Điều bất ngờ nhất World Cup 2026: Người thắng lớn là các nhà mốt xa xỉ, làng bóng đá trở thành "mỏ vàng" bất tận của giới thời trang
Khi cầu thủ trở thành đại sứ của các nhà mốt xa xỉ và World Cup được ví như một kì "Fashion Week" toàn cầu, ranh giới giữa thể thao và thời trang chưa bao giờ bé nhỏ đến thế.
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Trước đây, thời trang và bóng đá từng được xem là hai thế giới song song. Một bên là sàn diễn với những bộ couture hàng chục nghìn USD, một bên là sân cỏ đầy mồ hôi, va chạm và tính cạnh tranh. Nhưng vài năm trở lại đây, ranh giới ấy gần như đã biến mất. Ngày nay, một cầu thủ bước xuống xe bus đến sân vận động cũng được săn đón chẳng khác gì người nổi tiếng bước lên thảm đỏ. "Tunnel fit" (những bộ đồ cầu thủ mặc khi đến sân) thậm chí trở thành nội dung được theo dõi nhiều không kém diễn biến của trận đấu.
Khi cầu thủ trở thành fashion icon
Nếu David Beckham là người mở ra kỷ nguyên "cầu thủ trở thành sao hạng A" từ đầu những năm 2000, thì thế hệ hiện tại đã đưa khái niệm ấy lên một tầm cao mới. Beckham không chỉ nhiều năm gắn bó với adidas mà còn là gương mặt của Armani, Tudor, Maserati và gần đây là đại sứ toàn cầu của BOSS, đồng thời thường xuyên xuất hiện trên bìa các tạp chí thời trang lớn.
Trong khi đó, Lamine Yamal, ngôi sao 19 tuổi được xem là gương mặt đại diện cho thế hệ Gen Z của bóng đá, nhanh chóng trở thành cái tên được các thương hiệu săn đón. Phong cách đời thường của cầu thủ sinh năm 2007 thiên về streetwear cao cấp với Louis Vuitton, Off-White, Chrome Hearts hay các thiết kế oversized, liên tục tạo ra những cuộc thảo luận trên TikTok và Instagram mỗi lần xuất hiện.
Sức hút của giới cầu thủ đặc biệt bùng nổ tại World Cup 2026. Không chỉ có màn trình diễn trên sân, những bức ảnh cầu thủ bước xuống sân bay hay tiến vào sân vận động cũng thu hút lượng tương tác khổng lồ. Từ chiếc túi Louis Vuitton của Jude Bellingham, vali Rimowa của Kylian Mbappé, bộ sưu tập Hermès và Bottega Veneta của Jules Koundé cho tới những set đồ của Erling Haaland hay Lamine Yamal, mọi chi tiết đều được các tài khoản thời trang "mổ xẻ".
Không chỉ ngồi hàng ghế đầu tại các show thời trang, nhiều cầu thủ còn bắt đầu bước thẳng lên sàn diễn. Héctor Bellerín cũng từng xuất hiện trên sàn diễn của Louis Vuitton và nhiều lần góp mặt tại London Fashion Week.
Cầu thủ Djibril Cissé, người vốn nổi tiếng với phong cách thời trang táo bạo, từng catwalk cho nhiều thương hiệu sau khi giải nghệ. Những hình ảnh này cho thấy ranh giới giữa người mẫu, người nổi tiếng và cầu thủ ngày càng mờ nhạt.
Điều đáng chú ý là các thương hiệu không còn chọn cầu thủ chỉ vì thành tích thi đấu. Họ tìm kiếm cá tính, hình ảnh và khả năng tạo ảnh hưởng lên văn hóa đại chúng. Đổi lại, các thương hiệu cũng tiếp cận được nhóm khách hàng trẻ vốn trước đây không quá quan tâm đến thời trang cao cấp. Một cầu thủ có hàng chục triệu người theo dõi trên mạng xã hội có sức lan tỏa không thua kém bất kỳ ngôi sao Hollywood nào. Đó là lý do những bản hợp đồng giữa các nhà mốt và cầu thủ ngày càng nhiều, đặc biệt khi bóng đá đang là môn thể thao có lượng người xem lớn nhất hành tinh.
