

Thương hiệu Palace bắt tay với tuyển Anh.

Willy Chavarria cùng adidas tạo nên diện mạo mới cho đội tuyển Mexico.

Ricardo Almeida, NTK đến từ São Paulo thực hiện trang phục cho đội tuyển Brazil.

Đội tuyển Mỹ trông cực bảnh với trang phục từ BOSS.

Áo hoodie và t-shirt trắng kết hợp với áo khoác và quần màu xám, bộ sưu tập được tạo ra bởi Mackage cho các tuyển thủ Croatia.

World Cup đã không chỉ là một giải đấu

Nếu Fashion Week diễn ra trong khoảng một tuần và chỉ thu hút vài nghìn khách mời, thì World Cup kéo dài gần một tháng với hàng tỷ lượt theo dõi trên toàn cầu. Chính quy mô khổng lồ ấy đã biến giải đấu thành một trong những "sàn diễn" có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với ngành thời trang hiện nay.

Thời trang giờ đây xuất hiện ở gần như mọi khoảnh khắc của một kỳ World Cup, chứ không chỉ trong 90 phút trên sân. Từ lễ công bố danh sách đội tuyển, những buổi tập kín, hành trình ra sân bay, khoảnh khắc bước xuống xe bus trước trận, họp báo, lễ trao giải cho đến những bức ảnh ăn mừng chức vô địch, tất cả đều được truyền thông và mạng xã hội ghi lại dưới lăng kính phong cách.

Không chỉ cầu thủ, những nhân vật bên lề giải đấu cũng góp phần biến World Cup thành một "Fashion Week" đúng nghĩa. Các WAGs, người nổi tiếng, khách mời VIP, nghệ sĩ biểu diễn trong lễ khai mạc hay bế mạc đều trở thành tâm điểm truyền thông với những màn xuất hiện được đầu tư chẳng kém thảm đỏ Cannes hay Met Gala. Những bộ trang phục biểu diễn, đồng hồ, trang sức, vali, túi xách hay thậm chí cả tai nghe mà các ngôi sao sử dụng đều nhanh chóng được cộng đồng thời trang "truy lùng" danh tính.

Sau bao năm, Victoria Beckham vẫn là nàng WAG gây nhiều sự chú ý tại World Cup.

Loạt màn lên đồ của các nàng WAGs cũng nhận về nhiều bình luận tích cực từ netizen.

Không phải ngẫu nhiên mà các nhà mốt ngày càng "đổ bộ" vào làng bóng đá. Là môn thể thao có lượng người hâm mộ lớn nhất thế giới, bóng đá mang đến cho các thương hiệu một sân khấu toàn cầu với hàng tỷ lượt theo dõi và sức lan tỏa vượt xa bất kỳ chiến dịch quảng cáo truyền thống nào. Quan trọng hơn, cầu thủ ngày nay không còn chỉ là vận động viên. Họ là những biểu tượng phong cách, những influencer sở hữu hàng chục triệu người theo dõi và có khả năng tạo ra xu hướng chỉ từ một lần xuất hiện ở sân bay, một bộ suit trước trận đấu hay chiếc túi xách mang trên tay.

Chính vì vậy, thời trang không còn đơn thuần "mượn" sức nóng của bóng đá, mà hai lĩnh vực đang thực sự hòa làm một. Từ những hợp đồng đại sứ giữa các cầu thủ và nhà mốt, các đội tuyển được "styling" đồng bộ, những màn xuất hiện tại Fashion Week cho đến các outfit gây sốt trước mỗi trận đấu, sân cỏ giờ đây đã trở thành một phần của hệ sinh thái thời trang toàn cầu.

Ảnh: Instagram, Elle, Vogue, Reddit