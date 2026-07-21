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Sống ở Hà Nội nhưng vẫn chung hộ khẩu với bố mẹ ở Phú Thọ, có được làm hồ sơ mua nhà ở xã hội riêng? Bộ Xây dựng trả lời thế nào

| | Sống

Công dân Hoàng Văn Tùng đã gửi câu hỏi thắc mắc về tình huống của gia đình mình về vấn đề làm hồ sơ mua nhà ở xã hội.

Ông Hoàng Văn Tùng gửi câu hỏi đến Cổng thông tin điện tử Chính phủ với nội dung như sau: Ông đã lập gia đình riêng và sinh sống tại Hà Nội, nhưng vẫn chưa tách khẩu thường trú cùng với bố mẹ tại tỉnh Phú Thọ. Ông hỏi, vợ chồng ông và bố mẹ, mỗi nhà làm 1 bộ hồ sơ mua nhà ở xã hội tại cùng 1 dự án có được không?

Trước câu hỏi này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Tại điểm e khoản 1 Điều 79 Luật Nhà ở năm 2023 quy định về nguyên tắc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội như sau:

"e) Trường hợp hộ gia đình có nhiều đối tượng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ thì chỉ áp dụng một chính sách hỗ trợ cho cả hộ gia đình".

Tại Điều 34 Nghị định số 54/2026/NĐ-CP ngày 09/02/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản (sửa đổi Điều 38 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội) quy định như sau:

"Mỗi hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua nhà ở xã hội không được đồng thời đăng ký mua nhà ở xã hội tại nhiều dự án trong cùng một thời điểm".

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị ông nghiên cứu, thực hiện theo quy định.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Đinh Anh

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