Không chỉ một vài cá nhân mặc đồ hiệu, cả đội tuyển cũng được "styling"
Sự thay đổi lớn nhất vài năm gần đây là các thương hiệu không còn chỉ hợp tác với từng cá nhân, mà bắt đầu định hình hình ảnh của cả đội tuyển.
Tại World Cup 2026, đội tuyển Nhật Bản gây sốt khi xuất hiện trong những bộ suit đồng bộ của Dunhill khi lên đường sang Bắc Mỹ cũng như trong hành trình trở về sau khi dừng bước ở vòng 1/16. Những bộ suit màu navy được cắt may chuẩn mực, kết hợp cà vạt đồng điệu và giày da cổ điển tạo nên hình ảnh lịch lãm, kỷ luật đúng tinh thần của bóng đá Nhật.
Nhật Bản không phải trường hợp duy nhất. World Cup 2026 chứng kiến một "cuộc đổ bộ" của các nhà mốt vào bóng đá: Loewe thiết kế trang phục chính thức cho đội tuyển Tây Ban Nha, Jacquemus hợp tác cùng Nike thực hiện bộ sưu tập trước trận cho tuyển Pháp, Palace bắt tay với tuyển Anh, Willy Chavarria cùng adidas tạo nên diện mạo mới cho Mexico, còn Canada có sự đồng hành của NOCTA. Từ sân bay, khách sạn đến phòng họp báo, mọi khoảnh khắc của các đội tuyển đều được chăm chút như một chiến dịch hình ảnh, cho thấy bóng đá giờ đây không chỉ là cuộc chơi của thể thao mà còn là sân khấu của thời trang.
World Cup đã không chỉ là một giải đấu
Nếu Fashion Week diễn ra trong khoảng một tuần và chỉ thu hút vài nghìn khách mời, thì World Cup kéo dài gần một tháng với hàng tỷ lượt theo dõi trên toàn cầu. Chính quy mô khổng lồ ấy đã biến giải đấu thành một trong những "sàn diễn" có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với ngành thời trang hiện nay.
Thời trang giờ đây xuất hiện ở gần như mọi khoảnh khắc của một kỳ World Cup, chứ không chỉ trong 90 phút trên sân. Từ lễ công bố danh sách đội tuyển, những buổi tập kín, hành trình ra sân bay, khoảnh khắc bước xuống xe bus trước trận, họp báo, lễ trao giải cho đến những bức ảnh ăn mừng chức vô địch, tất cả đều được truyền thông và mạng xã hội ghi lại dưới lăng kính phong cách.
Không chỉ cầu thủ, những nhân vật bên lề giải đấu cũng góp phần biến World Cup thành một "Fashion Week" đúng nghĩa. Các WAGs, người nổi tiếng, khách mời VIP, nghệ sĩ biểu diễn trong lễ khai mạc hay bế mạc đều trở thành tâm điểm truyền thông với những màn xuất hiện được đầu tư chẳng kém thảm đỏ Cannes hay Met Gala. Những bộ trang phục biểu diễn, đồng hồ, trang sức, vali, túi xách hay thậm chí cả tai nghe mà các ngôi sao sử dụng đều nhanh chóng được cộng đồng thời trang "truy lùng" danh tính.
Không phải ngẫu nhiên mà các nhà mốt ngày càng "đổ bộ" vào làng bóng đá. Là môn thể thao có lượng người hâm mộ lớn nhất thế giới, bóng đá mang đến cho các thương hiệu một sân khấu toàn cầu với hàng tỷ lượt theo dõi và sức lan tỏa vượt xa bất kỳ chiến dịch quảng cáo truyền thống nào. Quan trọng hơn, cầu thủ ngày nay không còn chỉ là vận động viên. Họ là những biểu tượng phong cách, những influencer sở hữu hàng chục triệu người theo dõi và có khả năng tạo ra xu hướng chỉ từ một lần xuất hiện ở sân bay, một bộ suit trước trận đấu hay chiếc túi xách mang trên tay.
Ảnh: Instagram, Elle, Vogue, Reddit
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